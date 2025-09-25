Chhattisgarh jail incident: বীভত্স! চুলকোচ্ছিল, তাই যৌনাঙ্গে পেনসিল দিয়ে বিপন্ন জেলবন্দি! মূত্রে রক্তস্রোত, ভাসাভাসি...
Prisoner dangerous case: এক্স-রেতে দেখা যায়, ৯ সেন্টিমিটার লম্বা পেন্সিল মূত্রনালীতে আটকে আছে। ডাক্তার দেখেন একটি কাঠের বস্তু আটকে আছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছত্তীসগড়ের (Chhattisgarh Ambikapur Central jail) অম্বিকাপুর সেন্ট্রাল জেলের হাড়হিম ঘটনা। এক বন্দী, যিনি হত্যা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত, ২২ সেপ্টেম্বর রাতে তিনি এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিয়েছেন। ব্যক্তিগত অঙ্গে চুলকানির কারণে একটি পেন্সিল নিজের মূত্রনালীতে (Pencil in UrinaryTrack) প্রবেশ করান। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ৯ সেন্টিমিটার লম্বা কাঠের পেন্সিলটি বন্দী নিজেই প্রবেশ করান, যার ফলে তিনি প্রস্রাব করতে অক্ষম হয়ে পড়েন এবং তার শারীরিক অবস্থা দ্রুত অবনতি ঘটে।
ঘটনার বিবরণ:
বন্দী চুলকানির কারণে জেলের মধ্যে থাকা একটি পেন্সিল নিজের মূত্রনালীতে ঢুকিয়ে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তীব্র যন্ত্রণা, রক্তপাত এবং ফোলা শুরু হয়। তিনি সারারাত যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন, কিন্তু অবস্থার উন্নতি হয়নি। ২৩ সেপ্টেম্বর সকালে, তার অবস্থা আরও খারাপ হলে জেল কর্তৃপক্ষ তাকে অম্বিকাপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।
এক্স-রেতে দেখা যায়, ৯ সেন্টিমিটার লম্বা পেন্সিল মূত্রনালীতে আটকে আছে। ডাক্তার দেখেন একটি কাঠের বস্তু আটকে আছে। প্রায় ৩-৪ ঘণ্টার অপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসকরা সফলভাবে পেন্সিলটি বের করেন। বর্তমানে বন্দীর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।
সার্জারি বিভাগের ডঃ প্রবীণ কুমার সিং জানান, প্রস্রাব না করতে পারার কারণে বন্দীর অবস্থা সংকটজনক হয়ে ওঠে। প্রায় ৩-৪ ঘণ্টার জটিল অস্ত্রোপচারে চিকিৎসক দল সফলভাবে পেন্সিলটি অপসারণ করেন। এই অপারেশন পরিচালনা করেন ডঃ এসপি কুজুর, ডঃ প্রবীণ সিং, ডঃ কান্তা এবং ডঃ ইন্দ্রনীল।
বর্তমান অবস্থা: বন্দী বর্তমানে স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন এবং তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
আরও পড়ুন: Uttar Pradesh siblings brothers tortured and blackmail sister: ২ দাদাই যখন-তখন হামলে পড়ে শরীরে, ভিডিয়ো করে নগ্নতার, চায় টাকা! তরুণী বোন শেষে নিজের প্রেমিককে...
আরও পড়ুন: California shocking case: ধর্ষককে চাকু দিয়ে বারবার কোপানোর পর গলার শিরা কেটে বলল, 'ওর মৃত্যুই প্রাপ্য...মেরে শান্তি পেয়েছি...'
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)