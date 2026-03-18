Kanpur Fraud Case: কানপুরের তরুণীর কাছ থেকে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিলেন মার্ক জুকারবার্গ ও ইলন মাস্ক

Kanpur Fraud Case: মার্ক জুকারবার্গ ও ইলন মাস্কের জন্য অবসরপ্রাপ্ত এক শিক্ষিকা ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা খুইয়েছেন। এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে কানপুরে। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 18, 2026, 06:51 PM IST
সাইবার প্রতারণার শিকার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কানপুরের এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা সাইবার প্রতারণায় ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা খুইয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে যখন তিনি ফেসবুকে প্রতারকদের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট গ্রহণ করে। প্রতারকরা তার সঙ্গে মার্ক জুকারবার্গ ও ইলন মাস্ক-এর প্রতিনিধি হিসেবে যোগাযোগ করেছিল। 

এফআইআর অনুযায়ী, প্রতারকরা সেই শিক্ষিকার সঙ্গে ফেসবুকে যোগাযোগ করেছিল। তাদের মধ্যে একজন জুকারবার্গ ও আরেকজন জশ টার্নার নামে পরিচয় দেয়, যে নিজেকে গায়ক ও মাস্কের প্রতিনিধি বলে দাবি করেছে। অভিযুক্ত, যে নিজেকে জুকারবার্গ বলে পরিচয় দিয়েছেন, তিনি শিক্ষিকাকে বলেছেন, সে ভারতে আসার পরিকল্পনা করছে এবং কানপুরে স্কুল চেইন তৈরি করতে চায়। আরেক অভিযুক্ত, যিনি মাস্কের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিয়েছে, তিনি বলেছে মাস্ক কানপুরে স্কুল স্থাপন করতে চান এবং সেখানে তাকে চাকরি দেওয়া হবে। 

এই ফাঁদেই পড়ে যায় সেই শিক্ষিকা। তিনি বিনিয়োগ, চাকরির ওফার ও বিভিন্ন প্রসেসিং-য়ের নামে টাকা দিতে থাকে। পরে যখন তার সন্দেহ হয়, তিনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। এরপর তিনি আরেকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, যে নিজেকে 'মিরাকল গিভার্স'-এর প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দেয়। সেই ব্যক্তি শিক্ষিকাকে তার টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাসও দেয়। সে জানায়, টাকাগুলো একটি কুরিয়ার কোম্পানির মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং সেটা পাওয়ার জন্য শিপিং চার্জ, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স, গাড়ি মেরামতের খরচ, পার্সেল রিলিসের ফি এবং অপারেশনাল চার্জ দিতে হবে। এইভাবে তিনি ফের এক প্রতরণার শিকার হয়ে এবং টাকা পাঠাতে থাকে। ঠিক এরপরই প্রতারকদের সঙ্গে তার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। 

এরপর তিনি অনলাইনে তথাকথিত এক সংস্থা, 'সাইবার রিপোর্টিং অ্যাসিসটেন্স অনলাইন স্ক্যাম রিপোর্টিং সেন্টার'-এ অভিযোগ জানান। সেখানে তার যোগাযোগ এক ব্যক্তির সঙ্গে হয়। যিনি নিজেকে আইনজীবী অশোক সুরেশ হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। তার দাবি, শিক্ষিকার টাকা 'ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট' নামক এক কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়াও তার নামে একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট বানানো হয়েছে। তিনি শিক্ষিকাকে আশ্বাস দিয়েছে পরে গিয়ে তিনি ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা পাবে। কিন্তু তার আগে তাকে ট্যাক্স, স্ট্যাম্প ডিউটি, ভেরিফিকেশন ও রিব্যালান্সিং ফি হিসেবে টাকা জমা দিতে হবে। তাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, ফেব্রুয়ারির মধ্যেই ইনটারেস্ট ১৮ লক্ষ টাকা-সহ তিনি ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা পাবে।

প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে, তিনি কানপুর পুলিসের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানায়। সেখানে তিনি অভিযুক্তর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও ফোন নাম্বার-সহ বিস্তারিত তথ্য দেন। এই প্রতারণার ঘটনা প্রায় এক বছর ধরে চলেছে, ২৫ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত।

কানপুর পুলিসের এডিসিপি অঞ্জলি বিশ্বকর্মা বলেছেন, এটি একটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত প্রতারণা। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও আইটি অ্যাক্টের অধীনে এফআইআর রেজিস্টার করা হয়। পরর্বতী তদন্ত এখনও চলছে। 

 

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়।

