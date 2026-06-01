/8th Pay Commission Big Update: অষ্টম পে কমিশনে ৩৩৮% বাড়ছে বেতন? DA-HRA-TA বাদেই আকাশছোঁয়া বেসিক স্যালারি! এল বিরাট আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডি়জিটাল ব্যুরো: রেলকর্মীদের সংগঠন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে টেকনিক্যাল সুপারভাইজার্স অ্যাসোসিয়েশন (IRTSA)। তারা অষ্টম বেতন কমিশনের কাছে এক নতুন পাঁচ-স্তরীয় 'ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর' পরিকল্পনা জমা দিয়েছে। আর এই প্রস্তাবই বর্তমানে যাবতীয় আলোচনার কেন্দ্রে। একাধিক প্রতিবেদন বলছে যে, যদি এই প্রস্তাব অনুমোদন পায়, তাহলে অফিসার পদে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বেতন ৩৩৮ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে।
প্রস্তাবনা অনুসারে আইআরটিএসএ পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের সুপারিশ করেছে, যার ফলে ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্তাদের বেতন সর্বোচ্চ ৩৩৮ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কমিশন যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে কেন্দ্রীয় সরকারি পরিষেবার সামগ্রিক বেতন কাঠামোই আমূল বদলে যেতে পারে। অষ্টম বেতন কমিশন ইতিমধ্যেই কর্মচারী সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে এবং এই নির্দিষ্ট প্রস্তাবের সম্ভাব্য সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কারণে—বিশেষ ভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।
কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ এখনই বুঝে নিন সহজে
প্রস্তাব গৃহীত হলে সরকারি কর্মচারীর বেতন তাঁর বেতন স্তরের (পে লেভেল) উপর নির্ভর করে ১৯২ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৩৩৮ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। এটি পূর্ববর্তী বেতন কমিশনগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে, যেখানে সাধারণত সকল কর্মচারীর জন্য একটিই একক, অভিন্ন উপযুক্ততা গুণকের উপর নির্ভর করত। আইআরটিএসএ একক গুণকের পরিবর্তে বিভিন্ন বেতন স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপযুক্ততা গুণকের সুপারিশ করেছে। তারা যুক্তি দিয়েছে যে, উচ্চতর দায়িত্ব, কারিগরি দক্ষতা এবং তত্ত্বাবধায়ক পদগুলিকে উচ্চতর গুণক দ্বারা স্বীকৃতি ও পুরস্কৃত করা উচিত।
অষ্টম বেতন কমিশন: 'ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর'
ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হল বেতন কমিশনের অধীনে বেতন সংশোধনের জন্য ব্যবহৃত গুণক। এর সূত্রটি খুবই সহজ: {নতুন মূল বেতন = বর্তমান মূল বেতন X উপযুক্ততা গুণক}। সপ্তম বেতন কমিশনের অধীনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৫৭-এ নির্ধারণ করা হয়েছিল। বর্তমানে বিভিন্ন খাতের কর্মচারী সংগঠনগুলি এর চেয়ে অনেক বেশি একটি সংখ্যারই দাবি করা হয়েছে। কোনও কোনও সংগঠন ৩.৮৩ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর দাবি করেছে। আবার কেউ কেউ তো তার চেয়েও এগিয়ে গেছে।
প্রস্তাবিত ৫-স্তরীয় ফর্মুলা
আইআরটিএসএ বিভিন্ন বেতন স্তরের জন্য নিম্নলিখিত 'ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর' বা গুণকগুলির সুপারিশ করেছে:
বেতন স্তর ১–৫: ২.৯২
স্তর ৬–৮: ৩.৫০
স্তর ৯–১২: ৩.৮০
স্তর ১৩–১৬: ৪.০৯
স্তর ১৭–১৮: ৪.৩৮
এখানে ৩৩৮ শতাংশ বেতন বাড়ার নেপথ্যের গাণিতিক হিসাবটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হল। আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হল লেভেল ১৭ ও ১৮-এর জন্য প্রস্তাবিত ৪.৩৮ 'ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর। যার আওতাভুক্ত রয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ পদমর্যাদার কর্তারা। বর্তমানে লেভেল ১৮-এর প্রারম্ভিক মূল বেতন হল মাসে ২.৫ লক্ষ টাকা। এই ৪.৩৮ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর প্রয়োগ করা হলে, সংশোধিত মূল বেতন বেড়ে দাঁড়াবে মাসে প্রায় ১০.৯৫ লক্ষ টাকা!।
গণনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল
বর্তমান মূল বেতন (বেসিক স্যালারি): ২,৫০,০০০ টাকা
প্রস্তাবিত ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর: ৪.৩৮
সংশোধিত বেসিক স্যালারি হবে: ১০ লাখ ৯৫ হাজার টাকা
মহার্ঘ ভাতা (ডিএ), বাড়ি ভাতা (এইচআরএ), যাতায়াত ভাতা (ট্রাভেল অ্যালাওয়েন্স) এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যোগ করার আগেই, শুধুমাত্র মূল বেতনেই প্রায় ৩৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি।
