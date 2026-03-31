Indigo Emergency Door: আমার মাথায় ভূতে ভর করেছে, বাঁচাও: প্রেতাত্মার হাত থেকে বাঁচতে মাঝআকাশে প্লেনের দরজা খোলার চেষ্টা, ইন্ডিগোয় হইচই

Indigo Emergency Door: আমার মাথায় ভূতে ভর করেছে, বাঁচাও: প্রেতাত্মার হাত থেকে বাঁচতে মাঝআকাশে প্লেনের দরজা খোলার চেষ্টা, ইন্ডিগোয় হইচই
Indigo Emergency door: 'আমাকে ভূতে ভর করেছে' ভয়ে ইন্ডিগো বিমানের এমার্জেন্সি দরজা খুলে দেওয়ার চেষ্টা এক যাত্রীর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:এ কেমন ভুতূড়ে কাণ্ড! শনিবার ল্যান্ডিংয়ের কয়েক মিনিট আগে এক যাত্রী ইন্ডিগো বিমানের এমার্জেন্সি দরজা খুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। পরে সেই ব্যক্তি দাবি করেন, তাকে ভূতে ধরেছিল।
বেঙ্গালুরু থেকে বারাণসী যাওয়া ইন্ডিগো বিমান 6E-185 বেঙ্গালুরু থেকে সন্ধে ৮:১৫ নাগাদ রওনা দেয়। যাত্রীদের মধ্যে একজন ব্যক্তি ছিল, যার নাম মহাম্মদ আদনান। তিনি উত্তরপ্রদেশের মউ জেলার বাসিন্দা। কর্মকর্তাদের মতে, যাত্রা শুরুর ঠিক ১৫ মিনিট পর, আদান এমার্জেন্সি দরজাটিতে কারসাজি করার চেষ্টা করছিল। কেবিন ক্রু সেটি দেখতে পেয়ে তাঁদের জানানো হয় যে এটি একটি ভুল ছিল এবং তাঁরা যাত্রীকে এই কাজ পুনরায় না করার জন্য সতর্ক করেন।
এরপর আদনান বাকি সময় সাধারণভাবেই আচরণ করে। প্রায় রাতের ১০:২০ নাগাদ, যখন বিমান বারাণসীর লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবে তার কয়েক মিনিট আগে আদনান ফের এমার্জেন্সি দরজা খোলার চেষ্টা করে। বিমানটি সেই সময় ৫০০ ফিট উচ্চতায় ছিল। কর্মকর্তারা বলেছেন যে ক্রুদের কাছ থেকে সতর্কবার্তা পাওয়ার পর পাইলট দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অবতরণের চেষ্টা বন্ধ করে দেন।
চক্কর কাটার পর রাত ১০টা বেজে ৩৫ মিনিটে বিমানটি অবতরণ করে।
কর্মকর্তাদের মতে, আদনানের এই আচরণের ফলে যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। পরে যাত্রীরা নিরাপদভাবে বিমান অবতরণ করানোর জন্য কেবিন ক্রুকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
প্রোটোকল অনুযায়ী, আদনানকে দ্রুত এয়ারলাইন সংস্থার নিরাপত্তা কর্মী ও সিআইএসএফ (CISF)-এর হাতে হস্তান্তর করা হয়। পরে পুলিসকে জানানো হয় এবং তাকে নিয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়।
জিজ্ঞাসাবাদের সময়, আদনান বলে যে তিনি জানেন না কেন সে এমন আচরণ করেছে। এবং পরে দাবি করে বলেন তাকে ভূতে ধরেছিল। পুলিস থানায় জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি বলেন, সে গোয়া থেকে ছুটি কাটিয়ে ফিরছিলেন। সে জানত না সে যেই হাতলটি টানছিল, সেটি দিয়ে এমার্জেন্সি দরজাটি খোলা যেত।
পুলিস বলেন, 'আমাদের তদন্ত এখনও চলছে এবং অভিযুক্তকে এখনও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তার পরিবারকে এবিষয়ে জানানো হয় এবং তারা বারাণসী আসছেন'।
