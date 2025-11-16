English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Maharashtra shocker: স্কুলে ঢুকতে মাত্র ১০ মিনিট দেরি। আর সেই কারণেই ভয়ংকর শাস্তি দিল শিক্ষিকা। কাঁধে ব্যাগ নিয়েই ১০০ বার ওঠবোস। বাড়ি ফেরার পর অবস্থার অবনতি হয়ে শিশুদিবসের দিনেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনায় শিক্ষক ও স্কুলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 16, 2025, 04:21 PM IST
Girl Death after Punishment: স্কুলে ঢুকতে ১০ মিনিট দেরি, অপরাধে ১০০ ওঠবোস! বাড়ি ফিরে উঠতেই পারল না তেরোর কাজল! শিশুদিবসেই সে... মর্মান্তিক...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শিশু দিবসেই মৃত্যু শিশু কন্যার। মৃত্যুর পিছনে কারণ জানলে গা শিউড়ে উঠবে। ঠিক এক সপ্তাহ আগে মাত্র দশ মিনিটের জন্য স্কুলে পৌঁছাতে দেরি হয় তেরোর শিশুকন্যার। সামান্য এই কারণে তার ক্লাস টিচার ভয়ংকর শাস্তি দেয়। ব্যাগ পিঠে নিয়ে ১০০ বার ওঠবোস করায় ওই শিক্ষিকা। ঘটনাটি মুম্বইয়ের।

মৃত পড়ুয়ার নাম কাজল গৌড়। মুম্বইয়ের ভাসাই (পূর্ব) এর শ্রী হনুমন্ত বিদ্যা মন্দিরের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। ৮ নভেম্বর শাস্তি পাওয়ার পর তার প্রবল পিঠব্যথা শুরু হয়। ওইদিন দেরি করে আসা আরও কিছু ছাত্রছাত্রীকেও একই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। কাজলের পরিবার শিক্ষক ও স্কুলকে দায়ী করেছে, যদিও ওয়ালিভ পুলিস এটিকে 'অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ' হিসেবে নথিভুক্ত করেছে।

কাজলের মা বলেন, সেদিন বাড়ি ফেরার পরই মেয়ের শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। প্রথমে তাকে ভাসাইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় আরেকটি স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। এরপর পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে তাকে জেজে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। শুক্রবার রাত ১১টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

ওয়ালিভ পুলিস যদিও অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ রিপোর্ট (ADR) দায়ের করেছে। একজন পুলিস কর্মকর্তা বলেছেন যে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়ার পরই তারা কারও বক্তব্য নেবে এবং পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে। স্থানীয় এমএনএস নেতা সাচিন মোরে দাবি করেছেন, মেয়েটির হাঁপানি/শ্বাসকষ্টের সমস্যা ছিল এবং সে শাস্তি সহ্য করতে পারেনি।

মেয়েটির মৃত্যুর পর এমএনএস কর্মীরা স্কুলে গিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন। কাজলের মা বলেছেন, তার মেয়েকে স্কুলব্যাগ পিঠে নিয়ে ওঠবস করতে বলা হয়েছিল। বাড়ি ফেরার পর কাজল তাকে বলেছিল যে তার শরীর ভালো লাগছে না। পরে কাজল অভিযোগ করে যে তার ঘাড় থেকে নিচ পর্যন্ত পিঠে ব্যথা হচ্ছে এবং সে ঠিকমতো নড়াচড়া করতে পারছে না। স্কুলের এক কর্মকর্তা, বিকাশ যাদব, বলেছেন যে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে যদি প্রমাণ হয় যে শাস্তির কারণে মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে, তাহলে স্কুল তাদের ভুল মেনে নিতে প্রস্তুত। রাজ্যের ভাসাই শিক্ষা কর্মকর্তা পাণ্ডুরঙ্গ গালঙ্গে বলেছেন, তারা সব তথ্য জোগাড় করছেন। এনসিপি (এসপি)-র রোহিত সাসানে বলেছেন, স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা হওয়া উচিত।

স্থানীয়রা বলেন, স্কুলটির কেবল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস নেওয়ার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু তারা ৯ম ও ১০ম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীও ভর্তি করেছে। স্কুল ব্যবস্থাপনাও এটি স্বীকার করেছে। ভাসাই–বিরার এলাকায় অনেক স্কুল এভাবে ছাত্র ভর্তি করে, পরে ৯ম ও ১০ম শ্রেণির অনুমতিপ্রাপ্ত অন্য স্কুলে তাদের পাঠিয়ে দেয়। শিক্ষা কর্মকর্তা গালঙ্গে বলেছেন, এ ধরনের প্রক্রিয়া বেআইনি এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

