8th Pay Commission Salary Hike: অষ্টম পে কমিশনে ন্যূনতম মাইনে কত হবে জানলে চমকে উঠবেন! নিজের চোখকেই বিশ্বাস করবেন না...

8th Pay Commission Minimum Salary Hike: সপ্তম বেতন কমিশনে বেতন বৃদ্ধির জন্য ২.৫৭ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল-- মুদ্রাস্ফীতি অংশ ২.২৫। সে সময় ১২৫% মহার্ঘ ভাতা (DA) মূল বেতনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার ফলে এই ফ্যাক্টরটি আসে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 22, 2026, 07:17 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অষ্টম বেতন কমিশন (8th Pay Commission Minimum Salary Hike) নিয়ে মিডিয়ায় কম আলোচনা হয়নি! তথাপি আসন্ন অষ্টম পে কমিশনে (8th Pay Commission) 'রিয়েল হাইক' (Real Hike) কত হবে, বা, প্রকৃত বেতন কতটা হবে, কতটা বৃদ্ধি ঘটবে-- তা নিয়ে বহু মানুষের বহু প্রশ্ন এখনও জমা রয়েছে। আসুন, বিষয়টা আর একবার দেখে নেওয়া যাক।
 
 
সপ্তম বেতন কমিশন
 
সপ্তম বেতন কমিশনের হিসাবটি কেমন ছিল? সপ্তম বেতন কমিশনে বেতন বৃদ্ধির জন্য ২.৫৭ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল-- মুদ্রাস্ফীতি অংশ (২.২৫): সে সময় ১২৫% মহার্ঘ ভাতা (DA) মূল বেতনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার ফলে এই ফ্যাক্টরটি আসে (1.00 + 1.25 =2.25)। প্রকৃত বৃদ্ধি ০.৩২ (pay hike component of 0.32। মুদ্রাস্ফীতি বাদ দিয়ে সরকার অতিরিক্ত ১৪.২২% প্রকৃত বেতন বৃদ্ধি করেছিল। ২.২৫ কে ১.১৪২২ দিয়ে গুণ করে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর দাঁড়ায় ২.৫৭। যার ফলে ন্যূনতম বেতন ৭০০০ টাকা থেকে বেড়ে ১৮০০০ টাকা হয়েছিল। 
 
অষ্টম বেতন কমিশন
 
অষ্টম বেতন কমিশনে একই নিয়ম মানলে কী হবে? অষ্টম বেতন কমিশন ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। সেই সময় ডিএ (DA) আনুমানিক ৬০% হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতি অংশ: ১.৬০। প্রকৃত বৃদ্ধি সেটাই হবে যদি সপ্তম কমিশনের মতোই ১৪.২২% (অর্থাৎ ১.১৪২২ গুণ) বৃদ্ধি দেওয়া হয়। ন্যূনতম বেসিক পে যা সপ্তম পে কমিশনে ছিল ১৮,০০০ টাকা তা আসন্ন অষ্টম পে কমিশনে হবে ৩২,৯৪০ টাকা (১৮,০০০x  ১.৮৩)।
 
 
ন্যূনতম বেতন ৫৪,০০০ টাকা!
 
সপ্তম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ছিল ২.৫৭
অষ্টম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর নির্ধারিত হয়েছে-- ১.৮৩
তবে দুই পে কমিশনেই প্রকৃত বৃদ্ধি (Real Hike) একই আছে-- ১৪.২২%! অনেক কর্মচারী সংগঠন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৮৬ থেকে ৩.২৫ করার দাবি জানাচ্ছে। যদি সরকার সেই দাবি মেনে নেয়, তবে ন্যূনতম বেতন ৫১,৪৮০ টাকা থেকে ৫৪,০০০ টাকার উপরেও যেতে পারে।

