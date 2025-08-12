Indian Citizenship: আধার বা ভোটার আইডি কোনওটাই নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, সাফ জানিয়ে দিল হাইকোর্ট

Indian Citizenship: আধার বা ভোটার আইডি কোনওটাই নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, সাফ জানিয়ে দিল হাইকোর্ট
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: যে ভোটার আইডি দেখিয়ে আপনি ভোট দিয়েছেন, বিধায়ক, সাংসদ নির্বাচন করেছেন সেই এপিক কার্ড ভারতীয় নাগরিকত্বের কোনও প্রমাণই নয়। নির্বাচন কমিশনের পর এবার সেই একই কথা বলল বম্বে হাইকোর্ট।
বাংলাদেশি সন্দেহে আটক এক ব্যক্তির জামিনের আবেদন খারিজ করতে গিয়ে মঙ্গলবার বম্বে হাইকোর্টের মন্তব্য, আপানার কাছে ভোটার আইডি রয়েছে, প্যান রয়েছে কিংবা আধার রয়েছে। তার মানে এই নয় যে আপনি ভারতের নাগরিক। নথি জাল করে ওই বাংলাদেশি ভারতে এক দশক বসবাস করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এনিয়েই মামলা হয় বম্বে হাইকোর্টে।
বিচারপতি অমিত ব্রোকার এদিন বলেন, ভারতের নাগরিকত্ব আইনে বলা রয়েছে কীভাবে আপনি ভারতীয় নাগরিক হবেন, ভারতীয় নাগরিক হতে গেলে কী কী প্রমাণপত্র থাকতে হবে। ভোটার আইডি বা আধার থাকলেই ভারতীয় নাগরিক হওয়া যায় না। এগুলি শুধু সরকারি সুবিধে পাওয়ার জন্য পরিচয়পত্র।
বাবু আবদুল রউফ নামে ওই ব্যক্তিকে জামিন দিতে এদিন অস্বীকার করে হাইকোর্ট। পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়াই তিনি ভারতে ঢুকে পড়েন বলে অভিযোগ। তার কাছে যে প্যান, আধার, ভোটার আইডি রয়েছে তা জাল বলে জানিয়েছে পুলিস।
১৯৫৫ সালে ভারতের সাংসদে পাস হয় নাগরিকত্ব আইন। বিচারপতি ব্রোকার বলেন, ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনই ভারতের নাগরিক কে হবেন তা ঠিক করে দিয়েছে। কী ভাবে ভারতের নাগরিক হওয়া যাবে বা কীভাবে নগরিকত্ব নষ্ট হবে তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আইন অনুযায়ী আধার, প্যান বা ভোটার আইডি নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়।
আদালতের তরফে আরও বলা হয় রউফের নথি পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। তদন্তও চলছে। পুলিস মনে করছে রউফকে যদি জামিন দিয়ে দেওয় হয় তাহলে সে ফেরার হয়ে যেতে পারে। পুলিসে এই অনুমান অমুলক নয়।
