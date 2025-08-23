English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
College student with 17 stitches: কুকুরদের সামনে পড়ে যান বৈষ্ণবী। আচমকাই তিনটি কুকুর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বৈষ্ণবী রাস্তায় পড়ে যান। তখন তাঁর মুখে, শরীরে কামড় বসিয়ে দেয় কুকুরগুলি।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 23, 2025, 04:11 PM IST
Stray dog attack: কিছু বুঝে ওঠার আগেই BBA ছাত্রীর মুখে ছুটে এসে লাফ! কামড়ে-ছিঁড়ে... ১৭টা সেলাই... কুকুর-আতঙ্কে কাঁটা কানপুর...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভয়াবহ কাণ্ড ঘটল কানপুরের এক বিবিএ ছাত্রীর সঙ্গে। প্রায় মৃত্যু মুখ থেকে বেঁচে ফিরে এল বলা যায়। ভয়াবহ কাণ্ডের জেরে প্রায় ১৭ টা সেলাই পড়েছে ওই তরুণীর। বছর ২১-এর কলেজছাত্রী বাড়ি ফেরার পথে নির্মমভাবে পথকুকুরের আক্রমণের শিকার হন। পথকুকুকদের নিয়ে সুপ্রিম বিতর্কের মধ্যেই এই ঘটনা। 

এমনই আক্রমণ যে তার মুখ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। যার ফলে চিকিৎসকদের তার গালে ১৭টা সেলাই দিতে হয়। এই ঘটনাটি ঘটেছে ২০ আগস্ট, শ‍্যাম নগরে। ই ছাত্রীর নাম বৈষ্ণবী সাহু, সে অ্যালেন হাউস রুমা কলেজের বিবিএ ফাইনাল বর্ষের ছাত্রী। জানা গিয়েছে গত ২০-অগাস্ট কলেজ থেকে ফিরছিল বৈষ্ণবী সাহু নামে বিবিএ-র ওই ছাত্রী। সেইসময়ে রাস্তায় একদল বাঁদরকে দেখতে পেয়ে তাদের পিছনে তাড়া করেছিল কয়েকটি পথকুকুর।

সেই সময় আচমকাই ওই বাঁদরগুলির সামনে পড়ে যায়  বৈষ্ণবী। তখনই তাঁর উপর তিনটি হিংস্র কুকুর চড়াও হয় বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। অসহ্য যন্ত্রণায় ও আতঙ্কে চিৎকার করতে শুরু করে বৈষ্ণবী। চিৎকার শুনে স্থানীয়েরাই কুকুরগুলিকে তাড়িয়ে বৈষ্ণবীকে উদ্ধার করেন। খবর দেওয়া হয় তাঁর পরিবারকে। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, তরুণীর মুখের ডান দিকে কামড় বসিয়েছে কুকুরগুলি। কামড়ের অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে তরুণীর গাল দু-ভাগে চিরে গিয়েছিল। মুখ ছাড়াও ওই তরুণীর শরীরে একাধিক জায়গায় গভীর কামড়ের দাগ পাওয়া গিয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। 

বৈষ্ণবীর কাকা আশুতোষ বলেন, ‘‘কলেজ থেকে ফেরার পথে ভাইঝিকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে কয়েকটি কুকুর। তার গালে গভীর ক্ষত। ১৭টি সেলাই পড়েছে। এ ছাড়াও শরীরের বেশ কয়েকটি জায়গাতেও কামড়েছে কুকুর।’’

