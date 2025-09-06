English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Leopard in JNU: জেএনইউ-র ক্যাম্পাসে চিতাবাঘ! পথ কুকুরদের খাওয়াতে গিয়ে পড়ুয়ার... তুমুল আতঙ্ক...

Leopard in JNU:  খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বন দফতর আধিকারিকরা। গোটা ক্যাম্পাস ঘুরে দেখার পর অবশ্য চিতাবাঘের উপস্থিতির সম্ভাবনা খারিজ করে দেন তাঁরা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 6, 2025, 11:23 PM IST
Leopard in JNU: জেএনইউ-র ক্যাম্পাসে চিতাবাঘ! পথ কুকুরদের খাওয়াতে গিয়ে পড়ুয়ার... তুমুল আতঙ্ক...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জেএনইউতে চিতাবাঘের আতঙ্ক! পড়ুয়াদের হস্টেলে থাকার ও জঙ্গলের আশেপাশে না যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বন দফতর আধিকারিকরা। গোটা ক্যাম্পাস ঘুরে দেখার পর অবশ্য চিতাবাঘের উপস্থিতির সম্ভাবনা খারিজ করে দেন তাঁরা।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Bihar man train stunt to touch woman: WATCH | চলন্ত ট্রেন থেকে ঝুঁকে যুবতীকে ছোঁওয়ার নোংরা চেষ্টা! ভাইরাল যুবকের ভয়ংকর স্টান্ট...

ঘটনার সূত্রপাত আজ, শনিবার সন্ধ্যায়। জেনইউ ক্য়াম্পাসের আরাভল্লি গেস্ট হাউসের রাস্তার কুকুর, বিড়ালদের খাওয়াচ্ছিলেন এক ছাত্র। তখনই  চিতাবাঘ দেখেছেন বলে দাবি করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও নিরাপত্তারক্ষীদের জানান। খবর দেওয়া হয় বন দফতরকে। পড়ুয়াদে হস্টেলে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।

এদিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রথমে বেশ কিছু পায়ের ছাপ নজরে পড়ে বন দফতরের আধিকারিকদের। এরপর এক ঘণ্টা ধরে গোটা ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেন তাঁরা। তবে চিতাবাঘের উপস্থিতির কোনও প্রমাণ মেলেনি। 

আরও পড়ুন:  UP man thrashed for samosa: সিঙাড়া নিয়ে না আসায় স্বামীকে পেটাল নতুন বউ থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা! ভাইরাল ভিডিয়ো...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
jnudelhileopard
পরবর্তী
খবর

Bihar man train stunt to touch woman: WATCH | চলন্ত ট্রেন থেকে ঝুঁকে যুবতীকে ছোঁওয়ার নোংরা চেষ্টা! ভাইরাল যুবকের ভয়ংকর স্টান্ট...
.

পরবর্তী খবর

Gold Silver Rate: ট্রাম্পের শুল্কগুঁতোর পর সোনার দামের ফের রেকর্ড, ১ পেরিয়ে দেড় লাখের পথে!...