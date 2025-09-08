Viral Video: গাড়ির সানরুফ খুলে 'কেতবাজি', ওভারহেড বিমে ভয়ংকর ধাক্কা মাথায়! কিশোর...

Viral Video: গাড়ির সানরুফ খুলে 'কেতবাজি', ওভারহেড বিমে ভয়ংকর ধাক্কা মাথায়! কিশোর...
Bengaluru Sunroof: গাড়ির সানরুফ খুলে দাঁড়িয়ে বেজায় মস্তিতে খুদে ছেলে। চোখের নিমেষে তার সঙ্গে ঘটে গেল ভয়ংকর ঘটনা। আচমকাই ওভারহেড ব্যারিয়ারের দিকে এগোতেই শিশুটির মাথায় সজোরে ধাক্কা লাগে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কী ভয়ংকর! বেঙ্গালুরুর এক ভয়ংকর ভিডিয়ো ভাইরাল। যেখানে দেখা গিয়েছে, চলন্ত গাড়ির সানরুফ খুলে দাঁড়িয়ে আছে এক খুদে ছেলে। আচমকাই তার মাথা একটি রেলিংয়ে ধাক্কা খায়। আর সে সটান পিছন দিকে পড়ে যায়।
ভিডিয়োটি দেখলে রীতিমতো গা শিউড়ে উঠবে। শনিবার ঘটনাটি ঘটে। ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। একজন ভিডিয়োটি শেয়ার করে লেখেন, 'পরের বার যখন আপনার বাচ্চারা সানরুফ দিয়ে মাথা বের করবে, তখন একটু ভেবে দেখবেন!'
Next time when you leave your kids popping their heads out, think once again! pic.twitter.com/aiuHQ62XN1
— ThirdEye (@3rdEyeDude) September 7, 2025
ওই ভিডিয়োতে দেখা যায়, একটি লাল SUV (গাড়ি) ব্যস্ত রাস্তায় চলেছে। গাড়ির সানরুফ দিয়ে একটি খুদে ছেলে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে এবং দৃশ্যত আনন্দ উপভোগ করছে। হঠাৎ গাড়িটি সামনে থাকা একটি ওভারহেড ব্যারিয়ারের দিকে এগোতেই শিশুটির মাথায় সজোরে ধাক্কা লাগে। ভিডিয়োর শেষে দেখা যায়, গাড়িটি থামেনি, বরং চালিয়ে যাচ্ছে, আর বাচ্চাটি তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে পড়ে।
ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। অনেকেই গাড়িতে থাকা বড়দের তীব্রভাবে দোষ দিয়েছেন এমন বিপজ্জনক আচরণ অনুমতি দেওয়ার জন্য। একজন লেখেন, 'ওহ মাই গড… ভয়ানক! বেচারা শিশু। আশা করি সে নিরাপদ আছে। বাবা-মা পুরোপুরি দায়ী। বুঝতে পারছি না কেন ভারতে এই সানরুফ গাড়ি অনুমোদিত। এটা নিষিদ্ধ করা উচিত।' আরেকজন লিখেছেন, 'বাচ্চাটার জন্য খুব খারাপ লাগছে। আশা করি বেশি আহত হয়নি। এটা খুবই দুঃখজনক যে অনেক বাবা-মা বুঝতেই চান না এটা কতটা বিপজ্জনক।'
তৃতীয় একজন লেখেন, 'যারা গাড়ি চালানোর সময় বাচ্চা বা বন্ধুরা সানরুফ দিয়ে মাথা বের করে রাখে, তাদের জন্য এটি সতর্কবার্তা হওয়া উচিত। সাবধান!' অন্য এক জনের মত, 'শিশুটির জন্য খুব খারাপ লাগছে। ও হয়তো বুঝতেই পারেনি কতটা বিপদ হতে পারে। বাবা-মা বা চালক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব বাচ্চাদের নিরাপদ রাখা – আর সেটা মানেই চলন্ত গাড়িতে কখনো সানরুফ খোলা উচিত নয়। এতটা ঝুঁকি নেওয়ার মানে নেই।'
