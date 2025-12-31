English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • দেশ
Abhishek Banerjee: 'আঙুল নামিয়ে কথা বলুন', দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের!

Abhishek Banerjee:   'এক কোটি ৩৬ লক্ষ লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির তালিকা এখনও প্রকাশ করা হয়নি। লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির পেজে গেলে চারটি ড্রপ ডাউন আসছে। এর জবাব আমরা চেয়েছিলাম পাইনি'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 31, 2025, 04:24 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নজরে ছাব্বিশ। বাংলায় SIR নিয়ে সুর চড়াচ্ছে তৃণমূল। 'আঙুল নামিয়ে কথা বলুন', মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকেই এবার চ্যালেঞ্জ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'আপনি মনোনীত। আমি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি।  আমি নির্বাচন কমিশনের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমি মিথ্যা বললে সিসিটিভি ফুটে প্রকাশ করুন। আমরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। বন্ডেড লেবার বা স্লেভ নই। আমাদের যদি মাথা নত করতে হয় মানুষের কাছে মাথা নত করব। আপনাদের কাছে নয়'।  

ভোটমুখী বাংলায় SIR। দিল্লিতে গিয়ে ফের নির্বাচন কমিশনের দফতরে গিয়ে ফের নালিশ জানাল তৃণমূল।  আজ, মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন খোদ অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। সঙ্গে ছিল তৃণমূলের ১০ সদস্য়ের প্রতিনিধিদল। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে চলে বৈঠক। সূত্রের খবর, আলোচনা চলাকালীন একসময়ে মেজাজ হারান মুখ্য নির্বাচন কমিশন। আঙুল তুলে কথা বলছিলেন। চুপ করে থাকেননি অভিষেক। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ  করেন তিনি।

এদিকে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কমিশনকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন অভিষেক। তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, ইভিএমে নয়, চুরি হচ্ছে ভোটার তালিকায় এবং তা করা হচ্ছে কমিশনের অফিস থেকেই! তিনি বলেন, 'এক কোটি ৩৬ লক্ষ লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির তালিকা এখনও প্রকাশ করা হয়নি। লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির পেজে গেলে চারটি ড্রপ ডাউন আসছে। এর জবাব আমরা চেয়েছিলাম পাইনি'।

এদিকের বাংলায় SIR খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে প্রায় ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম। অভিষেক বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছি যে ৫৮ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়েছে তাদের মধ্যে রোহিঙ্গা কতজন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী কতজন? তালিকা প্রকাশ করা উচিত। না হলে গত দুই তিন বছর ধরে যেভাবে বাংলাতে বদনাম করা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত। সিলেক্টিভলি বাংলাতেই কোন মাইক্রো অবজারভার কেন লাগানো হচ্ছে? দেখে বোঝাই যাচ্ছে উপর থেকে কেউ নির্দেশ দিচ্ছেন, সেইমতো কাজ করছে'।

SIR প্রক্রিয়ায় থার্ড পার্টি এজেন্সি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। বলেন, 'থার্ড পার্টি এজেন্সি নিয়ে আমরা জানতে চেয়েছি। কমিশন বলেছে তারা কিছু জানে না। আমি যদি মিথ্যে বলি তাহলে সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করা হোক। আড়াই ঘন্টার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করা হোক। মানুষ জেনে যাবে কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক'। তাঁর প্রশ্ন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ ছাড়া সিওর অফিস কিভাবে থার্ড পার্টি এজেন্সি নিয়োগ করতে পারে? খসড়া তালিকা প্রকাশ পাওয়ার পর দেখা গেল প্রায় ৮৯ শতাংশ ভোটার ম্যাপিং এর ভিডিও রয়েছে। তাহলে বাংলা সম্পর্কে মিথ্যা রটানো হচ্ছে কেন? সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের হিয়ারিং ভার্চুয়াল হলে নির্বাচন কমিশনের হবে না কেন?

এর আগে, ভার্চুয়াল বৈঠকে ১০ সাংসদকে নিয়ে একটি টিম তৈরি করেছিলেন অভিষেকই।  নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'আমরা যা যা অভিযোগ করেছি, তা নিয়ে জ্ঞানেশ কুমারের কাছে যাবেন'। সেইমতো গত ২৮ নভম্বর দিল্লিতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে তৃণমূল সাংসদের প্রতিনিধিদল।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

