8th Pay Commission: পে কমিশনের বড় আপডেট: কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের মূল বেতনের সঙ্গেই ডিএ জুড়ে একলাফে ১৮,০০০ থেকে ৪৬,০০০ টাকা বেতন?

8th Pay Commission: পে কমিশনের বড় আপডেট: কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের মূল বেতনের সঙ্গেই ডিএ জুড়ে একলাফে ১৮,০০০ থেকে ৪৬,০০০ টাকা বেতন?
Central Govt Employee Revised Salary: সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী একটি নিয়ম ছিল যে, যখনই মহার্ঘ ভাতা ৫০ শতাংশের ঘরে পৌঁছাবে, তখন তা মূল বেতনের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হবে এবং ডিএ আবার শূন্য থেকে গণনা করা শুরু হবে। ইতিপূর্বে ২০০৪ সালে যখন ডিএ ৫০ শতাংশে পৌঁছেছিল, তখন তৎকালীন সরকার সেটি মূল বেতনের সঙ্গে যোগ করে দিয়েছিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী এবং পেনশনভোগীরা অপেক্ষায় দিন গুনছেন। ২০২৪ সালের জুলাই মাস থেকে কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও, মহার্ঘ ভাতা (DA) এবং মহার্ঘ ত্রাণ (DR) বৃদ্ধির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নিয়ে কিছুটা দেরি হচ্ছে।
এই বিলম্বের মাঝেই কর্মচারী মহলে একটি বড় প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে—বর্তমান ডিএ কি মূল বেতনের (Basic Salary) সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হবে?
ডিএ ঘোষণা নিয়ে অনিশ্চয়তা ও বর্তমান পরিস্থিতি
সাধারণত প্রতি বছর জানুয়ারি এবং জুলাই মাস থেকে মহার্ঘ ভাতা কার্যকর করা হয়। জানুয়ারি কিস্তির ঘোষণা মার্চ মাসের দিকে এবং জুলাই কিস্তির ঘোষণা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে উৎসবের মরসুমের আগে করা হয়। তবে এবার ঘোষণার ক্ষেত্রে কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় কর্মচারীদের মধ্যে কৌতূহল বেড়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা ৫০ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন। এআইসিপিআই (AICPI) সূচকের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ধারণা করা হচ্ছে যে, এবার ৩ থেকে ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি হতে পারে। যদি ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, তবে মোট ডিএ দাঁড়াবে ৫৪ শতাংশে।
মূল বেতনের সাথে ডিএ একত্রীকরণ: সত্য না কি গুজব?
তবে অষ্টম বেতন কমিশন নিয়ে জল্পনা থাকলেও বর্তমান সরকার এখনও এই সংযুক্তিকরণ বা 'ডিএ মার্জার' নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক শিলমোহর দেয়নি। অর্থনীতিবিদদের মতে, যদি ৫০ শতাংশ ডিএ মূল বেতনের সাথে যুক্ত হয়, তবে কর্মচারীদের বেতন কাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে। এর ফলে হাউজ রেন্ট অ্যালাউন্স (HRA) এবং অন্যান্য ভাতাও বৃদ্ধি পাবে।
ডিএ বৃদ্ধিতে বিলম্বের কারণ কী হতে পারে?
