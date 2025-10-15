English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Haryana IPS death case: এবার ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে এই মামলা। বিশাল ট্যুইস্ট এই ঘটনায়। এবার হরিয়ানার রোহতকের সাইবার সেলে কর্মরত একজন এএসআই (ASI) নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন। হরিয়ানার আইপিএস অফিসার ওয়াই পূরণ কুমারের আত্মহত্যার তদন্তের মধ্যেই গোটা ঘটনায় নড়া মোড়। মঙ্গলবার মৃত অফিসারকেই দায়ী করে আত্মঘাতী হয়েছেন হরিয়ানার এএসপি সন্দীপ কুমার। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 15, 2025, 01:20 PM IST
Haryana IPS Officer death case update: সার্ভিস রিভলভার দিয়ে মাথায় গুলি, ছিটকাল রক্ত, দেহ, মৃত্যুর আগে শেষ নোট এবং... ক্রমশ ঘনাচ্ছে রহস্য...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: হরিয়ানার আইজিপি এবং এএসআই-এর আত্মহত্যার ঘটনায় একই রকম মৃত্যুর প্যাটার্ন ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের।

সম্প্রতি হরিয়ানা পুলিসের (Haryana IPS death case) দুই আধিকারিক - একজন ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিস (IGP), ওয়াই পুরান কুমার (Y Puran Kumar), এবং একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর (ASI), সন্দীপ কুমার (Sandip Kumar) - একই রকম পরিস্থিতিতে আত্মহত্যা করেন। দুই ক্ষেত্রেই মৃত্যুর পদ্ধতি এবং কিছু কিছু পারিপার্শ্বিক তথ্যে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

আইপিএস ওয়াই পুরান কুমারের আত্মহত্যা:

ঘটনা: চণ্ডীগড়ে নিজের সরকারি বাসভবনে ওয়াই পুরান কুমার গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আত্মহত্যা করেন।

সুইসাইড নোট: ঘটনাস্থল থেকে তাঁর একটি দীর্ঘ (প্রায় আট থেকে নয় পাতার) টাইপ করা 'ফাইনাল নোট' বা সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়।

অভিযোগ: এই নোটে তিনি তাঁর পেশাগত জীবনের হতাশা, গত কয়েক বছর ধরে সিনিয়র অফিসারদের দ্বারা মানসিক হয়রানি, অপমান এবং বিশেষত তফশিলি জাতি (Scheduled Caste) হওয়ার কারণে বৈষম্যের অভিযোগ করেন।

নামোল্লেখ: তিনি তাঁর নোটে হরিয়ানার ডিজিপি (DGP) সহ একাধিক সিনিয়র আইএএস (IAS) এবং আইপিএস (IPS) অফিসারের নাম উল্লেখ করেন, যাঁরা তাঁকে হয়রানি করেছেন বলে অভিযোগ।

মামলা: পরে তাঁর স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা ও এসসি/এসটি (SC/ST) নির্যাতন প্রতিরোধ আইনে মামলা রুজু করা হয়।

এএসআই সন্দীপ কুমারের আত্মহত্যা:

ঘটনা: আইজিপি'র আত্মহত্যার কিছুদিনের মধ্যেই রোহতকে এএসআই সন্দীপ কুমার গুলিবিদ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করেন।

সুইসাইড নোট: তিনিও একটি 'ফাইনাল নোট' রেখে যান।

অভিযোগ: এএসআই তাঁর নোটে আইজিপি ওয়াই পুরান কুমারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ আনেন এবং তাঁর সম্পত্তির তদন্তের দাবি জানান।

যোগসূত্র: এএসআই সন্দীপ কুমার সেই তদন্তের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেখানে আইজিপি কুমারের পিএসও-কে (PSO) তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

দুটি মৃত্যুর সাদৃশ্য:

দু'টি ঘটনাতেই অফিসাররা পিস্তল দিয়ে নিজেদের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেন, কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না, এবং দু'জনেই মৃত্যুর আগে একটি 'ফাইনাল নোট' বা সুইসাইড নোট রেখে যান। যদিও দুই নোটের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বিপরীত (একজন মানসিক হয়রানির অভিযোগ করেছেন, অন্যজন দুর্নীতির), কিন্তু একইরকম ধাঁচে পরপর দুই পুলিস আধিকারিকের এই মৃত্যু পুলিস মহলে এবং প্রশাসনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। দুই ক্ষেত্রেই উচ্চপদস্থ অফিসারদের নাম জড়ানোয় ঘটনাগুলির তদন্তের প্রক্রিয়া বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

