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জেল না পাঁচতারা হোটেল? ধর্ষণে জেলবন্দি প্রাক্তন সাংসদের মোবাইলে ৯০ পর্ন VIDEO! মেয়েদের আপত্তিকর ছবিতে ছড়াছড়ি

Parappana Agrahara Central Prison: যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত প্রাক্তন সাংসদ প্রজ্বল রেভান্নার জেলের সেল থেকে উদ্ধার হয়েছে মোবাইল ফোন ও ৯০টি পর্ন ভিডিয়ো। কঠোর নিরাপত্তার চাদরে ঘেরা কেন্দ্রীয় কারাগারে কীভাবে পৌঁছাল এই গোপন ডিভাইস? কার অদৃশ্য ইশারায় জেলের অন্দরে চলত এমন কর্মকাণ্ড? এই চাঞ্চল্যকর তথ্যে এখন বড় প্রশ্নের মুখে জেল প্রশাসন।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 13, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:55 PM IST
জেল না পাঁচতারা হোটেল? ধর্ষণে জেলবন্দি প্রাক্তন সাংসদের মোবাইলে ৯০ পর্ন VIDEO! মেয়েদের আপত্তিকর ছবিতে ছড়াছড়ি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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