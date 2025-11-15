Srinagar Naugam Police Station Blast: দিল্লির ঘা না শুকোতেই রক্তাক্ত কাশ্মীর! ভয়ংকর বিস্ফোরণে মৃত ৯...

Srinagar Naugam Police Station Blast: দিল্লির ঘা না শুকোতেই রক্তাক্ত কাশ্মীর! ভয়ংকর বিস্ফোরণে মৃত ৯...
Srinagar Nowgam Blast: শুক্রবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরের কাছে নউগামে একটি থানায় জব্দ করা বিস্ফোরক রাখা ছিল। সেই বিশাল বিস্ফোরকে অন্তত ৯ জন নিহত এবং আরও ২৯ জন আহত হয়েছেন।
রাজীব চক্রবর্তী: শ্রীনগরের নাগাম থানায় বাজেয়াপ্ত করা বিস্ফোরকের স্যাম্পলিং চলতে চলতেই গভীর রাতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। মৃত্যু ৯ জনের, আহত ২৯। অধিকাংশই পুলিস, ফরেন্সিক দফতর ও রাজস্ব কর্মী। রাত প্রায় ১১টা ২৫ মিনিটে ফরেন্সিক দলের সামনে থাকা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট-সহ অতি অস্থির বিস্ফোরক আচমকাই ফেটে যায়।
আহতদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৯২ বেস হাসপাতাল এবং শের-ই-কাশ্মীর ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এসকিমস)-এ নিয়ে যাওয়া হয়। সিনিয়র পুলিস কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এবং এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। থানার ভবনের বড় অংশ ধসে পড়ে, ভস্মীভূত হয় বহু গাড়ি। আশপাশের বাড়িতেও কাঁচ ভাঙার শব্দে আতঙ্ক। জৈশ-এ-মোহম্মদের পোস্টার ঘিরে অক্টোবরের মাঝামাঝি শুরু হওয়া তদন্তেই এই বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছিল। সন্দেহ ছিল বড় আন্তঃরাজ্য জঙ্গি মডিউলের। তদন্তের সূত্র ধরে পুলিস ফরিদাবাদ ও সাহারানপুরে পৌঁছয়। তদন্তে নেমে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার ১৫ জন- কয়েকজন চিকিৎসক এবং এক ইমাম-সহ।
ফরিদাবাদের আল-ফলাহ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, পটাশিয়াম নাইট্রেট, সালফার, তৈরি অস্ত্র ও বিপুল গোলাবারুদ। মূল অভিযুক্ত উমর নবিরের বাড়ি ইতিমধ্যেই বিস্ফোরক মজুতের অভিযোগে উড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন।
উল্লেখ্য, উমরের মায়ের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। পুলিস জানায়, ঘটনাস্থল থেকে উমরের দেহাংশের ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্ট হুবহু মিলে গিয়েছে। যা নিশ্চিত করে যে ডা. উমর নবি-ই হুন্ডাই i20 গাড়িটি বিস্ফোরণের সময় চালাচ্ছিল। বিস্ফোরণে তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ায়, তদন্তকারীরা ডা. উমর নবিকে মূল অভিযুক্ত হিসেবে শনাক্ত করলেও, এতদিন পর্যন্ত তার পরিচয় সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিলেন। তদন্তকারীরা আরও জানিয়েছেন, 'ফিঁদায়ে' ডা. উমর নবি বিস্ফোরণের মাত্র ১১ দিন আগে হামলায় ব্যবহৃত সাদা হুন্ডাই i20 গাড়িটি কেনে।
