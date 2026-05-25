/8th Pay Commission Big Update: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় আপডেট: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের কি বেতন বাড়বে না? সরকার কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে?

Central Govt Employee fate on 8th Pay Commission: ২০২৬ সালের মধ্যে নতুন পরিকাঠামো কার্যকর করতে গেলে ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষের শেষের দিকে বা ২০২৬-এর গোড়াতেই সরকারকে এই কমিশন গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করতে হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য বড় খবর। দেশজুড়ে অষ্টম পে কমিশন বা ৮ম বেতন কমিশন (8th Pay Commission) গঠন নিয়ে জল্পনা চলছে। লক্ষ লক্ষ কেন্দ্রীয় কর্মী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, কবে তাঁদের বেতন ও পেনশন পুনর্মূল্যায়ন করা হবে। অষ্টম পে কমিশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্দরে ইতিবাচক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে বড়সড় ঘোষণা আসতে পারে। ইউনিয়নগুলির সব দাবি সরকার হুবহু মেনে নেবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। রাজকোষের ওপর চাপ, দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক দায়বদ্ধতা এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির কথা মাথায় রেখে কেন্দ্র একটি 'মধ্যপন্থা' (Middle Path) বা সমঝোতার রাস্তা বেছে নিতে পারে।
সপ্তম পে কমিশনের মেয়াদ
সাধারণত প্রতি ১০ বছর অন্তর কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন, ভাতা এবং পেনশন সংশোধনের জন্য নতুন বেতন কমিশন গঠন করা হয়।
বর্তমান পরিস্থিতি: বর্তমানে দেশে ‘সপ্তম পে কমিশন’ (7th Pay Commission) কার্যকর রয়েছে, যা ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে লাগু হয়েছিল।
১০ বছরের নিয়ম: সেই নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে সপ্তম পে কমিশনের ১০ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হতে চলেছে।
ফলে ২০২৬ সালের শুরু থেকেই দেশে অষ্টম পে কমিশন চালু করার আইনি ও প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা তৈরি হচ্ছে। কর্মচারীদের সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা শুরু হয়েছে, যাতে সময়মতো এই নতুন কমিশন গঠন করে বেতন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।
বেতন কতটা বাড়তে পারে?
কর্মচারী সংগঠনগুলির দাবি এবং বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে, অষ্টম পে কমিশন চালু হলে কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতনে এক ধাক্কায় বড়সড় পরিবর্তন আসবে।
ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর বৃদ্ধি: সপ্তম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর (Fitment Factor) ছিল ২.৫৭ গুণ। অষ্টম পে কমিশনে কর্মচারীদের দাবি, এটিকে বাড়িয়ে ৩.৬৮ গুণ করা হোক। সরকার যদি এই দাবি পুরোপুরি নাও মানে, তাও এটি কমপক্ষে ৩.০০ গুণ করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
ন্যূনতম বেতনের হিসাব: যদি ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ৩.০০ বা তার বেশি করা হয়, তবে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ন্যূনতম মূল বেতন (Basic Salary) ১৮,০০০ টাকা থেকে বেড়ে এক ধাক্কায় ২৬,০০০ টাকা থেকে ৩৪,০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে মহার্ঘ ভাতা (DA), বাড়ি ভাড়া ভাতা (HRA) এবং অন্যান্য ভাতার পরিমাণও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে।
কত মানুষ উপকৃত হবেন?
অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হলে দেশের এক বিশাল অংশের মানুষ সরাসরি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন। সরকারি হিসাব অনুযায়ী:
১. প্রায় ৪৮ থেকে ৫০ লক্ষ কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী সরাসরি উপকৃত হবেন।
২. প্রায় ৬৭ থেকে ৭০ লক্ষ পেনশনভোগী প্রবীণ নাগরিকের পেনশনের পরিমাণ এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়বে।
সরকারের অবস্থান
যদিও বাজেট বা অন্যান্য সরকারি অধিবেশনে এই বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিলমোহর দেওয়া হয়নি, তবে অর্থ মন্ত্রকের অভ্যন্তরীণ সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে, এই সংক্রান্ত ফাইল ও খসড়া তৈরির কাজ এগিয়ে চলেছে।
২০২৬ সালের মধ্যে নতুন পরিকাঠামো কার্যকর করতে গেলে ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষের শেষের দিকে বা ২০২৬-এর গোড়াতেই সরকারকে এই কমিশন গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করতে হবে।
মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এই নতুন পে কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তাকে আরও জোরদার করবে বলেই মনে করছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। এখন শুধু দেখার, চূড়ান্ত ঘোষণায় কর্মচারীদের ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের দাবি সরকার কতটা পূরণ করে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)