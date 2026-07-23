'গডজিলা' এল নিনোতেও ভারতের ৯৫% আকাশ মেঘলা! অতি ভারী বৃষ্টি! কেন? মিটে গেল বর্ষার ঘাটতি? বিজ্ঞানীরা বলছেন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রশান্ত মহাসাগরে অত্যন্ত শক্তিশালী 'গডজিলা এল নিনো' সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও চলতি সপ্তাহে ভারতের প্রায় ৯৫ শতাংশ আকাশ ঘন মেঘের চাদরে ঢেকে গিয়েছে। জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের মতে, অতি-শক্তিশালী এল নিনোর কারণে ভারতে মৌসুমী বায়ু দুর্বল হওয়ার কথা! বৃষ্টিপাতের অভাবে তীব্র খরা দেখা দেওয়ার কথা! কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, আবহাওয়ার উলটপুরাণ! প্রতিকূল মহাসাগরীয় পরিস্থিতি সত্ত্বেও ভারী বৃষ্টিতে প্লাবিত দেশের একাধিক জায়গা। দেশের ৯৫ শতাংশ আকাশ মেঘে ঢাকা। রাজ্যে রাজ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলছে। কেন? বিজ্ঞানীরা দিচ্ছেন তার ব্যাখ্যা।
গডজিলা এল নিনো কী?
প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলের জল অস্বাভাবিকভাবে উষ্ণ হয়ে উঠলে তাকে 'এল নিনো' বলা হয়। এটি বায়ুমণ্ডলের ওয়াকার সার্কুলেশনকে স্থানচ্যুত করে। যারফলে ভারত ও দক্ষিণ এশিয়া থেকে বৃষ্টির মেঘ দূরে সরে যায়। ১৯৯৭-৯৮ এবং ২০১৫-১৬ সালের পর ২০২৬ সালে ফের তৈরি হওয়া এই জলবায়ুর পরিবর্তন এতটাই শক্তিশালী যে বিজ্ঞানীরা তাকে 'গডজিলা এল নিনো' নাম দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস, এই চরম উষ্ণ পরিস্থিতি ২০২৭ সালের শুরু পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।
এল নিনো সত্ত্বেও ভারতের আকাশে বিপুল মেঘের কারণ:
বিজ্ঞানীরা বলছেন, এল নিনো কোনও নির্দিষ্ট সপ্তাহের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে না। বরং এটি পুরো বর্ষা মরশুমের ওপর প্রভাব ফেলে। চলতি সপ্তাহে ভারতে স্থানীয়ভাবেই প্রচুর মেঘ সঞ্চার হয়েছে। আবহাওয়ার পরিস্থিতি স্থানীয়ভাবেই আর্দ্রতা তৈরি করেছে। ভারতীয় মৌসম ভবন জানিয়েছে, হরিয়ানা এবং উত্তর-পূর্ব মধ্যপ্রদেশের ওপর শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে বঙ্গোপসাগর থেকে আরব সাগর পর্যন্ত একটি আর্দ্র অক্ষরেখা বিস্তৃত। এই দুই সাগর থেকে একসাথে ভারতে বিপুল পরিমাণ জলীয় বাষ্প প্রবেশ করায় দেশের বড় অংশের আকাশ মেঘলা।
ইন্ডিয়ান ওশান ডাইপোল
সাধারণত এল নিনোর প্রভাব মোকাবিলায় 'ইন্ডিয়ান ওশান ডাইপোল' ভূমিকা রাখে। ভারতের নিজস্ব এই জলবায়ু ব্যবস্থা যদি ধনাত্মক মানে পজিটিভ IOD হয়, তবে তা এল নিনোর শুষ্কতা কাটিয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। ১৯৯৭ সালে শক্তিশালী আইওডি ভারতকে খরার হাত থেকে রক্ষা করেছিল। তবে ২০২৬ সালে এখনও পর্যন্ত এই আইওডি ব্যবস্থা 'নিরপেক্ষ' অবস্থায় রয়েছে। ফলে এল নিনোর বিরুদ্ধে আইওডি বড় বৃষ্টিপাত ঘটাবে বলে এখনও পূর্বাভাস নেই।
বর্ষার ঘাটতি কি মিটেছে?
পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড ও গুজরাটে ভারী বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও ভারতে সামগ্রিক বর্ষার ঘাটতি এখনও কেটে যায়নি। বিজ্ঞানীদের মতে, দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু সূচকে এল নিনোর প্রভাব এখনও অব্যাহত থাকবে। তবে স্থানীয় বায়ুমণ্ডলীয় পরিস্থিতি সাময়িকভাবে হলেও আবহাওয়ার পূর্বাভাসকে উল্টে দিতে পারে।
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