Baby elephant died in Tamil Nadu: বুনো ফল ভেবেই শুঁড়ে করে খেল 'বোমা'! আহারে ছোট হস্তিশাবক!
Baby elephant died in Tamil Nadu: তামিলনাড়ুর সত্যমঙ্গলম টাইগার রিজার্ভে একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। সেখানে দেড় বছর বয়সী একটি হস্তিশাবক ভুল করে একটি হাতে তৈরি বোমায় কামড় দিয়ে মারা গেছে। এই বিস্ফোরকটিকে স্থানীয়ভাবে 'আভুট্টুক্কাই' বলা হয়। জানা গেছে যে, বুনো শুকর তাড়ানোর জন্য এক কৃষক এটি পেতে রেখেছিলেন। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা এক দেড় বছরের হস্তিশাবকের জীবনপ্রদীপ অকালে নিভে গেল এক অসতর্ক ঘটনার জেরে। তামিলনাড়ুর সত্যমঙ্গলম টাইগার রিজার্ভের কাদম্বুর বনাঞ্চলে এই বেদনাদায়ক ঘটনাটি ঘটেছে। খাবার খুঁজতে গিয়ে দুর্ঘটনাক্রমে একটি দেশি বোমা গিলে ফেলায় মৃত্যু হয়েছে শাবকটির।
বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, নিয়মিত টহলের সময় বনকর্মীরা জঙ্গলের ভেতর থেকে দুর্গন্ধ পান। তল্লাশি চালিয়ে তারা একটি মাদী হস্তিশাবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেন। পশুচিকিৎসকদের প্রাথমিক ধারণা, স্থানীয়ভাবে 'আভুট্টুক্কাই' নামে পরিচিত এক ধরণের দেশি বোমা কামড়ে দেওয়ার ফলেই শাবকটির মুখে বিস্ফোরণ ঘটে। এটি মূলত বন্য শুয়োর তাড়ানোর জন্য জঙ্গলের পথে রাখা হয়েছিল। শাবকটি সম্ভবত সেটিকে বুনো ফল ভেবে ভুল করেছিল।
এই ঘটনার তদন্তে নেমে বন বিভাগ সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে থন্ডুর গ্রামের বাসিন্দা কালিমুথু নামে এক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে। তাকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। জেরায় ধৃত ব্যক্তি স্বীকার করেছে যে, ফসলের ক্ষতি রোধ করতে এবং বন্য শুয়োর শিকারের উদ্দেশ্যে সে এই বোমাটি রেখেছিল। এই ঘটনায় জড়িত অন্য এক অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ও বনদপ্তর।
বন আধিকারিকদের মতে, কৃষিজমিতে বন্য শুয়োরের উপদ্রব কমাতে অনেকেই এই বিপজ্জনক পথ বেছে নেন। তবে এর ফলে বনের অন্যান্য নিরীহ প্রাণীরাও চরম বিপদের মুখে পড়ছে। বন্যপ্রাণী ও মানুষের সংঘাত এড়াতে বিকল্প ও নিরাপদ ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা।
