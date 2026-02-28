8th Pay Commision Big Update: একলাফে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বেতন বাড়ছে ৬৬%? তাহলে ন্যূনতম বেতন কত হচ্ছে? এখনই জেনে নিন...

8th Pay Commision Big Update: একলাফে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বেতন বাড়ছে ৬৬%? তাহলে ন্যূনতম বেতন কত হচ্ছে? এখনই জেনে নিন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে অষ্টম বেতন কমিশন (8th Pay Commission) কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে জাতীয় স্তরে। সূত্রের খবর, এই নতুন পে কমিশনের অধীনে কর্মচারীদের ন্যূনতম বেসিক পে বা মূল বেতন এক লাফে ৬৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার এই বিষয়ে শীঘ্রই বড় ঘোষণা করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
বেতন বৃদ্ধির নতুন সমীকরণ: এক নজরে সম্ভাবনা
বর্তমানে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন ১৮,০০০ টাকা। তবে অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হলে এটি বেড়ে হতে পারে ৩৪,৫০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকার কাছাকাছি। এই বিশাল পরিবর্তনের মূলে রয়েছে 'অ্যাক্রয়েড ফর্মুলা' (Aykroyd Formula) এবং ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি।
কী এই অ্যাক্রয়েড ফর্মুলা (Aykroyd Formula)?
অষ্টম বেতন কমিশনের আলোচনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে 'অ্যাক্রয়েড ফর্মুলা'। ডব্লিউ আর অ্যাক্রয়েড নামক একজন পুষ্টিবিদের গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এই ফর্মুলা তৈরি করা হয়েছে। এটি মূলত একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের ন্যূনতম ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে বেতন নির্ধারণ করে।
১. খাদ্য ও পুষ্টি: একজন শ্রমিকের পরিবারের জন্য প্রতিদিন কত ক্যালোরি খাবার প্রয়োজন, তার বাজারমূল্য হিসাব করা হয়।
২. বস্ত্র: বছরে একটি পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়ের খরচ।
৩. বাসস্থান: সরকারি মানদণ্ড অনুযায়ী ঘরভাড়ার খরচ।
৪. অন্যান্য: জ্বালানি, বিদ্যুৎ এবং শিশুদের শিক্ষার খরচও এই ফর্মুলার অন্তর্ভুক্ত।
সপ্তম বেতন কমিশনের সময় থেকেই দাবি করা হচ্ছিল যে, কেবল মহার্ঘ ভাতা (DA) বাড়িয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়, বরং অ্যাক্রয়েড ফর্মুলা মেনে মূল বেতন কাঠামো সংস্কার করা প্রয়োজন।
ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর এবং বেতন কাঠামো
সপ্তম বেতন কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ছিল ২.৫৭। অষ্টম বেতন কমিশনে কর্মচারী সংগঠনগুলো এই ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ৩.৬৮ করার দাবি জানাচ্ছে। যদি সরকার এই দাবি মেনে নেয়, তবে বেতন এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যাবে।
গ্রুপ-ডি কর্মচারী: বর্তমান ন্যূনতম বেতন ১৮,০০০ টাকা থেকে বেড়ে ৩৪,৫০০ টাকা বা তার বেশি হতে পারে।
গ্রুপ-সি ও বি: এই স্তরের কর্মচারীদের বেতনও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে।
গ্রুপ-এ অফিসার: উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বেতন ২.৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪ লক্ষ টাকার উপরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকতে পারে।
মহার্ঘ ভাতা (DA) এবং পেনশনের প্রভাব
বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা ৫০% বা তার বেশি মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন। নিয়ম অনুযায়ী, ডিএ যখন ৫০% স্পর্শ করে, তখন সেটি মূল বেতনের সাথে মিশিয়ে দেওয়ার বা বেতন কাঠামো পুনর্গঠন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হলে কেবল কর্মরত কর্মচারীরাই নন, বরং কয়েক লক্ষ পেনশনভোগীও উপকৃত হবেন। তাঁদের মাসিক পেনশনেও বড় ধরনের উল্লম্ফন দেখা যাবে।
কেন এই বেতন বৃদ্ধি জরুরি?
১. মূল্যস্ফীতি: গত কয়েক বছরে রান্নার গ্যাস থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বহুগুণ বেড়েছে। বর্তমান বেতন কাঠামোয় নিচু স্তরের কর্মচারীদের পক্ষে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে।
২. ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি: বেতন বাড়লে বাজারে অর্থের জোগান বাড়বে, যা দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সাহায্য করবে।
৩. কর্মচারীদের অসন্তোষ: দীর্ঘ দিন ধরে কেন্দ্রীয় কর্মচারী ইউনিয়নগুলো অষ্টম পে কমিশন গঠনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। ২০২৪-২৫ সালের বাজেটের পর থেকে এই দাবি আরও জোরালো হয়েছে।
অর্থমন্ত্রকের অবস্থান
যদিও সরকারিভাবে এখনও অষ্টম পে কমিশন গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়নি, তবে অর্থ মন্ত্রক সূত্রে খবর, ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে এই কমিশনের রূপরেখা চূড়ান্ত হতে পারে। সাধারণত প্রতি ১০ বছর অন্তর নতুন পে কমিশন গঠন করা হয়। সেই হিসেবে ২০২৬ সালই হলো সঠিক সময়। নির্মলা সীতারামন ইতিপূর্বে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, সরকার সরকারি কর্মচারীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
অষ্টম পে কমিশন কার্যকর হওয়া এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। যদি ৬৬ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির এই প্রস্তাব কার্যকর হয়, তবে তা হবে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ইতিহাসে অন্যতম বড় পাওনা। এটি কেবল তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতাই আনবে না, বরং সরকারি চাকরিতে মেধাবী তরুণদের আকর্ষণ বাড়াবে। তবে সরকারের ওপর বিশাল আর্থিক বোঝা চাপবে কি না, তা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে।
কেন্দ্রীয় বাজেটের পরবর্তী ধাপগুলোতে এবং মোদী সরকারের আসন্ন ক্যাবিনেট মিটিংগুলোতে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিলমোহর পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। এখন দেখার, শেষ পর্যন্ত ন্যূনতম বেতনের অঙ্কটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।
