AAP MLA Arrested: পুলিসের হাত ফসকে পালাল পরকীয়া-ধ*র্ষণে অভিযুক্ত আপ বিধায়ক! টান টান নাটক...

AAP MLA Arrested: পুলিসের হাত ফসকে পালাল পরকীয়া-ধ*র্ষণে অভিযুক্ত আপ বিধায়ক! টান টান নাটক...
AAP MLA Harmeet Singh: ধর্ষণ, প্রতারণা, হুমকি- একাধিক মামলায় গ্রেফতার হয়েছিল আপ বিধায়ক। স্থানীয় থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিসের চোখে ধুলো উড়িয়ে পগার পার বিধায়ক। মঙ্গলের সকালে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি পঞ্জাবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলবার সকালে টানটান উত্তেজনা পঞ্জাবে। ধর্ষণ, প্রতারণা ও ফৌজদারি হুমকির মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল আপ নেতা হরমিত পাঠানমাজরা। পুলিসি হেফাজত থেকে পগার পার আপ বিধায়ক।
পুলিস সূত্রে খবর, সানোওর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হরমিতে স্থানীয় থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই সময় তিনি পালিয়ে যাওয়ার দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নেন। পালানোর সময় হরমিত এবং তার সঙ্গীরা পুলিসকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। যাতে এক পুলিসকর্মী আহত হন বলে জানা গিয়েছে।
এরপর হরমিত এক পুলিসকর্মীর উপর গাড়ি চালিয়ে দেন। এবং একটি স্করপিও SUV নিয়ে পালিয়ে যান। ঘটনার সময় ব্যবহৃত একটি ফর্চুনার গাড়ি পরে পুলিস জব্দ করেছে। বর্তমানে বিধায়কের খোঁজে বড়সড় চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়েছে।
হরমিত সিং ঢিলোঁ পাঠানমজরার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ ছিল:
হরমিত সিং নিজেকে ডিভোর্সি বলে এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তারপর তাঁকে ২০২১ সালে বিয়ে করেন। যদিও তখনও আগের স্ত্রীর সঙ্গে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি। তারপর ওই মহিলাকে যৌন নির্যাতন, হুমকি এবং অশ্লীল ছবি পাঠিয়ে ব্ল্যাকমেইল করতে থাকে।
৪৫ বছরের অভিযোগকারিনী জানিয়েছেন, তিনি নিজে ডিভোর্সি এবং তাঁর দুটি মেয়ে আছেন। যারা বিদেশে থাকেন। ২০১৩ সালে তাঁর সঙ্গে হরমিত সম্পর্ক জড়ান। ২০২১ সালে লুধিয়ানার এক গুরুদ্বারে তাঁরা বিয়ে করেন।
কিন্তু ২০২২ সালে সমস্ত ছবি পালটে যান। যখন হরমিত সিং নৌর থেকে নির্বাচনে দাঁড়ান, তখন দেখা যায় হলফনামায় হরমিতের স্ত্রীর নামের জায়গায় তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম রয়েছে। সেই নিয়ে অশান্তি শুরু হয় দু’জনের। ওই মহিলার অভিযোগ, বিধায়ক তাঁকে ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন এবং বারবার বলতে থাকেন যে তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করে নেবেন।
তারপরই নির্যাতিত মহিলা হরমিতের বিরুদ্ধে পুলিসের দ্বারস্থ হয়। যদিও হরমিত সেই অভিযোগের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে জানায় যে, এটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।
অন্যদিকে, বিগত কিছু সময় ধরে হরমিত নিজের দলের সঙ্গেই প্রকাশ্য বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। বিশেষ করে পটিয়ালায় বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থতা নিয়ে তিনি সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন: টাংরি নদীসহ বিভিন্ন নদীর ড্রেনেজ ও ডেসিল্টিং নিয়ে তার বারবার অনুরোধ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপেক্ষা করেছেন। এর ফলে গ্রামীণ অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। এছাড়াও তার নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং স্থানীয় পুলিশ অফিসারদের বদলি করে তাকে চাপে ফেলার চেষ্টা হয়েছে।
