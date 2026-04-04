Terrible Road Accident: অন্ধকার রাস্তার পাশেই ঘাপটি মেরে গভীর কুয়োর মরণফাঁদ: গাড়িতে ৬ বাচ্চা-সহ ৯ যাত্রী, দ্রুতগতিতে সোজা অতল জলে

Terrible Road Accident: অন্ধকার রাস্তার পাশেই ঘাপটি মেরে গভীর কুয়োর মরণফাঁদ: গাড়িতে ৬ বাচ্চা-সহ ৯ যাত্রী, দ্রুতগতিতে সোজা অতল জলে
Nasik Road Accident: কুয়োর গভীরতা এবং জল থাকার কারণে দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানো কঠিন হয়ে পড়ে, ফলে গাড়ির ভেতরে থাকা যাত্রীরা বের হতে পারেননি। ক্রেন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে কুয়ো থেকে গাড়িটি ও মৃতদেহগুলো উদ্ধার করা হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর পথদুর্ঘটনায় শেষ একই পরিবারের ৯। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের গাড়িটি রাস্তার পাশে জলভর্তি একটি গভীর কুয়োর মধ্যে পড়ে গেলে এই বিপর্যয় ঘটে। নিহতদের মধ্যে ছয়জন শিশু এবং তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক।
ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাত ১১টা নাগাদ, মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে ডিন্ডোরি এলাকায়। জানা গিয়েছে, পরিবারটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। শিবাজিনগরের কাছে পৌঁছালে গাড়িটি হঠাৎ রাস্তা থেকে ছিটকে গিয়ে পাশের একটি খোলা কুয়োয় পড়ে যায়। রাতের অন্ধকার এবং কুয়োর গভীরতা বেশি হওয়ায় যাত্রীদের বাঁচার সুযোগ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ।
এই দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা ৯ জন আরোহীর সবারই মৃত্যু হয়েছে। নিহত শিশুদের মধ্যে ৬ বছর বয়সী সমর্থ নামের এক কিশোরের নাম জানা গিয়েছে। মৃতরা সবাই একই গ্রামের বাসিন্দা হওয়ায় পুরো গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয়রা এটিকে সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করছেন।
দুর্ঘটনার খবর পেয়েই স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে উদ্ধারকাজ বেশ কিছু বাধার সম্মুখীন হয়, রাতের অন্ধকারের ফলে দৃশ্যমানতা কম থাকায় কাজ ব্যাহত হয়। দ্বিতীয়ত কুয়োটি বেশ গভীর ছিল।
কুয়োর ভেতরে থাকা কাদা ও জলের কারণে উদ্ধারকাজ কঠিন হয়ে পড়ে। ক্রেনের সাহায্যে গাড়িটি কুয়ো থেকে তোলা হলেও, ততক্ষণে ডুবে যাওয়ার কারণে গাড়ির ভেতরে থাকা ৯ জনই প্রাণ হারান।
প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে আরেকটি বড় কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে কুয়োর চারধারে কোনো বেড়া বা সুরক্ষা প্রাচীর না থাকাকে। অন্ধকারে চালক হয়তো কুয়োটি লক্ষ্য করতে পারেননি। পুলিস ইতিমধ্যে একটি FIR দায়ের করেছে এবং রাস্তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখছে।
এই ঘটনাটি সামনে আসার পর নেটদুনিয়ায় এবং স্থানীয় মহলে রাস্তার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে মহাসড়ক বা গ্রামীণ রাস্তার পাশে উন্মুক্ত কুয়ো বা গর্ত। কোনো ধরনের দিকনির্দেশক চিহ্ন বা সুরক্ষা বেড়া না থাকা। রাতে যাতায়াতের সময় পর্যাপ্ত আলোর অভাব।
