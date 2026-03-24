Zee News Bengali
  • Astrologer suicide in Ghaziabad: মায়ের মৃত্যু, ১৬ লাখ টাকা ও এক প্রেমিকা: জ্যোতিষীর নিজেকে শেষ করে দেওয়ার হাড়হিম ডেটলাইন

Astrologer suicide in Ghaziabad: জ্যোতিষী রাজবীর তার পরিচিতদের বলত যে তার মা মারা গেলে সেও মারা যাবে। আত্মহত্যার প্রায় এক সপ্তাহ পর চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে।   

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 24, 2026, 07:52 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আত্মহত্যার প্রায় এক সপ্তাহ পর চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে নিজের বিল্ডিংয়ের ১৩ তলা থেকে ৪২ বছরের এক জ্যোতিষী লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে। সেই দিনই জ্যোতিষীর মায়ের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতদেহটি পাওয়া যায় কম্বলে মোড়ানো অবস্থায়। 

ঘটনাটি ঘটেছে মার্চের ১৯ তারিখ। গাজিয়াবাদের এক হাই-রাইজ সোসাইটিতে জ্যোতিষী, রাজবীর আত্মহত্যা করে। ঘটনাস্থলে যখন পুলিস যায়, তারা রাজবীরের মায়ের দেহ উদ্ধার করে। তার মায়ের বয়স ছিল ৭০ বছর। বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে তাদের অন্য ফ্ল্যাট থেকে তার মায়ের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। যদিও মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, তবে পুলিস খুন বলেই সন্দেহ করছে। তাছাড়াও তারা জানিয়েছেন, তার মা মারা গেছে অন্তত দুদিন আগে। 

পুলিস বলেছেন, 'তার মায়ের শরীরে কোন ক্ষতবিক্ষতের চিহ্ন নেই। মৃত্যুর সঠিক কারণ ময়নাতদন্ত করার পর বোঝা যাবে'। 

পুলিস সূত্রে জানা যায়, আত্মহত্যার আগে দুদিন ধরে রাজবীর তার মায়ের মৃতদেহের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকছিলেন। তাছাড়াও তারা জানায়, রাজবীর তার পরিচিতদের বলত যে তার মা মারা গেলে সেও মারা যাবে।

রাজবীর তার মা, সত্‍নামের সঙ্গে থাকতেন। রাজবীরের সঙ্গে তার স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তার স্ত্রী ও ছেলে ক্রসিং রিপালিকে আলাদা করে থাকতেন। তার প্রাক্তন স্ত্রীয়ের মতে, গত চার মাস ধরে রাজবীর ঘরের খরচের জন্য কোনো আর্থিক সহায়তা দেয়নি।

আত্মহত্যার আগে, রাজবীর তার মোবাইলের লক-কোড তার প্রাক্তন স্ত্রীকে মেসেজ করে পাঠিয়ে ছিল। পুলিস যখন তার মোবাইলের পরীক্ষা করে, তারা জানতে পারে রাজবীর হরিয়ানার একটি মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে ছিল, যাকে তিনি বিয়ে করতেও চেয়েছিল। জানা যায়, তিনি সেই মহিলাকে বলেছিলেন তিনি বিবাহবিচ্ছিন্ন। 

তাছাড়াও পুলিস জানতে পারে, রাজবীর প্রায় ১৫ থেকে ১৬ লাখ টাকা ঋণের মধ্যে ছিলেন। কয়েক বছর আগে রাজবীরের বাবা ও ভাই মারা গিয়েছিলেন। তার ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী পুনরায় বিয়ে করেছিলেন। 

স্থানীরা জানায়, রাজবীর প্রতিবেশীদের সঙ্গেও বেশি যোগাযোগ করতেন না। 

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

