/আস্ত ব্রিজ ভেসে গেল উন্মাদ জলস্রোতে! বর্ষাপ্লাবিত জেলায় জেলায় বন্ধ ১০৯ সড়কপথ! বন্যাবিভীষিকায় এখনই মৃত্যু ৯০!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হিমাচল প্রদেশে বৃষ্টিতাণ্ডব! ৯০ জনের মৃত্যু, ১০৯টি রাস্তা বন্ধ; বন্যায় ভেসে গেল পুরনো সেতু। দেশ জুড়ে ভয়ংকর বন্যা-পরিস্থিতি। ওড়িশা-অসমের পরে কেরালা। এবং হিমাচল প্রদেশ। কয়েক দিনের ভয়াবহ বৃষ্টির জেরে ধ্বংস হতে বসেছে বিস্তীর্ণ জনপদ। বৃষ্টি, বন্যা, নদীস্রোত, কাদাধস, প্লাবন! বিপর্যস্ত হিমাচল। বৃষ্টিবন্যায় বিপর্যস্ত সেখানকার জনজীবন। চলতি বর্ষা মরসুমে হিমাচল প্রদেশে প্রবল বৃষ্টিপাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ চরম রূপ নিয়েছে। হিমাচল জুড়ে বৃষ্টিজনিত নানা দুর্ঘটনায় এ পর্যন্ত ৯০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ১০৯টি সড়ক চলাচলের অযোগ্য হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্নর ও মানালিতে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। কুলুতে একটি স্কুল বাড়ি ধসে পড়েছে।
ধস ও নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি
হিমাচল প্রদেশে ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড়ি রাস্তাগুলি পিচ্ছিল হয়ে পড়েছে। ভূমিধস অনেকটাই বেড়েছে। পাশাপাশি নদী ও পাহাড়ি নালাগুলিতে জলস্তর আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য বিপদ এড়াতে স্থানীয় প্রশাসন পর্যটক ও সাধারণ মানুষকে ক্রমাগত সতর্ক করে যাচ্ছে। সম্প্রতি কিন্নরে ৫ নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে একটি গাড়ি শতদ্রু নদীতে পড়ে গেলে ৩ জন ব্যক্তি মারা যান। মানালিতে ২০ ফুট গভীর খাদে একটি গাড়ি পড়ে গিয়ে প্রাণ হারান ২ জন।
ভাঙল স্কুলবাড়ি, ভাঙল ব্রিজ
ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হল স্কুল। ভেঙেচুরে ধুয়েমুছে গেল ৫৪ বছরের পুরনো এক সেতু। সোমবারে কুলু জেলার নিরমন্ডে পঙ্কওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি ভবন ভূমিধসের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। এছাড়া স্থানীয় এলাকায় প্রায় ৫০০টি আপেল গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্য দিকে, সিরমৌর জেলার পাওঁটা সাহিব মহকুমায় বাটা নদীর উপর ১৯৬২ সালে নির্মিত একটি পুরনো সেতু সোমবার বিকেলে জলের তীব্র স্রোতে ভেঙে পড়ে। সেতুর একটি পিলারে আগে থেকেই ফাটল ও হেলে পড়ার লক্ষণ দেখা দেওয়ায় কয়েকদিন আগে থেকেই সেখানে যানবাহন চলাচল সীমিত করা হয়। পরে সোমবার সকালে তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে ব্রিজের একাংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। বর্তমানে একটি নতুন ব্রিজের উপর দিয়ে যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কুলু জেলার বাঞ্জারে ফালাচন নদী ও ঘালিংচা নালার প্রবল স্রোতে একটি ব্রিজ ও দুটি অস্থায়ী সাঁকো ভেসে গেছে। এর ফলে মশিয়ার, কামেডা, মাজলি এবং থানেগড় গ্রামের সাথে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।
১০৯টি রাস্তা বন্ধ, পানীয় জলপরিষেবা ব্যাহত
দুদিন আগে, রবিবার গভীর রাতে শিমলার থিওগ বাইপাসে পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর ও মাটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ির উপর ভেঙে পড়ে। পাঠানকোট-মান্ডি জাতীয় সড়কের নারলা ও বিজনির মধ্যবর্তী অংশে নবনির্মিত দুটি সেতুর সংযোগকারী পথ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গাড়ি চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং পুরনো রাস্তা দিয়ে যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।
কেরালায়
এদিকে বন্য়াস্রোতে নরকের মতো পরিস্থিতি কেরালায়। সোমবার সকাল পর্যন্ত কেরালায় বৃষ্টিবন্যায় মোট ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ২০! মৃত্যুর পাশাপাশি, ৭ জন নিখোঁজ রয়েছেন। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কোল্লাম এবং কান্নুরে ২ জন করে এবং মাল্লাপ্পুরম, ইদ্দুকি এবং মুভাত্তুপুঝাতে এক জন করে নিখোঁজ রয়েছেন। কেরালা জুড়ে দ্রুতগতিতে চলছে উদ্ধারকাজ। মোট ৩১৬টি ত্রাণশিবির তৈরি করা হয়েছে। ১১০১৮ জন মানুষ সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। বিপর্যয় মোকাবিলার সঙ্গে জড়িত উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গোটা পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রেখেছে প্রশাসন। কেরালার আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৬ অগস্ট পর্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াই থাকবে কেরালায়। চলবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার দাপটও। ওশেন ইনফরমেশন সার্ভিস জানিয়েছে, সমুদ্রে উঠবে উঁচু ঢেউ। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।
অসমে ৮৫
অসমের বন্যাপরিস্থিতির গত কয়েক দিনে সামান্য উন্নতি ঘটেছে। জল নামতে শুরু করেছে ঠিকই, তবে প্রশাসনের সামনে এখনও অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। পরিস্থিতি এমনই যে, ঘরে বসবাস করার মতো অবস্থা নেই অনেকেরই। যেটুকু সম্বল রয়েছে, সেটুকু দিয়েই আবার ঘর মেরামতের কাজে লেগে পড়েছেন তাঁদের অনেকেই। রাজ্যের সাত জেলার বহু এলাকা এখনও প্লাবিত। এই দুর্যোগে সেখানে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৮৫ জনের।
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