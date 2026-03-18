  Terrible Fire Incident: ভয়াবহ আগুনের গ্রাসে বহুতল, জীবন্ত ঝলসে গেল শিশু-সহ একের পর এক

Terrible Fire Incident: ভয়াবহ আগুনের গ্রাসে বহুতল, জীবন্ত ঝলসে গেল শিশু-সহ একের পর এক

Delhi Fire Incident: বুধবার সকালে দিল্লির পালমে একটি বহুতল ভবনে ভয়াবহ আগুন লেগে ৯ জন মারা গেছেন, যাদের মধ্যে ৩টি শিশু রয়েছে। দমকলের ৩০টি ইঞ্জিন দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 18, 2026, 02:36 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সকালে বহুতল আবাসিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। বিধ্বংসী আগুনে জীবন্ত ঝলসে মৃত শিশু-সহ মোট ৯জন। ঘটনাটি দিল্লির পালমে। জানা গিয়েছে, সকাল ৭টা নাগাদ ভবনের একটি ঘর থেকে আগুনের খবর পায় দিল্লি ফায়ার সার্ভিস (DFS)। দ্রুত ৩০টি দমকল ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন থেকে বাঁচতে দু’জন ওপর থেকে লাফিয়ে পড়েন, বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আরও পড়ুন:Odisha tragedy: ভোররাতে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড, হাসপাতালের ICU-তে জীবন্ত ঝলসে গেলেন ১০ রোগী

দমকল কর্মীরা ভবন থেকে বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করে নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসকরা ৬ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতদের মধ্যে প্রবেশ (৩৫), কমল (৪০), আশু (৩২) এবং ১২, ৬ ও ৫ বছর বয়সী তিন নাবালিকা রয়েছে। এছাড়া আইজিআই (IGI) হাসপাতালে এক নারী ও সাফদরজং হাসপাতালে দগ্ধ এক তরুণ চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বহুতল এই ভবনটির বেসমেন্ট, নীচতলা এবং প্রথম তলায় পোশাক ও প্রসাধনীর গুদাম ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা আবাসিক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ধারণা করা হচ্ছে, গুদামের দাহ্য পদার্থের কারণেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তবে আগুনের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে তিনি জানান, 'পালমের এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। পুরো ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর তরণজিৎ সিং সান্ধুও এই ঘটনায় শোক জানিয়েছেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সব ধরণের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। বর্তমানে উদ্ধারকাজ শেষ হলেও পুরো এলাকা থমথমে রয়েছে।

প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহরের তিলক নগর এলাকায় বুধবার ভোরে এক মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে একই পরিবারের ৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ইলেকট্রিক গাড়ির (EV) চার্জিং পয়েন্টে শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুনের সূত্রপাত বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আরও পড়ুন:Bike Toxic Fumes Death: ঘুমের মধ্যেই সবশেষ: বাইকের বিষাক্ত ধোঁয়ায় মৃত্যু একই পরিবারের ৪ জনের

স্থানীয় পুলিস জানায়, বুধবার ভোররাত প্রায় ৪টে নাগাদ ব্রজেশ্বরী কলোনিতে মনোজ পুগলিয়া নামের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাড়ির বাইরে একটি ইলেকট্রিক গাড়ি চার্জ দেওয়া হচ্ছিল। হঠাৎ চার্জিং পয়েন্টে শর্ট সার্কিট হয়ে বিস্ফোরণ ঘটে এবং আগুন দ্রুত বাড়ির ভেতর ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে যখন বাড়ির ভেতরে মজুত থাকা ১০টিরও বেশি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার একে একে ফাটতে শুরু করে। পর পর বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে পুরো এলাকা, যার ফলে বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে এবং ভেতরে থাকা মানুষজন আটকে পড়েন।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

পরবর্তী
খবর

ED VS IPAC Case verdict in Supreme Court: সুপ্রিম কোর্টে হাইভোল্টেজ আইপ্যাক মামলায় তীব্র তোপের মুখে রাজ্য: ইডির কাজে কেন বিরোধিতা মুখ্যমন্ত্রীর? সুপ্রিম কোর্টের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন
.

পরবর্তী খবর

WB Assembly Election 2026: টার্গেটে মালদহ-মুর্শিদাবাদ, দুই ২৪ পরগনা: মমতার তালিকায় সংখ্যালঘু...