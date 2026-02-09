Bomb Threat at Schools: এই সময়ে উড়ে যাবে এই এই স্কুল! টার্গেট সংসদ ভবনও! ইমেল পেতেই সাতসকালে শহরজুড়ে আতঙ্কের হাওয়া...

Bomb Threat at Schools: এই সময়ে উড়ে যাবে এই এই স্কুল! টার্গেট সংসদ ভবনও! ইমেল পেতেই সাতসকালে শহরজুড়ে আতঙ্কের হাওয়া...
Delhi schools bomb threat: ৯টি নামকরা স্কুলে ইমেল মারফত বোমার হুমকি দেওয়া হয়েছে, যেখানে দুপুর ১:১১ মিনিটে বিস্ফোরণ এবং আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি সংসদ ভবনে হামলার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। খবর পাওয়ার পর পুলিস ও বম্ব স্কোয়াড দ্রুত স্কুলগুলো খালি করে তল্লাশি শুরু করেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আতঙ্কের সকাল। সপ্তাহের শুরুতেই শহরজুড়ে আতঙ্কের ছায়া। এক, দুটো নয়-- নয়টি স্কুলে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি মেইল। তড়িঘড়ি সমস্ত স্কুল থেকে বাড়ি পাঠানো হল পড়ুয়াদের।
সোমবার সকালে দিল্লির বেশ কয়েকটি নামকরা স্কুলে ইমেলের মাধ্যমে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। সকাল ৮:৩০ থেকে ৯:০০ টার মধ্যে লরেটো কনভেন্ট, ভেঙ্কটেশ্বর গ্লোবাল স্কুল এবং কেমব্রিজ স্কুল-সহ অন্তত ৯টি স্কুলে এই হুমকি বার্তা পৌঁছায়। এর ফলে গোটা শহরজুড়ে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
খবর পাওয়ামাত্রই দিল্লি পুলিস, দমকল বাহিনী এবং বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল (Bomb Squad) স্কুলগুলোতে পৌঁছায়। নিরাপত্তার খাতিরে দ্রুত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের স্কুল ভবন থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। পুলিস বর্তমানে প্রতিটি স্কুল চত্বরে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে। তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, ইমেলটিতে লেখা ছিল, দুপুর ১:১১ মিনিটে স্কুলে বিস্ফোরণ ঘটবে। 'খালিস্তান ন্যাশনাল আর্মি' নামে স্বাক্ষরিত ওই ইমেলে আরও দাবি করা হয় যে, আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১:১১ মিনিটে সংসদ ভবনেও হামলা চালানো হবে।
দিল্লিতে গত কয়েক সপ্তাহে এ ধরনের ভুয়ো হুমকির ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। গত ২৮ এবং ২৯ জানুয়ারিও একাধিক স্কুল ও দ্বারকা আদালতে একই ধরনের হুমকি দেওয়া হয়েছিল, যা পরে গুজব বলে প্রমাণিত হয়। বারবার এমন ঘটনায় সাধারণ মানুষ ও অভিভাবকদের মধ্যে দুশ্চিন্তা বাড়ছে।
দিল্লি পুলিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কারা এই ইমেল পাঠাচ্ছে তাদের খুঁজে বের করতে সাইবার ক্রাইম শাখা কাজ করছে। ভুয়ো আতঙ্ক ছড়ানোর সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে প্রশাসন।
উল্লেখ্য়, ২০২৫-এর ১০ নভেম্বর দিল্লির লাল কেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। আত্মঘাতী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ মৃত কমপক্ষে ১৩ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়। তদন্তে বেরিয়ে আসে এই নাশকতামূলক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা ডা. উমর নবি। বিস্ফোরণস্থলের কাছে সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ে ডা. উমর নবির ছবি। দেখা যায়, ঘাতক i20-র জানলায় হাত দিয়ে বসে ছিল এই ডা. উমর নবি। লালকেল্লার কাছে এই বিস্ফোরণের পর থেকেই গোটা দেশ সতর্ক হয়ে যায়।
