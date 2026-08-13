/জেল না পাঁচতারা হোটেল? ধর্ষণে জেলবন্দি প্রাক্তন সাংসদের মোবাইলে ৯০ পর্ন VIDEO! মেয়েদের আপত্তিকর ছবিতে ছড়াছড়ি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবজ্জীবন সাজা পেয়েছিলেন। কর্নাটকের বেঙ্গালুরুর পারাপ্পান্না অগ্রহারা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি প্রাক্তন জনতা দল বা জেডিএস সাংসদ প্রজ্বল রেভান্না। তাকে নিয়েই ফের চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। সেন্ট্রাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর জেলের সেল থেকে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৮০ থেকে ৯০টি পর্নোগ্রাফিক ভিডিয়ো পাওয়া গিয়েছে। এই ঘটনার পর তাঁর বিরুদ্ধে একটি নতুন এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।
মোবাইল ফোন উদ্ধার ও সেলের তল্লাশি অভিযান
জেলে হাই-প্রোফাইল বন্দিদের ওপর নজরদারি চালানোর জন্য সম্প্রতি একটি বিশেষ তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিস। সেই সময়ই প্রজ্বল রেভান্নার সেল থেকে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ফোনটি ছাড়াও সেল থেকে একটি পেনড্রাইভ ও একটি চার্জার পাওয়া গিয়েছে। প্রায় চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা ধরে এই তল্লাশি চালানো হয়। উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনটি বিস্তারিত ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ফোনটিতে প্রায় ৯০টি ডাউনলোড করা পর্নোগ্রাফিক ভিডিয়ো (বেশিরভাগই ভারতীয় কন্টেন্ট) এবং খবরের কাগজের কিছু ক্লিপিং পাওয়া গিয়েছে, যেখানে আপত্তিকর পোশাকে নারীদের ছবি সংরক্ষিত ছিল। ভিডিয়োগুলির উৎস এবং কবে সেগুলি ডাউনলোড করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।
প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও নতুন মামলা
এই ঘটনার জেরে কারাগারের ভেতরে নিরাপত্তা ব্যবস্থার গাফিলতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর ফলে জেলের সহকারী সুপারিনটেনডেন্টকে ইতিমধ্যে বরখাস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি বেঙ্গালুরু কেন্দ্রীয় কারাগারের সুপারিনটেনডেন্টকেও একটি শো-কাস নোটিস পাঠানো হয়েছে। মোবাইল ফোন উদ্ধারের ঘটনায় একটি নতুন মামলা রুজু করা হয়েছে। প্রজ্বল রেভান্না ছাড়াও একই সেলে বন্দি থাকা প্রতাপ রাই নামের এক বিচারাধীন বন্দির নামও এই এফআইআর-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
আইনি পটভূমি ও পূর্ববর্তী মামলার প্রেক্ষাপট
২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে প্রজ্বল রেভান্নার বেশ কিছু আপত্তিকর ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর দেশজুড়ে বড় ধরনের রাজনৈতিক শোরগোল পড়েছিল। এরপর ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি এবং তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার একাধিক অভিযোগে বিশেষ আদালত প্রজ্বলকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে তাঁকে আজীবন কারাদণ্ডের সাজা দেয়। প্রজ্বল অবশ্য শুরু থেকেই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করে আসছেন যে ভিডিয়োগুলি ম্হর্ফ করা হয়েছিল।
সম্প্রতি কর্নাটক হাইকোর্ট প্রজ্বল রেভান্নার যাবজ্জীবন সাজা স্থগিত রাখার আবেদন এবং প্রথম ধর্ষণ মামলায় তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, অপরাধের গুরুত্ব এবং অন্যান্য যৌন হেনস্থার মামলাগুলির বিচারাধীন থাকার বিষয়টি বিবেচনা করলে তাঁকে এখনই স্বস্তি দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া তিনি জেলের বাইরে এলে সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল আদালত। বর্তমানে জেলের সেল থেকে এই ডিজিটাল সামগ্রী উদ্ধারের পর কারা বিধির গুরুতর লঙ্ঘন এবং এর নেপথ্যে অন্য কারও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।
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