Dog Bite Death: ইনজেকশন ভয়ংকর ভয়: কুকুর কামড়ালেও নেয়নি ভ্যাকসিন, জলাতঙ্কে প্রাণ হারাল ৯ বছরের ফুটফুটে

Dog Bite Death: ইনজেকশন ভয়ংকর ভয়: কুকুর কামড়ালেও নেয়নি ভ্যাকসিন, জলাতঙ্কে প্রাণ হারাল ৯ বছরের ফুটফুটে
Dog Bite Death: মুম্বইয়ের একটি ৯ বছরের মেয়ে র্যাবিসে মারা যায়। ইনজেকশনের ভয়ে মেয়েটি র্যাবিসের টিকা নিতে এড়িয়ে যায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মুম্বইয়ের একটি ৯ বছরের মেয়ে র্যাবিসে মারা যায়। অভিযোগ অনুযায়ী, ইনজেকশনের ভয়ে মেয়েটি র্যাবিসের টিকা নিতে এড়িয়ে যাওয়ায় এই ঘটনাটি ঘটে।
মেয়েটির নাম কাশিশ সাহানি। সে ছিল চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। প্রায় ছয় মাস আগে, কাশিশ তার দাদুর সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়ে ছিল। তখনই তাকে এক পথকুকুর আঁচড়ে দেয়। তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় র্যাবিসের টিকা দেওয়ার জন্য। কিন্তু ভয়ের কারণে কাশিশ টিকা নিয়ে মানা করে দেয়।
কাশিশ কয়েক দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠায় তার পরিবার তাকে পুরো চিকিত্সা শেষ করতে জোর করেনি।
তবে কিছুদিন আগেই কাশিশের স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। সে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়। তার চোখ লাল হয়ে যায়। অবস্থা গুরুত্বর হয়ে ওঠায় তার পরিবার তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে উন্নত চিকিত্সার জন্য কাশিশকে কস্তুরবা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হয়। কিন্তু সোমবারেই কাশিশ মারা যায়।
তার মৃত্যুর পর, পুরসভা তার পরিবারের সদস্য এবং তার সংস্পর্শে আসা প্রতিবেশীদের ডাক্তারি পরীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ঘটনার জেরে ডাক্তাররা পরার্মশ দিয়েছে, পথকুকুর বা বিড়ালের আঁচড়কে কখনও অবহেলা করতে নেই। এইসব ক্ষেত্রে চিকিত্সা অবশ্যই নিতে হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)