8th Pay Commission: একলাফে ৬ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট? পোস্টম্যানদের বেতন বেড়ে ১ লাখ ১২ হাজার: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় ঘোষণা ডাককর্মীদের

Central Government Employees: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে ন্যাশনাল পোস্টাল অর্গানাইজেশন (FNPO)-এর এই প্রস্তাবনাটি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পোস্টম্যানদের মূল বেতন ১.১২ লক্ষ টাকা করার দাবি এবং আরও একাধিক সংস্কারের কথা বলা হয়েছে এই মেমোরেন্ডামে।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 28, 2026, 08:33 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বেতন কাঠামোয় আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ নিল ফেডারেশন অফ ন্যাশনাল পোস্টাল অর্গানাইজেশন (FNPO)। ২০২৬ সালের ২৮ থেকে ৩০ এপ্রিল নয়া দিল্লিতে অষ্টম পে কমিশনের বৈঠকের প্রাক্কালে একটি বিস্তারিত স্মারকলিপি জমা দিয়েছে এই সংগঠন। সেখানে পোস্টম্যান থেকে শুরু করে পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট—সবার জন্যই আকাশছোঁয়া বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

বেতন ও ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে বড় বদল
বর্তমানে সপ্তম পে কমিশনের অধীনে মাল্টি-টাস্কিং স্টাফদের (MTS) ন্যূনতম বেতন ১৮,০০০ টাকা। FNPO-এর দাবি, অষ্টম পে কমিশনে এটি বাড়িয়ে ৬৯,০০০ টাকা করা হোক। অন্যদিকে, লেভেল-৫ ভুক্ত পোস্টম্যান ও মেল গার্ডদের বর্তমান বেতন যেখানে ২৫,৫০০ টাকা, সেখানে প্রস্তাবিত মূল বেতন রাখা হয়েছে ১,১২,০০০ টাকা। এই বেতন নির্ধারণের জন্য ৩.৮৩ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দাবিগুলো একনজরে:
বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট: বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬ শতাংশ করার দাবি জানানো হয়েছে।
MACP এবং পদোন্নতি: কেরিয়ারে স্থবিরতা কাটাতে অন্তত ৫টি নিশ্চিত পদোন্নতির দাবি করা হয়েছে।
বাড়ি ভাড়া (HRA): শহরের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী HRA সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
মহিলা কর্মীদের জন্য বিশেষ সুবিধা: ঋতুকালীন ছুটি (Menstrual Leave), চাইল্ড কেয়ার লিভ বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষেত্রে ক্রেশ (Crèche) তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
স্বাস্থ্য ও পেনশন: CGHS-এর অধীনে ক্যাশলেস চিকিৎসা এবং পেনশন খরচকে সরাসরি 'কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া'-র অধীনে নিয়ে আসার আর্জি জানানো হয়েছে।

অষ্টম পে কমিশন জানিয়েছে, বিপুল সংখ্যক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২৮-৩০ এপ্রিলের বৈঠকে সবার সাথে কথা বলা সম্ভব না হলেও আগামী দিনে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে গিয়েও পরামর্শ নেওয়া হবে।

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

