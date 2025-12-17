English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Student Death:  ইউনিফর্ম ঠিক নেই! স্কুলে বন্ধুরাই নাকি বিদ্রুপ করত ওই পড়ুয়াকে! পরিবারের দাবি, মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল প্রানবন্ত ছেলেটা।      

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 17, 2025, 08:52 PM IST
Student Death: স্কুলে লাগাতার হেনস্থায় চরম সিদ্ধান্ত ক্লাস ফোরের পড়ুয়ার! আই কার্ডের ফিতে দিয়েই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ব়্যাগিংয়ের বলি? স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই আত্মঘাতী কিশোর। অভিযোগ,  ইউনিফর্ম নিয়ে তাকে টিটকিরি ও হেনস্থার করত সহপাঠীরাই। মৃতের বাবা-মায়ের বয়ান রেকর্ড করেছে পুলিস। ঘটনাটি ঘটেছে হায়দরাবাদে। 

পুলিস সূত্রে খবর, নিহতের নাম প্রশান্ত। হায়দরাবাদের  চন্দানগর এলাকার বাসিন্দা ছিল সে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে যখন স্কুল থেকে ফেরে, তখন বাড়িতে কেউ ছিল না। অভিযোগ, সেই সুযোগেই বাথরুমে দিয়ে স্কুলের আইডি কার্ডের সুতো দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেয় ৯ বছরের ওই কিশোর।  এরপর স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকরা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। ময়নাতদন্ত-সহ আইনি প্রক্রিয়ার শেষে শেষকৃত্যের জন্য ওই কিশোরের দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে গ্রামের বাড়িতে। প্রশান্তের বাবা একটি আবাসনে নিরাপত্তীরক্ষার কাজ করেন। প্রশান্ত যখন স্কুলে ভর্তি হয়, তখন ওই স্কুলের নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন তার বাবা। প্রশান্তের বাবা জানিয়েছেন, ছেলে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ছিল। কারও সঙ্গে কোনও শত্রুতা ছিল না। তাঁর অভিযোগ, স্কুলে প্রশান্ত ইউনিফর্ম নিয়ে টিটকিরি ও হেনস্থার মুখে পড়তে হয়েছিল। সেকারণেই মানসিকভাকে ভেঙে পড়েছিল সে।

এই ঘটনায় স্কুলে ব়্য়াগিং নিয়ে ফের উদ্বেগ বেড়েছে।  প্রশাসনের অবশ্য দাবি, প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ব়্যাগিং বিরোধী আইনে আওতায়। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী. দোষী সাব্যস্ত পড়ুয়াকে সাময়িক বহিষ্কার বা অন্য় প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক বদলি করে দেওয়া যেতে পারে। আবার অপরাধীর বয়স এবং হেনস্থার ধরন অনুযায়ী তাদের বাধ্যতামূলক মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিং এবং আইনি শাস্তি ব্যবস্থা রয়েছে।  ভবিষ্যতে এ ধরনের হৃদয়বিদারক ঘটনা রোধে স্থানীয় বাসিন্দা এবং শিশু অধিকার কর্মীরা স্কুলগুলোতে আরও শক্তিশালী মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন।

সামনে মাধ্য়মিক। মোবাইল দিতে রাজি হননি মা। সেকারণে পড়ুয়ার আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে কলকাতায়। মৃতের নাম  অঙ্কনা বিশ্বাস। বেহালা ঠাকুরপুকুরের বাসিন্দা ছিল সে। বড়িশা গার্লস হাইস্কুলের ক্লাস টেনে পড়ত অঙ্গনা। এবছর মাধ্যমিক দেওয়ার কথা ছিল তার। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, সকালে  বাজারে যাচ্ছিলেন অঙ্গনার মা। তখন মায়ের কাছে মোবাইল চায় দশম শ্রেণি ছাত্রীটি। মা কোনওমতে ফোন দেননি। এবং মেয়েকে বলেন, পড়তে বস একটু পর মাস্টার পড়াতে আসবেন, এই বলে মা বাজারে চলে যান। এরপর বাজার থেকে বাড়ি ফিরে তিনি দেখেন, মেয়ে ঘরের মধ্যে সিলিং ফ্যানের মধ্যে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে।

