/8th Pay Commission: ১৮,০০০ থেকে বেতন বেড়ে একলাফে ৫২,৬০০? অষ্টম পে কমিশনে কোন হিসেবে কর্মীদের এই বিপুল অর্থপ্রাপ্তি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৮ম বেতন কমিশন (8th Pay Commission) নিয়ে দেশজুড়ে জল্পনা। বিশেষ করে, মূল্যস্ফীতি এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে কর্মচারীদের ন্যূনতম মূল বেতন (Basic Pay) এবং ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর (Fitment Factor) বৃদ্ধির দাবি ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। বিভিন্ন আর্থিক মহল ও সূত্রের খবর অনুযায়ী, ৮ম বেতন কমিশন কার্যকর হলে কর্মচারীদের ন্যূনতম মূল বেতন বর্তমানের ১৮,০০০ টাকা থেকে এক ধাক্কায় বেড়ে ৫২,৬০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এই বিপুল বৃদ্ধির পেছনে কী আর্থিক সমীকরণ ও হিসাব?
ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে ৭ম বেতন কমিশনের অধীনে কর্মচারীরা ২.৫৭ গুণ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের সুবিধা পাচ্ছেন। এর ওপর ভিত্তি করেই সর্বনিম্ন মূল বেতন নির্ধারিত হয়েছিল ১৮,০০০ টাকা।
তবে কর্মচারী সংগঠনগুলির দীর্ঘদিনের দাবি, বর্তমান বাজারদরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর বৃদ্ধি করা হোক। ৮ম বেতন কমিশনে এই ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৬৮ গুণ অথবা তার বেশি করার দাবি জানানো হচ্ছে। যদি সরকার এই দাবি আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ রূপে মেনে নেয়, তবে বেতনের কাঠামোয় এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন আসবে।
১৮,০০০ টাকা থেকে ৫২,৬০০ টাকা:
সরকারি কর্মচারীদের সর্বনিম্ন মূল বেতন ১৮,০০০ টাকা থেকে কীভাবে ৫২,৬০০ টাকায় পৌঁছাতে পারে, তার একটি সম্ভাব্য গাণিতিক হিসাব বা প্রক্ষেপণ (Projection) নিচে আলোচনা করা হল:
বর্তমান পরিস্থিতি (৭ম পে কমিশন): সর্বনিম্ন বেসিক পে = ১৮,০০০ টাকা। (ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৫৭)।
৮ম পে কমিশনের সম্ভাব্য প্রস্তাব: যদি কর্মচারী সংগঠনগুলির দাবি মেনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর বৃদ্ধি করা হয় এবং তার সাথে বিগত বছরগুলির মহার্ঘ ভাতা (DA) বা মূল্যবৃদ্ধির সূচককে মূল বেতনের সাথে মার্জ বা যুক্ত করা হয়, তবে বেসিক পে-র ভিত্তি অনেকটাই বেড়ে যাবে।
হিসাবের সূত্র: অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, ৮ম বেতন কমিশনে যদি ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৯২ বা তার বেশি করা হয় এবং পূর্ববর্তী ডিএ (যা ইতিমধ্যে ৫০% পার করে গিয়েছে) বেসিকের সাথে যুক্ত করা হয়, তবে সর্বনিম্ন বেতন প্রায় ২.৯২ গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। এই হিসাবের চেইন রিঅ্যাকশনে সর্বোচ্চ স্তরে বা নির্দিষ্ট ফর্মুলা অনুযায়ী সর্বনিম্ন বেসিক পে ৫২,৬০০ টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলন বা প্রোজেক্ট করা হচ্ছে।
ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর: যদি সরাসরি ১৮,০০০ টাকার ওপর ৩.৬৮ গুণ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর প্রয়োগ করা হয়, তবে ন্যূনতম বেতন দাঁড়ায় ৬৬,২৪০ টাকা। কিন্তু সরকার যদি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে নতুন কোনও ফর্মুলা বা ম্যাট্রিক্স তৈরি করে, তবে সর্বনিম্ন গ্রেডের মূল বেতন ৫২,৬০০ টাকায় গিয়ে ঠেকতে পারে।
কখন কার্যকর হতে পারে ৮ম বেতন কমিশন?
সাধারণত প্রতি ১০ বছর অন্তর কেন্দ্রীয় সরকার নতুন বেতন কমিশন গঠন ও তা কার্যকর করে থাকে। ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দেশজুড়ে ৭ম বেতন কমিশন কার্যকর হয়েছিল। সেই নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৮ম বেতন কমিশন কার্যকর হওয়ার কথা।
যদিও সরকারের পক্ষ থেকে এখনও এই কমিশনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি, তবে বাজেট ও প্রশাসনিক স্তরে এটি নিয়ে প্রস্তুতি চলছে বলে বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হচ্ছে।
৮ম বেতন কমিশন গঠিত হলে তা কেবল ন্যূনতম বেতনই বাড়াবে না, বরং এর সাথে যুক্ত গ্র্যাচুইটি, পেনশন, হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স (HRA) এবং ট্রাভেল অ্যালাউন্সের (TA) পরিমাণের ওপরও বড় প্রভাব ফেলবে।
১৮,০০০ টাকা থেকে ৫২,৬০০ টাকার এই সম্ভাব্য হিসাব যদি বাস্তবে রূপ নেয়, তবে তা কোটি কোটি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য এক বিরাট অর্থনৈতিক স্বস্তি নিয়ে আসবে।
তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং সঠিক হিসাবের জন্য সরকারের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তির দিকেই নজর রাখছেন বিশেষজ্ঞরা।
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