8th Pay Commission: বড় খবর! পেনশনভোগীরা DA বৃদ্ধি ও অষ্টম পে কমিশনের সুবিধা পাবেন না? কী বলছে PIB...
8th pay commission DA hike: বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৫ সালের অর্থ আইনের অধীনে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অর্থাৎ পেনশনভোগীদের জন্য মহার্ঘ্য ভাতা (ডিএ) বৃদ্ধি এবং বেতন কমিশনের সুবিধা বন্ধ করে দিয়েছে!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অষ্টম পে কমিশন এখনও লাগু হয়নি। কিন্তু তার আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি দাবি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। একটি ভাইরাল বার্তায় দাবি করা হয়েছে যে অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা ডিএ বৃদ্ধি এবং সিপিসি সুবিধা পাবেন না। কিন্তু আসল সত্যটি কী, জেনে নিন-
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের মধ্যে অষ্টম বেতন কমিশন সম্পর্কে হাজারো প্রশ্ন রয়েছে। তারমধ্যেই অষ্টম বেতন কমিশন সম্পর্কিত একটি দাবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৫ সালের অর্থ আইনের অধীনে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অর্থাৎ পেনশনভোগীদের জন্য মহার্ঘ্য ভাতা (ডিএ) বৃদ্ধি এবং বেতন কমিশনের সুবিধা বন্ধ করে দিয়েছে। এর অর্থ হল পেনশনভোগীরা ডিএ বৃদ্ধি এবং অষ্টম সিপিসি-র সুবিধা পাবেন না! এই খবর সামনে আসার পরই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।
চলুন জেনে নেওয়া যাক, সত্যিটা কী?
কোন কর্মচারী কি আসলে অষ্টম বেতন কমিশনের সুবিধা থেকে বাদ পড়তে চলেছেন? পেনশনভোগীরা কি ডিএ বৃদ্ধি এবং অষ্টম সিপিসির সুবিধা পাবেন না? PIB ভাইরাল এই দাবিটিকে ভুয়ো বলে উড়িয়ে দিয়েছে। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অষ্টম বেতন কমিশন বা অষ্টম সিপিসি থেকে বাদ দেওয়া ডিএ বৃদ্ধির সুবিধা থেকে বাদ দেওয়ার কোনও সিদ্ধান্ত-ই হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার তার নীতিতে কোনও পরিবর্তন করেনি। পিআইবির ফ্যাক্ট চেকিং ইউনিট এক্স-হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছে যে হোয়াটসঅ্যাপে যা প্রচার করা হচ্ছে সেই দাবিটি সম্পূর্ণরূপে ভুয়ো!
কোন কর্মচারীরা ডিএ, অষ্টম সিপিসি সুবিধা পাবেন না?
পিআইবি স্পষ্ট করেছে, ২০২১ সালের সিসিএস (পেনশন) নীতির ৩৭(২৯সি) ধারা অনুসারে একমাত্র অসদাচরণের জন্য বরখাস্ত হওয়া অবসরপ্রাপ্ত পিএসইউ কর্মচারীরাই কোনও অবসরকালীন সুবিধা পাবেন না। কারণ সংশোধিত নিয়মে বলা হয়েছে যে, সরকারি কোম্পানিতে যোগদানের পর যদি কোনও কর্মচারীকে কোনও অসদাচরণের জন্য চাকরি থেকে বরখাস্ত বা অপসারণ করা হয়, তাহলে তার অবসরকালীন সরকারি সুবিধাও বাজেয়াপ্ত করা হবে।
