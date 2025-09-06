Leopard in JNU: জেএনইউ-র ক্যাম্পাসে চিতাবাঘ! পথ কুকুরদের খাওয়াতে গিয়ে পড়ুয়ার... তুমুল আতঙ্ক...

Leopard in JNU: জেএনইউ-র ক্যাম্পাসে চিতাবাঘ! পথ কুকুরদের খাওয়াতে গিয়ে পড়ুয়ার... তুমুল আতঙ্ক...
Leopard in JNU: খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বন দফতর আধিকারিকরা। গোটা ক্যাম্পাস ঘুরে দেখার পর অবশ্য চিতাবাঘের উপস্থিতির সম্ভাবনা খারিজ করে দেন তাঁরা।
ঘটনার সূত্রপাত আজ, শনিবার সন্ধ্যায়। জেনইউ ক্য়াম্পাসের আরাভল্লি গেস্ট হাউসের রাস্তার কুকুর, বিড়ালদের খাওয়াচ্ছিলেন এক ছাত্র। তখনই চিতাবাঘ দেখেছেন বলে দাবি করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও নিরাপত্তারক্ষীদের জানান। খবর দেওয়া হয় বন দফতরকে। পড়ুয়াদে হস্টেলে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।
এদিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রথমে বেশ কিছু পায়ের ছাপ নজরে পড়ে বন দফতরের আধিকারিকদের। এরপর এক ঘণ্টা ধরে গোটা ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেন তাঁরা। তবে চিতাবাঘের উপস্থিতির কোনও প্রমাণ মেলেনি।
