Kartanak Killing: পৈশাচিক বর্বরতা! ভিনজাতে বিয়েতে অন্তঃস্বত্ত্বা মেয়েকে পিটিয়ে মেরেই ফেলল পরিবারের লোকেরা...

Kartanaka Killing: নিহতের বাবা-সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ওই তরুণীর উপর পাইপ ও চাষের সরঞ্জাম নিয়ে হামলা চালানো হয় বলে খবর।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 22, 2025, 07:40 PM IST
Kartanak Killing: পৈশাচিক বর্বরতা! ভিনজাতে বিয়েতে অন্তঃস্বত্ত্বা মেয়েকে পিটিয়ে মেরেই ফেলল পরিবারের লোকেরা...

জি ২৪  ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছয়মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা। তাতে কী! মেয়ে তো ভিনজাতে বিয়ের করেছে। উনিশ বছরের তরুণীকে পিটিয়ে মেরে ফেললেন পরিবারের লোকেরাই! নিহতের বাবা-সহ ৩ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ভয়ংকরকাণ্ড কর্নাটকের হুব্বলি  জেলায়।

পুলিস সূত্রে খবর, নিহত তরুণীর নাম মান্য়। চলতি বছরের মে মাসে পরিবারের অমতে গ্রামেরই ভিনজাতের ছেলেকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। পরিবারের ভয়ে প্রথমে হাভেরি এলাকায় লুকিয়ে ছিলেন সদ্যবিবাহিত ওই দম্পতি। চলতি মাসে অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে নিজের বাড়িতে ফেরেন মান্য়ের স্বামী। গত রবিবার ক্ষেতে কাজ প্রথমে স্বামী ও শ্বশুরকে, ওই তরুণীর পরিবারের লোকেরা হামলা চালানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। কিন্তু সেযাত্রায় কোনও পালিয়ে বেঁচে যান দু'জনই।

এদিকে এই ঘটনার পর আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে নিহত তরুণীর পরিবারের লোকেরা। অভিযোগ, মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে চড়াও হন তাঁরা। বাড়িতে ঢুকে নিজেদের অন্তঃস্বত্ত্বা মেয়েকেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকেন। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকরা। মায়ের গর্ভেই মৃত্যু হয় সন্তানেরও। 

 ধারওয়াড় জেলার পুলিশ সুপার গুঞ্জন আর্য জানিয়েছেন, নিহত তরুণীর বাবা-সহ পরিবারের তিনজনকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিস। তাঁর কথায়, 'সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আরও ৭-৮ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মান্যার মৃত্যুর পর গ্রামীণ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে'। ওই তরুণীর উপর পাইপ ও চাষের সরঞ্জাম নিয়ে হামলা চালানো হয় বলে খবর।

এর আগে, একই ঘটনা ঘটেছিল মহারাষ্ট্রে। পুলিস জানিয়েছে, সক্ষম টাতে এবং আঁচল তিন বছর ধরে সম্পর্কে ছিলেন। বন্ধুত্ব থেকেই তাদের সম্পর্ক গভীর হয়। সক্ষম আঁচলের বাড়িতে প্রায়শই যেতেন। কিন্তু দুইজন ভিন্ন জাতের হওয়ায় আঁচলের পরিবার এই সম্পর্ক মেনে নেয়নি। শেষপর্যন্ত মেয়ের প্রেমিক আঁচল পরিবারের লোকেরাই খুন  করে বলে অভিযোগ।

এদিকে প্রেমিকের মৃত্যু খবর পাওয়ার পর  তাঁর বাড়িতে পৌঁছান আঁচল। শেষকৃত্যের আগে চিরাচরিত রীতি মেনে মৃত সক্ষমকে বিয়ে কর নেন তিনি। ক্ষমের গায়ে হলুদ লাগান, তারপর নিজের সিঁথিতেও সিঁদুর পরেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আঁচল প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি সারা জীবন সক্ষমের বাড়িতেই থাকবেন—মৃত্যুর পরেও তার সঙ্গেই থাকবেন। এ ঘটনার পর আঁচল হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড দাবি করেছেন। জোর গলায় তিনি বলেন, 'সক্ষমের মৃত্যু হলেও আমাদের ভালোবাসা জিতে গেল, আর হেরে গেল আমার বাবা, ভাইরা।'

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

KarnatakaPregnant womanmurder
