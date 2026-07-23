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'গডজিলা' এল নিনোতেও ভারতের ৯৫% আকাশ মেঘলা! অতি ভারী বৃষ্টি! কেন? মিটে গেল বর্ষার ঘাটতি? বিজ্ঞানীরা বলছেন

Godzilla El Nino: প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলের জল অস্বাভাবিকভাবে উষ্ণ হয়ে উঠলে তাকে 'এল নিনো' বলা হয়। অতি-শক্তিশালী এল নিনোর কারণে ভারতে মৌসুমী বায়ু দুর্বল হওয়ার কথা! কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, আবহাওয়ার উলটপুরাণ! কেন?

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 23, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:05 PM IST
'গডজিলা' এল নিনোতেও ভারতের ৯৫% আকাশ মেঘলা! অতি ভারী বৃষ্টি! কেন? মিটে গেল বর্ষার ঘাটতি? বিজ্ঞানীরা বলছেন

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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