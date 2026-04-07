English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
Delhi Crime: নৃশংস কেয়ারটেকারের হাতে কাস্তে: টুকরো করল খামারবাড়ির মালিককে, রহস্য ঘনাচ্ছে হাড়হিম ঘটনায়ম ঘটনায়

Delhi Crime: কাস্তে দিয়ে বারবার গলায় কোপ। নৃশংসভাবে খুনের পর দিল্লিতে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Apr 7, 2026, 06:35 PM IST
কাস্তে দিয়ে বারবার গলায় কোপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মর্মান্তিক! কাস্তে দিয়ে গলায় কোপ। মঙ্গলবার দিল্লিতে (Delhi), একজন কেয়ারটেকারকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি ৩৫ বছরের এক ফার্মহাউসের মালিককে কাস্তে দিয়ে নৃশংসভাবে খুন করেছে। 

Add Zee News as a Preferred Source

পুলিস জানিয়েছেন, অভিযুক্তের নাম খেমচাঁদ। তার বয়স ৬৫ বছর। তিনি উত্তর প্রদেশের হিরাপুর খুরদ এলাকার বাসিন্দা। সোহনা পুলিস থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। এবং সোহনা পুলিস ক্রাইম ইউনিট তদন্ত শুরু করেছে। 

একজন সিনিয়র পুলিস অফিসার জানিয়েছেন, 'জিজ্ঞাসাবাদের সময়, খেমচাঁদ বলেন যে ফার্মহাউসের মালিক, রাহুল কুমার মাঝে মাঝে তাকে মারধর করত। ক্ষোভের জেরে, এপ্রিলের ৫ তারিখ, সে কাস্তে দিয়ে রাহুলের গলায় বারবার আঘাত করতে থাকে। তাকে নৃশংসভাবে খুন করার পর খেমচাঁদ দিল্লিতে পালিয়ে যায়।'

আরও পড়ুন: Delhi Crime: বাবা চেপে ধরে দুহাত, ভাই বালিশ দিয়ে চাপে মুখ: ছটফট করতে করতে শেষ নূর, পরিবারের অমতে প্রেমই কাল

আরও পড়ুন: Maharashtra Shocker: কার সঙ্গে কথা বলব, সেটা ও ঠিক করবে: রাগে ৭ বছরের বড় প্রেমিকার গলায় চার্জারের তার পেঁচিয়ে মারল তরুণ

নিহত রাহুল ঘাটা গ্রামের বাসিন্দা। সোহনার হরচাঁদপুর গ্রামে তিনি এই ফার্মহাউস ২০ বছর ধরে চালাচ্ছিলেন। পুলিস জানিয়েছেন, দেড় বছর আগে, কোনও এক বিবাদের কারণে খেমচাঁদ সেই ফার্মহাউস ছেড়ে চলে যায়। তিনি মাঝে মাঝে কাজে ফিরে আসত। এবং দু-মাস আগে তিনি আবার কাজে ফেরত এসেছিলেন। রাহুলের পরিবার জানিয়েছেন, রবিবার রাহুল ফার্মহাউসে গিয়েছিলেন কিন্তু আর বাড়ি ফেরত আসেননি। 

সোমবার রাতে যখন খোঁজ করতে তার পরিবার ফার্মহাউসে পৌঁছায়, তারা দেখে রাহুলের দেহ রক্তে ভেসে আছে। পুলিস জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে তার পরিবার কেয়ারটেকারকেই সন্দেহ করেছিল, যিনি সেই সময় নিখোঁজ ছিল। 

গুরুগ্রাম পুলিসের মুখপাত্র বলেছেন, 'অভিযুক্ত তার অপরাধ স্বীকার করেছে এবং আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ এখনও করছি'। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়।

Tags:
Delhi crimeDelhi ShockerDelhi Murder Case.Zee 24 Ghanta
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal: যোগ্য ভোটারদের যদি ভোট দিতে না দেওয়া হয় তাহলে তা একেবারেই সংবিধানবিরোধী, বিস্ফোরক প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার
.

পরবর্তী খবর

Ambarish Bhattacharya on Rahul Death: 'রাতে ঘুমোতে পারছি না', রাহুলের মৃত্যুতে বড়...