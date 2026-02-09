Reels shocker: রিলস বানিয়ে চমকে দেবেন ভেবেছিলেন, নাটক করতে গিয়ে অন ক্যামেরা সত্যিই বিদায় মোহিনীর...

Reels shocker: রিলস বানিয়ে চমকে দেবেন ভেবেছিলেন, নাটক করতে গিয়ে অন ক্যামেরা সত্যিই বিদায় মোহিনীর...
Reels shocker: ঘরের সিলিংয়ের হুকের সঙ্গে একটি ফাঁস লাগিয়েছিলেন মোহিনী। এরপর টুলের উপরে দাঁড়িয়ে ফাঁসটি পরান নিজের গলায়। কিন্তু শ্যুট করার সময় ....
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রাণঘাতী রিলস! আত্মহত্যার দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ গেল বছর সাতাশের এক তরুণীর। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলায়।
পুলিস সূত্রে খবর, উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলার বাবেরুর কারুইয়া পুরবায় এলাকায় বাসিন্দা ছিলেন মোহিনী। তিনি বিবাহিত, এক সন্তানের মা। ইনস্টাগ্রামে রিলস বানাতে খুব ভালোবাসতেন মোহিনী। যেদিন দুর্ঘটনা ঘটে, সেদিনও নিজের ঘরে মোবাইলে আত্মহত্যার দৃশ্যের শুট করছিলেন।
কীভাবে ঘটল দুর্ঘটনা?
ঘরের সিলিংয়ের হুকের সঙ্গে একটি ফাঁস লাগিয়েছিলেন মোহিনী। এরপর টুলের উপরে দাঁড়িয়ে ফাঁসটি পরান নিজের গলায়। কিন্তু শ্যুট করার সময় হয় টাল সামলাতে পারেননি অথবা পা পিছলে যায়। নিচ থেকে টুল সরে যাওয়ায় শেষপর্যন্ত ফাঁস আটকে গলায়! কয়েক সেকেন্ডের মধ্য়েই মৃত্যু হয় ওই তরুণীর।
এদিকে ঘরে ঢুকে মাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে চিত্কার করতে শুরু করে মোহিনীর বছর চারেকের মেয়ে। এরপর ওই তরুণীকে নিচে নামিয়ে আনেন পরিবারের লোকেরা। তখন অবশ্য দেহে আর প্রাণ নেই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। পুলিস সুপার পলাশ বনশল জানিয়েছে, 'প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে রিল শুট করার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছি। সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে'।
এর আগে, রিলস বানানো নিয়ে স্বামীর গঞ্জনায় চার সন্তানকে বিষ দিয়ে আত্মঘাতী হন জনপ্রিয় ইউটিউবার পিঙ্কি। রাজস্থানের জয়পুরের সিকার জেলায় ফ্ল্য়াটে একাই থাকতেন তিনি।
পিঙ্কি সোশ্যাল মিডিয়ায় হাসির ভিডিয়ো বানাতেন। তাঁর চ্যানেলের নাম ছিল 'সিকার ওয়ালি পিঙ্কি'। পুলিস তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, মৃত কিরণ ফেসবুকে খুব সক্রিয় ছিলেন এবং রিল ভিডিয়ো তৈরি করতেন। তাঁর প্রায় ৭ হাজার ফলোয়ার ছিল। তাঁর শেষ ভিডিয়োটি ২৯ সেপ্টেম্বর পোস্ট করা হয়েছিল।
দু'বার বিয়ে করেছিলেন পিঙ্কি। প্রথম বিয়েতে তাঁর দুটি সন্তান ছিল। কিন্তু ২০১৯ সালে ডিভোর্স হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিয়ে থেকেও তাঁর দুটি সন্তান ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে বিরোধের পর তিনি চার ছেলেমেয়ে নিয়ে একা থাকতেন শুরু করেন। সিও ধোদ সুরেশ শর্মা বলেন, ফ্ল্যাটটি প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বন্ধ ছিল এবং ভেতর থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিস দরজা খুলে পাঁচটি মৃতদেহ দেখতে পায়, পচা এবং কালো হয়ে গিয়েছে। পুলিস মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।
