Aadhaar on SIR: আধারকে প্রামাণ্য নথি হিসেবে গণ্য করতে হবে, বিহারে SIR মামলায় কমিশনকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

Aadhaar on SIR: আধারকে প্রামাণ্য নথি হিসেবে গণ্য করতে হবে, বিহারে SIR মামলায় কমিশনকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
Aadhaar on SIR: ওই রায়ের ফলে একদিকে, যেমন আধারকে মান্যতা দিল আদালত অন্যদিকে, আধারের সত্যতা যাচাই ও ব্যক্তির ঠিকানা যাচাইয়ের ভারও কমিশনের উপরে চলে গেল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারে চলছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন(SIR)। ভোটার তালিকা সংশোধনের ওই প্রক্রিয়ায় আধারকে প্রামাণ্য নথি হিসেবে মানতে নারাজ ছিল নির্বাচন কমিশন। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে রায়, বিহারে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য আধারকে ১২তম প্রামণ্য নথি হিসেবে মানতে হবে।
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চের তরফে আজ জানিয়ে দেওয়া হল, আধার নাগরিকত্বের কোনও প্রমাণপত্র নয়। বিহারের স্যার-এ ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে ১১টি নথির কথা বলেছিল কমিশন।তবে ১২তম নথি হিসেবে আধারকে গ্রহণ করতে বলল বেঞ্চ। পাশাপাশি আদালত আজ এও স্পষ্ট জানিয়ে দিল, আধার নাগরিকত্বের প্রমাণ না হলেও কোনও ব্যক্তির পরিচয় ও তার ঠিকানার প্রমাণ হতে পারে। আধারের সত্যতা যাচাই করা দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। প্রসঙ্গত, এই রায় আপাতত বিহারের ক্ষেত্রে।
ওই রায়ের ফলে একদিকে, যেমন আধারকে মান্যতা দিল আদালত অন্যদিকে, আধারের সত্যতা যাচাই ও ব্যক্তির ঠিকানা যাচাইয়ের ভারও কমিশনের উপরে চলে গেল। ওই মামলায় আরজেডির পক্ষে সওয়াল করেন আইনিজীবী কপিল সিব্বল। তিনি অভিযোগ করেন নির্বাচন কমিশন ইচ্ছে করেই আধারকে প্রামাণ্য নথি হিসেব বাদ দিয়েছে। তিনি বলেন, কমিশন যা করেছে তা মারাত্মক। বুথ লেভেল অফিসাররা বলেছেন ওই ১১টি নথির বাইরে কোনও কিছু গন্য করা হবে না। তাহলে আধারের মতো নথি যদি বাতিল করা হয় তাহলে এই প্রক্রিয়ায় জোড়ার থেকে বাদ দেওয়ার কাজ বেশি হচ্ছে। বুথ লেভেল অফিসার আমার নাগরিত্ব ঠিক করে দেবেন না।
আরও পড়ুন-প্রেমিকা ডেকে নিয়ে যাওয়ার ৩ দিন পর মিলল যুবকের ঝুলন্ত দেহ
আরও পড়ুন-রাস্তায় প্রস্রাব কোরো না! ট্রাম্পের আমেরিকায় যুবককে নিষেধ করায় গুলিতে উড়ে গেল ভারতীয় যুবক...
এদিন কমিশনের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী বলেন, আধারকে অনেক আগেই নথি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে তবে তা নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। তবে ভোটের লিস্ট তৈরি করতে গিয়ে কারও নাগরিকত্বের বিষয়টি দেখার সাংবিধানিক অধিকার কমিশনের রয়েছে।
উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্টের একটি বেঞ্চ রায় দেয় আধার কারও নাগরিকত্বের প্রমাণ হতে পারে না। তবে ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে আধারকে যোগ করার দাবি তুলছিল বিরোধীরা। সেই দাবিতেই সিলমোহর দিল আদালত।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)