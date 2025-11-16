English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Rohini Acharya: 'কোটি কোটি টাকা আর ভোটের টিকিটের লোভে বাবাকে কিডনি দিয়েছিস...' হারের দায় রোহিণীর উপর চাপিয়ে দিদিকে জুতো মারলেন তেজস্বী...

Lalu Prasad Yadav's family fight: রোহিণীর বিস্ফোরক অভিযোগে ফের সামনে আসছে লালু পরিবারের ভাঙন। কয়েক মাস আগেই বড় ছেলে তেজ প্রতাপ যাদবকে দল ও পরিবার—দু'জায়গা থেকেই বের করে দেওয়া হয়েছিল। নানা বিতর্ক, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝামেলা, ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন, সব মিলিয়ে উত্তাল পরিস্থিতির জেরে তাঁকে বিদায় জানায় পরিবার। পরে তেজ প্রতাপ নিজের ‘জনশক্তি জনতা দল’ গড়লেও মহুয়া কেন্দ্রে তিনি তৃতীয় হন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 16, 2025, 05:05 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রীয় জনতা দলের সুপ্রিমো (RJD Supremo) লালুপ্রসাদ যাদবের (Lalu Prasad Yadav) মেয়ে রোহিণী আচার্য (Rohini Acharya) শনিবার রাজনীতি ও পরিবার ত্যাগ করলেন। বিধানসভা ভোটে দলের (Bihar Assembly Election 2025) ভরাডুবির পর এদিন তিনি জানান, রাজনীতি ও পরিবারের সঙ্গে সমস্তরকম সম্পর্ক ত্যাগ করছি। যাবতীয় অভিযোগ গ্রহণ করে রোহিণী সঞ্জয় যাদবের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। উল্লেখ্য, সঞ্জয় হলেন তেজস্বী যাদবের (Tejaswi Yadav) অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রোহিণী বলেন, সঞ্জয় এবং রামিজের কথা অনুযায়ী তিনি এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পরিবারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ: 

বিহার নির্বাচনে ভয়াবহ ভরাডুবির পরদিনই বিস্ফোরক অভিযোগে কার্যত ফেটে পড়েছিলেন আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদবের মেয়ে রোহিণী আচার্য। ঘোষণা করেছিলেন, তিনি রাজনীতি ছাড়ছেন, পরিবার থেকেও সম্পর্ক ছিন্ন করছেন। অভিযোগ, দলের ভরাডুবি নিয়ে প্রশ্ন তোলায় তাঁকে 'গালিগালাজ, অপমান, এমনকি আক্রমণ' করেছেন ভাই তেজস্বী যাদব ও তাঁর ঘনিষ্ঠ, আরজেডি সাংসদ সঞ্জয় যাদব।

তাঁকে ভাই তেজস্বী এবং তাঁর সহযোগীরা নোংরা কদর্য ভাষায় বলেন যে, রোহিণী কোটি কোটি টাকা আর বিহার ভোটের টিকিটের বিনিময়ে লালু প্রসাদ যাদবকে কিডনি দিয়েছিল। সেই কিডনি ছিল খারাপ ও নোংরা, তাই সে তাঁর বাবাকে দিয়ে দিয়েছিল। রোহিণী সামাজিক মাধ্যমে জানান যে, তাঁর বাবা তাঁর কাছে ভগবান তুল্য। তাই বাবাকে বাঁচাতে তিনি যা খুশি করতে পারেন। আর তাই তাঁর তিন ছেলেমেয়ে, স্বামী, শ্বশুরবাড়ি কারও অনুমতি ছাড়াই এত অল্প বয়সে বাবাকে কিডনি দিয়েছেন। আর তাঁর পরিবর্তে তাঁকে বাড়িতে এই হেনস্থা-অপমান আর গঞ্জনা সইতে হয়েছে। 

রোহিণীর দাবি, শুক্রবার রাতে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে তাঁর দিকে 'চটি তুলেও মারা হয়'! নিজের অভিমান-ক্ষোভে উগরে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন, 'গতকাল এক মেয়ে, বোন, স্ত্রী আর মা-কে অপমান করা হয়েছে। ঘৃণ্য ভাষায় গালাগালি দেওয়া হয়েছে। আমার দিকে জুতো দিয়ে মারার ভঙ্গি করা হয়। আত্মসম্মান বা সত্যের সঙ্গে আপোস করিনি, তার দাম দিলাম। আমাকে হেয় করা হল।'

