English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Chief Justice BR Gavai: 'সনাতন ধর্মের অপমান সহ্য নয়!' প্রধান বিচারপতিকে জুতো মারার চেষ্টা আইনজীবীর...

BR Gavai Attack: ভরা কোর্টে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইকে লক্ষ্য করে জুতো ছোঁড়ার চেষ্টা করলেন এক আইনজীবী। যদিও কোনওভাবেই আঘাত পাননি বিচারপতি, বলেই জানা গিয়েছে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 6, 2025, 02:17 PM IST
Chief Justice BR Gavai: 'সনাতন ধর্মের অপমান সহ্য নয়!' প্রধান বিচারপতিকে জুতো মারার চেষ্টা আইনজীবীর...

রাজীব চক্রবর্তী: সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির উপর হামলার চেষ্টা, অভিযুক্ত আইনজীবী আটক। জানা গিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের দিকে জুতো ছুঁড়ে মারার চেষ্টা করেন এক আইনজীবী। মেনশনিং চলাকালীন তিনি আচমকা ডায়াসের দিকে এগিয়ে এসে জুতো খুলে হাতে তুলে নেন। নিরাপত্তারক্ষীরা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তাঁকে আটকে আদালতের বাইরে বার করে দেন। কোনওভাবেই আঘাত পাননি প্রধান বিচারপতি।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Miracle Story: অবিশ্বাস্য! 'দানব' দামোদরে স্নানে নেমে জলের তোড়ে তলিয়ে গেলেন বৃদ্ধা! ৪৫ কিমি দূরে ভেসে উঠলেন 'জ্যান্ত'...

বাইরে বের করে দেওয়ার সময় ওই আইনজীবী চিৎকার করে বলেন, 'সনাতন ধর্মের অপমান বরদাস্ত করবে না হিন্দুস্তান।' আদালতকক্ষে উপস্থিত আইনজীবী ও কর্মীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরে বিচারপতি গাভাই জানান, 'এ ধরনের ঘটনায় আমি বিভ্রান্ত হই না।'

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম কিশোর রাকেশ। এবং তার কাছে ছিল 'প্রক্সিমিটি কার্ড', যা সাধারণত সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বা তাদের সহকারীদের দেওয়া হয়। বর্তমানে তাকে জেরা করা হচ্ছে – কেন তিনি এমন করলেন, তা জানার চেষ্টা চলছে।

ঘটনার পটভূমিতে রয়েছে সম্প্রতি খাজুরাহো মন্দির সংক্রান্ত এক মামলার শুনানি। সেই সময় মন্তব্য করে বিচারপতি গাভাই বলেছিলেন, 'তুমি যদি বিষ্ণুভক্ত হও, প্রার্থনা করো। এটা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ASI-র অনুমতি লাগে।' ওই মন্তব্য ঘিরেই বিতর্ক দানা বাঁধে। যদিও পরে তিনি স্পষ্ট করে জানান যে তিনি সব ধর্মকেই সম্মান করেন।

আরও পড়ুন:Cuttack Violence: বিসর্জনে চড়া সুরে DJ, সংঘর্ষে উত্তপ্ত কটক! জারি কারফিউ...

উল্লেখ্য, চলতি বছর মার্চেই দেশের ৫২তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বিচারপতি ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাই। তিনিই হলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও দলিত সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি দেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন ৷ এর আগে ২০০৭ সালে বিচারপতি কেজি বালকৃষ্ণণ প্রথম দলিত সম্প্রদায় হিসেবে দেশের সর্বোচ্চ বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Chief Justice of India BR GavaiChief Justice BR GavaiBR Gavai attackedSupreme Court
পরবর্তী
খবর

Cuttack Violence: বিসর্জনে চড়া সুরে DJ, সংঘর্ষে উত্তপ্ত কটক! জারি কারফিউ...
.

পরবর্তী খবর

Newtown: দু'দিন ধরে নিখোঁজ! নিউটাউনের গেস্ট হাউসে মিলল আইটি কর্মীর দেহ...