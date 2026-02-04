English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
8th Pay Commission: বাজেটে অষ্টম পে কমিশনে বেতনবৃদ্ধি নিয়ে সত্যিই 'বিগ' কী বলা হয়েছে? জানুন, '১৮ মাসে বছরে'র রহস্য...

8th Pay Commission in Union Budget 2026: ২০২৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনারদের মধ্যে ৮ম বেতন কমিশন নিয়ে ব্যাপক প্রত্যাশা থাকলেও, এই বাজেটে সেই সংক্রান্ত কোনও বিশেষ বরাদ্দ বা সময়সীমার কথা কিন্তু সেভাবে ঘোষণা করা হয়নি। কেন করা হয়নি?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 4, 2026, 07:38 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অষ্টম পে কমিশন (8th Pay Commission) নিয়ে সম্প্রতি বিগ ব্রেকিং (8th Pay Commission Big Breaking), বিগ নিউজ (8th Pay Commission Big News), বিগ আপডেট (8th Pay Commission Big Updates) ইত্যাদি তো অনেক হল, কিন্তু আসলে কী ঘটল, কেউ কি জানে? ২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে (Union Budget 2026) কি অষ্টম পে কমিশন নিয়ে নতুন কোনও ঘোষণা করেছেন নির্মলা সীতারমন (Finance Minister Nirmala Sitharaman)?

বাজেটে কী বলা হল?

২০২৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনারদের মধ্যে ৮ম বেতন কমিশন নিয়ে ব্যাপক প্রত্যাশা থাকলেও, এই বাজেটে সেই সংক্রান্ত কোনও বিশেষ বরাদ্দ বা সময়সীমার কথা কিন্তু সেভাবে ঘোষণা করা হয়নি। 

৮ম বেতন কমিশন আপডেট

২০২৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করলেন। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনারদের মধ্যে ৮ম বেতন কমিশন নিয়ে ব্যাপক প্রত্যাশা থাকলেও, এই বাজেটে সেই সংক্রান্ত কোনও বিশেষ বরাদ্দ বা সময়সীমার কথা ঘোষণা করা হয়নি। তাহলে, আসলে কী ঘটেছে?

বেতনবৃদ্ধির ঘোষণা?

এবারের বাজেট বক্তৃতায় বা বাজেটের নথিপত্রে ৮ম বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত বেতনবৃদ্ধি বা পেনশন সংশোধনের বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য মেলেনি। সরকার বর্তমানে পরিকাঠামো উন্নয়ন, করনীতি সংশোধন এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের দিকেই বেশি নজর দিয়েছে।

১৮ মাসে বছর? 

সরকারি আধিকারিকদের মতে, ৮ম বেতন কমিশন বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। কমিশনের সুপারিশগুলি চূড়ান্ত হতে সাধারণত ১৮ মাস সময় লাগে। যেহেতু এই প্রক্রিয়াটি এখনও চলছে, তাই এখনই বাজেটে বেতন বৃদ্ধির জন্য বিশেষ বরাদ্দ করা সম্ভব হয়নি।

কর্মচারীদের প্রতিক্রিয়া

বেতনবৃদ্ধি নিয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট ঘোষণা না থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে অষ্টম পে কমিশন নিয়ে কিছুটা হতাশা দেখা দিয়েছে। অনেকেই এই বাজেটে অষ্টম পে কমিশন সংক্রান্ত অন্তত একটি প্রাথমিক দিকনির্দেশ বা বেতন কাঠামোর সংশোধনের ইঙ্গিত আশা করেছিলেন।

আর বকেয়া টাকা বা এরিয়ার? 

সাধারণত নতুন বেতন কমিশন কার্যকর করার সময় সরকার পিছনের তারিখ থেকে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে বেতন সংশোধনের সম্ভাবনা খুবই কম। আগামী মাসগুলিতে ডিএ (DA) বৃদ্ধি এবং কমিশনের পরবর্তী কার্যক্রমের দিকেই এখন সবার নজর থাকবে।

অষ্টম পে কমিশন

৮ম বেতন কমিশন ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে গঠিত হয়েছিল। কমিশনকে তাদের রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য ১৮ মাস সময় দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সেই সময় যদি ২০২৭ সালের শেষের দিকে বা ২০২৮ সালের শুরু পর্যন্ত গড়ায়, তবে তখন এ সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা পড়বে। এবং তখনই বেতন কাঠামোর পরিবর্তন কার্যকর হতে পারে। তার আগে নয়।