তিনি আরও লেখেন, 'কাঁদতে থাকা বাবা-মাকে রেখে যেতে হয়েছে। আমার ঘর, অধিকার, সম্মান সব কেড়ে অনাথ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।' নিজের পোস্টের শেষে রোহিণীর আক্ষেপ, 'কোনও বাড়িতে যেন রোহিণীর মতো মেয়ে বা বোন না থাকে।'

'আমাকে বের করে দিয়েছে তেজস্বী, সঞ্জয়, রামিজ'

বিস্ফোরক পোস্টের পর এবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রোহিণী জানান, এই সিদ্ধান্ত কোনও আবেগের বশে নয়। তাঁর কথায়, 'আপনারা সঞ্জয় যাদব, রামিজ আর তেজস্বী যাদবকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। ওরা আমাকে পরিবার থেকে বের করে দিয়েছে। এখন আমার কোনও পরিবার নেই।'

রোহিণীর দাবি, দলের ভরাডুবির দায় নেওয়ার বদলে নেতৃত্ব উল্টে তাঁকেই নিশানা করে। 'আমি যখন সঞ্জয় আর অন্যদের দায়িত্বহীনতা নিয়ে বললাম, তখনই আমাকে গালিগালাজ করে, বের করে দিয়ে আক্রমণ করা হয়। কেউই জবাবদিহি করতে চায় না।'

শনিবার সকালে রোহিণী খোলাখুলি জানিয়ে দেন, তিনি 'রাজনীতি ছাড়ছেন, পরিবার ছাড়ছেন', কারণ 'সঞ্জয় যাদব আর রামিজ তাই চেয়েছিল।'

মাসের পর মাস অশান্ত লালু পরিবারের ভিতরেই বিস্ফোরণ

এই প্রেক্ষিতেই রোহিণীর অভিযোগ আরও বড় আকারে উঠে আসছে, পরিবারের ভাঙন এখন প্রকাশ্যে।

বিহার বিজেপি সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল বলেন, 'এটা তাঁদের পারিবারিক বিষয়। তবে লালু যাদব, রাবড়ি দেবীকে পরিবারকে বাঁচাতে হবে। রোহিণী তাঁর বাবাকে বাঁচাতে কিডনি দিয়েছিলেন—এটা যেন পরিবারের সবার মনে থাকে।'

বিজেপি সাংসদ রাজীব প্রতাপ রুডির কথায়, 'রোহিণীর বক্তব্যে পরিষ্কার, আরজেডির ভিতরে গভীর হতাশা তৈরি হয়েছে। দলটাই ভেঙে যাবে বলে মনে হচ্ছে।'

বিহার ভোটে আরজেডির বিপর্যয়

এই অস্থিরতা তৈরি হয়েছে বিরাট নির্বাচনী ধাক্কার পরে। ১৪০টির বেশি আসনে লড়েও আরজেডি পেয়েছে মাত্র ২৫টি। বিপরীতে এনডিএ ঝড় তুলে ২৪৩ সদস্যের বিধানসভায় ২০০-র বেশি আসন দখল করেছে। বিজেপি পেয়েছে ৮৯, জেডিইউ ৮৫। কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ৬টি আসন। বামপন্থীরা প্রায় শূন্য। প্রশান্ত কিশোরের নবগঠিত 'জন সুরাজ' কোনও আসনেই ফল করতে পারেনি।

ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি, রাজনৈতিক অভিঘাত

বাবাকে বাঁচাতে কিডনি দান করা রোহিণী দীর্ঘদিন ধরে ছিলেন লালু পরিবারের শক্ত স্তম্ভ। সেই রোহিণীকেই প্রকাশ্যে 'মারধর, অপমান, তাড়িয়ে দেওয়ার' অভিযোগ এখন রাজনীতির উত্তাপ আরও বাড়াচ্ছে। তাঁর শেষ বার্তা, 'কোনও বাড়িতে রোহিণীর মতো মেয়ে যেন না থাকে!'

