English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Medical Student Death: গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ জন! এবার কলেজ হস্টেলে ডাক্তারি পড়ুয়া... আতঙ্ক..

গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ জন। এবার আত্মঘাতী ডাক্তারি পড়ুয়া! কেন? উত্তর নেই। শোকের ছায়া জামশেদপুরে। হতবাক সকলেই।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 22, 2025, 11:06 PM IST
Medical Student Death: গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ জন! এবার কলেজ হস্টেলে ডাক্তারি পড়ুয়া... আতঙ্ক..

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ জন। এবার আত্মঘাতী ডাক্তারি পড়ুয়া! কেন? উত্তর নেই। শোকের ছায়া জামশেদপুরে। হতবাক সকলেই।

আরও পড়ুন:  Rourkela: AC কোচটা কোথায়, প্ল্যাটফর্মে ট্রেন আসতেই খুঁজতে খুঁজতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি! আর উঠলেন না...

পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম দিব্যাংশু পান্ডে। জামশেদপুরের মানিপাল টাটা মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন তিনি। বাড়ি, বিহারের সমস্তিপুরে। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী  দিব্যাংশু সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতেই সেই দিব্যাংশু বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তড়িঘড়ি তাঁকে ওই হাসপাতালে নিয়ে যান সহপাঠীরা। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। গভীর রাতে মৃত্য়ু হয় ওই ডাক্তারি পড়ুয়ার। 

পরিবার সূত্রে খবর, বাবা নেই। ভাইয়ে পড়াশোনার খরচ চালাতেন  দিব্যাংশুর দাদা সুধাংশু। ময়নাতদন্তের পর দেহ তুলে দেওয়া হয় তাঁর হাতেই। সুধাংশু বলেন, 'বৃহস্পতিবার সন্ধ্য়ায়ও ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। কোনও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েনি'। তাহলে কেন আত্মহত্য়া? তদন্তে পুলিস।

আরও পড়ুন:  Nasik Viral Video: ভয়ংকর ভিডিয়ো! গ্রামে ঢুকেছিল বিপদ! রাতজাগা পথকুকুররাই ঘাড় কামড়ে ৩০০ মিটার টেনে তাড়াল হিংস্র লেপার্ড...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
JamshedpurMedical Studentdeath
পরবর্তী
খবর

Rourkela: AC কোচটা কোথায়, প্ল্যাটফর্মে ট্রেন আসতেই খুঁজতে খুঁজতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি! আর উঠলেন না...
.

পরবর্তী খবর

Jalpaiguri Incident: বিবাহিত হয়েও ২ বছর ধরে...পলিটেকনিকের ছাত্রীর রহস্যমৃ*ত্যুতে নাটকীয় মোড়...