Viral Video: ভাইরাল ভিডিয়ো! জ্বলন্ত চিতার সামনেই তরুণীর নাচ! শিফন শাড়ি আর হাতকাটা ব্লাউজে কদর্য রিলস্ শ্মশানেই ...

Viral Video: ভাইরাল ভিডিয়ো! জ্বলন্ত চিতার সামনেই তরুণীর নাচ! শিফন শাড়ি আর হাতকাটা ব্লাউজে কদর্য রিলস্ শ্মশানেই ...
Girl making reels in creamatorium: দেখা যাচ্ছে যে একজন তরুণী জ্বলন্ত চিতার সামনে শাড়ি পরে নাচছে। ভিডিয়োটি, একটি সোশ্যাল মিডিয়া রিল তৈরি করার জন্য শুট করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে মেয়েটির পিছনে জ্বলন্ত চিতা, আর তার সামনে দাঁড়িয়ে নাচছে মেয়েটি। পরনে শিফন শাড়ি আর হাতকাটা ব্লাউজ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শ্মশানের ভাইরাল ভিডিয়ো: চিতা জ্বলছে, তার সামনে শাড়ি পরে নাচছে তরুণী, ক্ষোভে ফুঁসছে নেটপাড়া।
Kuch bolunga to vivad ho jayega pic.twitter.com/4dHsPaIk7P
— ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) August 7, 2025
একটি স্থানীয় শ্মশানের একটি ভাইরাল ভিডিয়ো অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ার পর, সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে একজন তরুণী জ্বলন্ত চিতার সামনে শাড়ি পরে নাচছে। ভিডিয়োটি, একটি সোশ্যাল মিডিয়া রিল তৈরি করার জন্য শুট করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে মেয়েটির পিছনে জ্বলন্ত চিতা, আর তার সামনে দাঁড়িয়ে নাচছে মেয়েটি। পরনে শিফন শাড়ি আর হাতকাটা ব্লাউজ।
ShoneeKapoor নামে এক ব্যাক্তি, X-এ শেয়ার করা এই ক্লিপটি হাজার লোক দেখেছে এবং এর ব্যাপক নিন্দা করা হয়েছে। সকলেই এই কাজকে মৃত ব্যক্তি এবং তার শোকাহত পরিবারের প্রতি চরম অসংবেদনশীল বলেই উল্লেখ করেছেন। একজন লিখেছেন, 'রিল বানানোর প্রতিযোগিতায় মানুষ এখন লজ্জা ও স্থানের সীমা ভুলে যাচ্ছে।'
পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ঘটনাটি অনলাইনে ভাইরাল হওয়া সব সাংস্কৃতিক বা নৈতিক সীমানা লঙ্ঘন করার এক উদ্বেগজনক প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে। একসময় রিল বানানো হতো বিয়ে, জন্মদিন, শপিং মল বা মনোরম জায়গায়, কিন্তু ব্যবহারকারীরা বলছেন যে এখন কিছু নির্মাতা শ্মশানেও ক্যামেরা নিয়ে যাচ্ছেন।
একজন লিখেছেন, 'এটা কনটেন্ট তৈরি নয়, এটা অমানবিকতা'। অন্যেরা ওই মহিলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, যার মধ্যে 'তার লজ্জিত হওয়া উচিত' থেকে শুরু করে 'তাকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হোক' পর্যন্ত নানা মন্তব্য রয়েছে।
অনেকেই এই দৃশ্যকে ভজনের অনুষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু এখানে ভক্তির গান গাওয়ার বদলে নাচের মুদ্রা দেখানো হয়েছে, এবং ধূপের সুগন্ধের বদলে চিতার ছাই বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে।
সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহারকারীরা বলছেন যে, এই ঘটনাটি অত্যন্ত নিম্নরুচির এবং বিরক্তিকর ব্যাপার। মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করছে। ভিউ বাড়ানোর জন্য, স্থান-কাল-পাত্র ভুলতে বসেছে এই নেটিজেনরা।
