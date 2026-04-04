Gujarat Shocker: কেন টাকা দিতে বারণ করলি? মাত্র ১০ টাকার জন্য গলায় পা দিয়ে রাজেশকে মেরে ফেলল ধর্মেন্দ্র

Gujarat Shocker: ধর্মেন্দ্র ব্যক্তিগত খরচের জন্য ১০ টাকার দাবি করে। এবং যখন রাজেশভাই টাকা দিতে মানা করে দেয়, তখন ঘটনাটি নৃশংসতার রূপ নেয়।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Apr 4, 2026, 05:32 PM IST
মাত্র ১০ টাকার জন্য নৃশংসভাবে রাজেশকে হত্যা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সামান্য মূল্যের জন্য ভয়াবহ বিবাদ। এবং বিবাদের জেরে নৃশংস মৃত্যু। গুজরাতের নর্মদা জেলার ভাদরভা গ্রামে ৪১ বছরের এক যুবককে হত্যা করা হয়। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার সকালে। 

নিহতের নাম রাজেশভাই ধনজিভাই তদভি। তিনি আংশিক পক্ষাঘাত সহ শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় ভুগছিলেন। তিনি গ্রামের বাস স্ট্যান্ড থেকে বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় ৩৩ বছরের এক যুবক তাকে পথে বাধা দিয়ে আটকে দেয়। সেই যুবকের নাম ধর্মেন্দ্রভাই গানপাতভাই তদভি।

এফআইআর অনুযায়ী, ধর্মেন্দ্র ব্যক্তিগত খরচের জন্য ১০ টাকার দাবি করে। এবং যখন রাজেশভাই টাকা দিতে মানা করে দেয়, তখন ঘটনাটি নৃশংসতার রূপ নেয়। 

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, গ্রামে ঢুকতেই আরসিসি রোডের ওপর ধর্মেন্দ্র রাজেশকে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর তাকে নৃশংসতার সঙ্গে মারধর করে। ধর্মেন্দ্র রাজেশের বুকে ও ঘাড়ে লাথি মারতে থাকে। তারপরও রেহাই নেই। চলতে থাকে মারাত্মক নির্যাতন। শ্বাসরোধ করে মারার জন্য ধর্মেন্দ্র রাজেশের গলার উপর পা তুলে দেয়। গুরত্বর আঘাতের জেরে ঘটনাস্থলেই রাজেশ মারা যান। 

ঘটনার পর, গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান পুলিসকে খবর দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিস দেখে, নিহতের দেহকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। ইন্সপেক্টর এপি সোলাঙ্কির নেতৃত্বে পুলিস ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অধীনে ধর্মেন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। 

অভিযোগকারী ভারতভাই তদভি, গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি জানায়, তার ভাইয়ের শারীরিক অবস্থা দুর্বল থাকার সত্ত্বেও তাকে টার্গেট করে মারা হয়েছে। 

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Gujarat shockerGujarat murder case.Zee 24 Ghanta
