Mumbai Murder Case: মিল্কশেকে চুমুক দিয়েই ঢলে পড়লেন বাবা, বিয়ের পিঁড়িতে তারপরই সেজেগুজে পিতৃহন্তা আরিয়া

Mumbai Murder Case: মিল্কশেকে চুমুক দিয়েই ঢলে পড়লেন বাবা, বিয়ের পিঁড়িতে তারপরই সেজেগুজে পিতৃহন্তা আরিয়া
Mumbai Murder Case: ২০২৩ সালের ২৫ এপ্রিল, সকালে আরিয়া মিল্কশেকে বিষ মিশিয়ে তার বাবাকে খাইয়ে দেয়, যখন তিনি ডিউটিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুম্বইয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ২০২৩ সালের ২৫ এপ্রিল মহারাষ্ট্র পুলিস অফিসার জয়ন্ত বল্লওয়ার (৪৫) প্রতিদিনের মতেই ডিউটিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তার মেয়ে আরিয়া, যে নিজেও এক পুলিস অফিসার, তাকে মিল্কশেক খেতে দেন। জয়ন্ত মিল্কশেকটি খান এবং কাজের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। যতক্ষনে তিনি চন্দ্রপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের প্রশাসনিক ভবনে পৌঁছান, তখন তার মাথা ঘুরছিল। সে মাথা ঘুরে পড়ে যায় এবং মারা যান।
সেই সময়, মৃত্যুর কারণ কেবল হঠাত্ কোনও অসুস্থতা হিসেবে রের্কড করা হয়। কোনও অপরাধমূলক কাজের সন্দেহ করা হয়নি। ফলে এই ঘটনাটির তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়।
তিন বছরের পর, জয়ন্তর মেয়ে আরিয়া-সহ আরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিসের মতে, পুলিস অফিসার জয়ন্ত বল্লওয়ারের মৃত্যুটি ছিল পূর্বপরিকল্পিত হত্যা।
আরিয়া বল্লওয়ার ২০২২ সাল থেকে আশিস শেডমেকের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। জয়ন্ত বল্লওয়ার এই সম্পর্কের বিরুদ্ধে ছিলেন। পুলিসি সূত্র অনুযায়ী, তাদের সম্পর্কের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল জয়ন্ত। আরিয়া ও আশিস সেই বাধাকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেয়। আরিয়া তার তুতো ভাই, চৈতন্য গেদামের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। চৈতন্য গেদামের বয়স ২২ বছর। আরিয়া তাকে ৫০০০ টাকা দিয়ে বিষ আনতে দিয়েছিল। ঘটনাটিতে একজন চতুর্থ ব্যক্তি রয়েছে, যার পরিচয় এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসেনি। সেই ব্যক্তি সরাসরি পদার্থটি সরবরাহ করে।
২০২৩ সালের ২৫ এপ্রিল সকালে, আরিয়া মিল্কশেকে বিষ মিশিয়ে তার বাবাকে খাইয়ে দেয়, যখন তিনি ডিউটিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি মিল্কশেক খেয়ে কাজে চলে যান। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে পৌঁছানোর পর লক্ষণগুলি দেখা যায়। মৃত্যুটি তখন স্বাভাবিক মনে হওয়ায় কোনও ময়নাতদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। যার জেরে ঘটনাটির তদন্ত বন্ধ হয়ে যায়।
জয়ন্ত বল্লওয়ার মারা যাওয়ার পর, আরিয়া ও আশিসের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু দ্রুতই তাদের সম্পর্কে সমস্যা দেখা দেয়। অনাচার ও খারাপ আচরণের কারণে আশিসকে পুলিস ট্রেনিং থেকে বের করে দেওয়া হয়। আরিয়া শ্বশুরবাড়িতে না গিয়ে নিজের বাবা-মায়ের বাড়িতেই থাকতে চান। এই সমস্যাগুলি নিয়েই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়শই ঝগড়া হত।
গত সপ্তাহে, আশিস নিজেই পুলিস থানায় গিয়ে অপরাধ স্বীকার করে। তিনি বলেছেন যে আরিয়া তার বাবাকে তিন বছর আগে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিল। ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত ছিল এবং তার তুতো ভাই তাকে বিষ এনে দেয়।
ঘটনা ঘিরে পুলিস চারজনকে গ্রেফতার করে। তারা হলেন আরিয়া বল্লওয়ার, তার স্বামী আশিস শেডমেক, আর্যর তুতো ভাই চৈতন্য গেদাম এবং চতুর্থ অভিযুক্ত যে বিষ সরবরাহ করেছিল। চারজনেই পুলিস হেফাজতে আছেন।
পরর্বতী তদন্ত এখনও চলছে।
