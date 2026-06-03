Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /8th Pay Commission: ১৮,০০০ থেকে বেতন বেড়ে একলাফে ৫২,৬০০? অষ্টম পে কমিশনে কোন হিসেবে কর্মীদের এই বিপুল অর্থপ্রাপ্তি?

8th Pay Commission: ১৮,০০০ থেকে বেতন বেড়ে একলাফে ৫২,৬০০? অষ্টম পে কমিশনে কোন হিসেবে কর্মীদের এই বিপুল অর্থপ্রাপ্তি?

8th Pay Commission big salary hike: তবে কর্মচারী সংগঠনগুলির দীর্ঘদিনের দাবি, বর্তমান বাজারদরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর বৃদ্ধি করা হোক। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 03, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:20 PM IST
8th Pay Commission: ১৮,০০০ থেকে বেতন বেড়ে একলাফে ৫২,৬০০? অষ্টম পে কমিশনে কোন হিসেবে কর্মীদের এই বিপুল অর্থপ্রাপ্তি?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
টলিউডে দুর্নীতি রুখতে ‘SIR’, ‘বিশ্বাস দুর্গে’র পতনের পরেই অ্যাকশনে পাপিয়া
Papiya Adhikari28 min ago
2
Football World Cup Live1 hr ago
3
Snehasish Chakraborty1 hr ago
4
ritabrata banerjee1 hr ago
5
8th Pay Commission1 hr ago