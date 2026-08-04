Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /আস্ত ব্রিজ ভেসে গেল উন্মাদ জলস্রোতে! বর্ষাপ্লাবিত জেলায় জেলায় বন্ধ ১০৯ সড়কপথ! বন্যাবিভীষিকায় এখনই মৃত্যু ৯০!

আস্ত ব্রিজ ভেসে গেল উন্মাদ জলস্রোতে! বর্ষাপ্লাবিত জেলায় জেলায় বন্ধ ১০৯ সড়কপথ! বন্যাবিভীষিকায় এখনই মৃত্যু ৯০!

Rain Havoc in Himachal: কয়েক দিনের ভয়াবহ বৃষ্টির জেরে ধ্বংস হতে বসেছে বিস্তীর্ণ জনপদ। বৃষ্টি, বন্যা, নদীস্রোত, কাদাধস, প্লাবন! বিপর্যস্ত হিমাচল। বৃষ্টিবন্যায় বিপর্যস্ত সেখানকার জনজীবন। চলতি বর্ষা মরসুমে হিমাচল প্রদেশে প্রবল বৃষ্টিপাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ চরম রূপ নিয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 04, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:09 PM IST
আস্ত ব্রিজ ভেসে গেল উন্মাদ জলস্রোতে! বর্ষাপ্লাবিত জেলায় জেলায় বন্ধ ১০৯ সড়কপথ! বন্যাবিভীষিকায় এখনই মৃত্যু ৯০!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
হরমুজের যুদ্ধে 'মৃত' নাবিক আশীষকে নিয়ে বিরাট রহস্য: DNA আর কঙ্কাল কার তাহলে?
2
3
4
5