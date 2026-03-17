Rasgulla Stuck in throat: প্রিয় রসগোল্লা খেতে গিয়ে গলায় আটকে মারা গেলেন ললিত, উত্সবের আনন্দে বিষাদের হাহাকার
Rasgulla Stuck in throat: রসগোল্লা শ্বাসনালীতে আটকে গিয়ে মারা যায় এক ব্যক্তি। ঝাড়খন্ডের এক বিয়ের অনুষ্ঠানে ঘিরল শোকের ছায়া।
বিয়ের অনুষ্ঠানের আনন্দঘন মুহূর্তে শোকের ছায়া। ঝাড়খন্ডের জামশেদপুরে, ৪১ বছরের এক ব্যক্তির গলায় রসগোল্লা আটকে গিয়ে তিনি মারা যান। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার মালিয়ান্তা গ্রামে। মৃত্য ব্যক্তির নাম ললিত সিং। তিনি অন্যান্য অথিতিদের সঙ্গে বিয়ে বাড়িতে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের মাঝেই, ললিতের গলায় রসগোল্লা আটকে যায়।
ডাক্তাদের মতে, রসগোল্লা শ্বাসনালী বন্ধ করে তার শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। চিকিত্সকদের মতে, মিষ্টি খাওয়ার সময়ে রসগোল্লাটি তার শ্বাসনালীকে সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল। ফলে তিনি শ্বাস নিতে পারছিলেন না।
আরও পড়ুন: Bhojpuri Singer Viral Video: অশ্লীলতার চূড়ান্ত: তরুণী স্টেজ ডান্সারকে বুভুক্ষ জনতার হাতে ছুঁড়ে দিলেন গায়ক
আরও পড়ুন: Jamshedpur Incident: ট্যাক্সি চালকের বুদ্ধিতে কলকাতায় ধরা পড়ল ...
সাক্ষীদের মতে, অনুষ্ঠানচলাকালীন ললিত হঠাত্ মাটিতে পড়ে যান। ফলে সেখানে হঠাত্ এক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থল থেকে অথিতিরা তাকে শিগির চিকিত্সার জন্য নিয়ে যায়। তবে পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই গুরুতর হয়ে উঠেছিল।
পরে ডাক্তাররা নিশ্চিত করে, ব্লকেজটা মারাত্বক ছিল। ফলে শ্বাস অবরুদ্ধ হওয়ার কিছু মিনিটের পরই তিনি মারা যান।
