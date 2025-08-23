Molestation in Train: রক্ষকই ভক্ষকই! চলন্ত ট্রেনে ঘুমন্ত মহিলাকে GRP কর্মীই... ভয়ংকরকাণ্ড...

Molestation in Train: রক্ষকই ভক্ষকই! চলন্ত ট্রেনে ঘুমন্ত মহিলাকে GRP কর্মীই... ভয়ংকরকাণ্ড...
Molestation in Train: অভিযুক্তকে পাকড়াও করেন মহিলাই। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, ট্রেনের কামরায় জিআরপি জওয়ানের সঙ্গে রীতিমতো বচসা চলছে ওই মহিলা। শেষে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছেন অভিযুক্ত। বলছেন, 'আমরা চাকরি চলে যাবে'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ট্রেনেও বিপদ। রক্ষকই ভক্ষকই! চলন্ত ট্রেনে ঘুমন্ত অবস্থায় শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগ উঠল জিআরপি জওয়ানের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন ওই মহিলা। ভাইরাল ভিডিয়ো। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে।
রাতের ট্রেন। দুলুনিতে কামরাতেও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ওই মহিলা। ট্রেন তখন প্রয়াগরাজ স্টেশনে। অভিযোগ, ওই মহিলাকে স্পর্শ করেন কামরায় কর্তব্য়রত এক আরপিএফ কর্মী। ঘুম ভেঙে যায়। অভিযুক্তকে পাকড়াও করেন মহিলাই। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, ট্রেনের কামরায় জিআরপি জওয়ানের সঙ্গে রীতিমতো বচসা চলছে ওই মহিলা। শেষে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছেন অভিযুক্ত। বলছেন, 'আমরা চাকরি চলে যাবে'। অনলাইনে অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে বলে খবর।
এদিকে কলকাতা থেকে পুরুলিয়া যাওয়ার পথে, চলন্ত ট্রেনে শ্লীলতাহানির শিকার হতে হয় এক অধ্যাপিকা চিকিত্সককে। পুরুলিয়া গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের কর্মরত তিনি। হাওড়া থেকে চক্রধরপুর এক্সপ্রেসের (Train) ফার্স্ট ক্লাস কোচে যাচ্ছিলেন পুরুলিয়া। সেই কোচেই সহযাত্রী ছিলেন সিধু কানু বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুমন পাল। অভিযোগ, ভোরের দিকে ট্রেনের মধ্যেই তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন ওই অধ্যাপক। বাঁকুড়া জিআরপি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। গ্রেফতার হন সিধু কানু বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুমন পাল।