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সরকারি কোষাগারের ওপর অতিরিক্ত চাপের কথা মাথায় রেখে সরকার চূড়ান্ত হিসেব কষছে। এছাড়া বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে এই ফাইল। তবে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, ঘোষণা হতে দেরি হলেও কর্মচারীরা বকেয়া বা এরিয়ার (Arrears) টাকা জুলাই মাস থেকেই পাবেন। অর্থাৎ যখনই ঘোষণা হোক না কেন, তা ১ জুলাই ২০২৪ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।
দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের দাবি জানিয়ে আসছেন। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি ১০ বছর অন্তর নতুন বেতন কমিশন গঠন করা হয়। সপ্তম বেতন কমিশনের মেয়াদ ২০২৬ সালে শেষ হওয়ার কথা। কর্মচারীদের আশা, এবার ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণার পাশাপাশি সরকার অষ্টম বেতন কমিশন নিয়ে কোনো ইতিবাচক ইঙ্গিত দিতে পারে। যদি ডিএ মূল বেতনের সাথে যুক্ত না-ও করা হয়, তবুও ৩ শতাংশ বা ৪ শতাংশ বৃদ্ধি তাদের পকেটে উৎসবের মরসুমে বাড়তি খুশির জোয়ার আনবে।
যদি সরকার কর্মচারীদের দাবি মেনে নেয়, তবে হিসেবেটা অনেকটা এরকম দাঁড়াবে:
বর্তমান ন্যূনতম বেতন: ১৮,০০০ টাকা।
প্রস্তাবিত ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর: ৩.৬৮।
হিসেব: ১৮,০০০ x ৩.৬৮ = ৬৬,২৪০ টাকা।
তবে সরকারি পর্যায় থেকে ইঙ্গিত মিলছে যে, সরকার হয়তো ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৮৬ রাখার কথা ভাবছে। সেক্ষেত্রেও ন্যূনতম বেতন ১৮,০০০ টাকা থেকে বেড়ে ৫১,৪৮০ টাকা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন, সমস্ত দিক বিবেচনা করে সরকার ন্যূনতম বেতন ৪৬,০০০ টাকার আশেপাশে স্থির করতে পারে।
কেন বেতন বৃদ্ধির দাবি জোরালো হচ্ছে?
কর্মচারী সংগঠনগুলোর মতে, বিগত কয়েক বছরে মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যবৃদ্ধি যে হারে বেড়েছে, তার তুলনায় বর্তমান বেতন কাঠামো অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। ডাল, চাল, তেল এবং জ্বালানির দাম কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সরকারি কর্মচারীরা হিমশিম খাচ্ছেন। কর্মচারীদের যুক্তি হলো, সপ্তম বেতন কমিশনের ১০ বছর পর ২০২৬ সালে বেতন সংস্কার অত্যন্ত জরুরি।
বেতন বাড়লে কাদের লাভ হবে?
যদি বেতন ৪৬,০০০ টাকা বা তার বেশি হয়, তবে এর সরাসরি প্রভাব পড়বে:
১. প্রায় ৪৮ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর ওপর: যাদের শুরুতেই বেতন কাঠামো এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যাবে।
২. প্রায় ৬৭ লক্ষ পেনশনভোগীর ওপর: মূল বেতন বাড়লে পেনশনের পরিমাণও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়।
৩. ভাতা বৃদ্ধি: মূল বেতন বাড়লে ডিএ (DA), এইচআরএ (HRA) এবং ট্রাভেল অ্যালাউন্সও (TA) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেড়ে যায়।
সরকারের ওপর অর্থনৈতিক প্রভাব
এই বিপুল বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব কার্যকর করা সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বেতন ৪৬,০০০ টাকা করলে সরকারি কোষাগারে কয়েক লক্ষ কোটি টাকার অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হবে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে কীভাবে এই বিপুল অঙ্কের টাকা জোগাড় করা হবে, তা নিয়ে অর্থ মন্ত্রকের ওপর চাপ থাকবে।
১৮,০০০ থেকে ৪৬,০০০ টাকা—ন্যূনতম বেতনের এই লাফ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য এক স্বপ্নের মতো। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট অঙ্ক সরকার চূড়ান্ত করেনি, তবুও জল্পনা এবং প্রত্যাশা তুঙ্গে। আগামী কয়েকমাস কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে অষ্টম বেতন কমিশন নিয়ে কোনো ইতিবাচক ইঙ্গিত আসে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সারা দেশের কর্মচারী সমাজ।
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা কেবল একটি ভাতাই নয়, এটি ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে একটি সুরক্ষা কবচ। ডিএ ঘোষণা নিয়ে এই বিলম্ব কর্মচারীদের মধ্যে কৌতূহল ও কিছুটা দুশ্চিন্তা তৈরি করলেও, খুব শীঘ্রই মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। মূল বেতনের সাথে ডিএ একীভূত হবে কি না, তা এখন সময়ের অপেক্ষা। তবে ৪ শতাংশ বৃদ্ধি হলে এবং উৎসবের বোনাস একসাথে পেলে কর্মচারীদের জন্য এটি হবে বড় একটি উপহার।
