Zee News Bengali
  • Husband kills Wife: সন্তানদের সামনেই স্ত্রীকে জ্যান্ত জ্বালাল পিশাচ স্বামী! তারপর ৬ বছরের মেয়েকে সেই আগুনেই...

Hyderabad Horror: ছোট ছোট সন্তানদের সামনেই মায়ের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল বর্বর বাবা। তারপর ছোট মেয়েকে জ্বলন্ত মায়ের দিকে ঠেলে ফেলে পালিয়ে যায়। নারকীয় ঘটনাটি হায়দরাবাদের।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 26, 2025, 04:59 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হায়দরাবাদে এক রোমহর্ষক ও নৃশংস ঘটনা ঘটল। মহিলাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে খুন স্বামীর। আর সেই সবকিছু দেখল তাদের নিজের শিশু সন্তানরা। ভেঙ্কটেশ নামের অভিযুক্ত স্বামী সন্দেহের জেরে স্ত্রীর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর তাদের ছোট মেয়েকে সেই আগুনের দিকে ঠেলে দিয়েই পালিয়ে যায়। ঘটনা ঘটেছে ক্রিসমাসের ঠিক একদিন আগে,হায়দরাবাদের নল্লাকুন্তা এলাকায়।

প্রতিবেশীরা চিৎকার শুনে দৌড়ে এসে দেখে, ত্রিবেণী মারাত্মকভাবে পুড়ে গিয়েছে। তার ছয় বছরের মেয়ে সামান্য আহত হলেও বরাত জোরে বেঁচে গিয়েছে। পুলিস বলেছে, ভেঙ্কটেশ তার স্ত্রী ত্রিবেণীকে সন্দেহ করতেন, যার কারণে তাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হত।

ভেঙ্কটেশ ও ত্রিবেণী প্রেম করেই বিয়ে করেছিল। দুই সন্তানের বাবা-মা তারা। কিন্তু সন্দেহ আর হিংসার কারণে সুখের সংসার ধীরে ধীরে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। ত্রিবেণী সম্প্রতি বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন, কিন্তু ভেঙ্কটেশ সেখানে গিয়ে ক্ষমা চায় ও সমস্যার সমাধানের জন্য বড়দের সাহায্য নেয়। শুধু তাই নয়, প্রতিশ্রুতি দেয় যে সে নিজেকে পালটে দেবে। স্বামীর কথা শুনে ত্রিবেণী ফিরে আসেন, কিন্তু তিনি দুঃস্বপ্নেও হয়তো ভাবেননি যে কী পরিণাম তাঁর ভাগ্যে লেখা আছে। 

কিছু স্থানীয়রা জানিয়েছে, কয়েক মাস আগেও তাদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়েছিল। তখন ত্রিবেণী পুলিস এবং নারী সুরক্ষা সেলে অভিযোগ করেছিলেন। ঘটনার পরে ভেঙ্কটেশ বাড়ি ছেড়ে চলে যান, আর ত্রিবেণী তার দুই সন্তানকে রক্ষা করার জন্য হোটেল এবং কিছু বাড়িতে কাজ শুরু করেন।

প্রতিবেশীরা বলেন, 'ত্রিবেণী খুব পরিশ্রমী ছিলেন। প্রতিদিন দুই সন্তানকে স্কুলে পাঠাতেন, তারপর কাজ করতে যেতেন। আর স্বামী? সে এক মদ্যপ মানুষ। দুই মাস আগে ভেঙ্কটেশ আবার বাড়ি ফিরে আসে। আমরা তখন ত্রিবেণীকে সতর্ক থাকতে বলেছিলাম।' শুধু তাই নয়, ত্রিবেণী তার স্বামীকে কিনে দিয়েছিলেন এক লাখ টাকার বাইক, কিন্তু মদ্যপান আসক্ত ভেঙ্কটেশ সেটি মাত্র পনেরো হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছিল। 

পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। যদিও ভেঙ্কটেশ এখনও অধরা। তাকে ধরার জন্য অভিযান শুরু করেছে পুলিস। এই ঘটনা এলাকায় ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে এবং ঘরোয়া সহিংসতা ও সন্দেহজনিত অপরাধের বিষয়টি সামনে এনেছে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Hyderabad murderHyderabad newsHusband Sets Wife On Firemartial disputehusband kills wife
