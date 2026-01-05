English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • AAP leader Death: বিয়েবাড়িতে অতিথির বেশে হানা! প্রকাশ্যে নেতা-পঞ্চায়েত প্রধানের মাথায় গুলি, রক্ত-আতঙ্কে...

AAP leader Death: বিয়েবাড়িতে অতিথির বেশে হানা! প্রকাশ্যে নেতা-পঞ্চায়েত প্রধানের মাথায় গুলি, রক্ত-আতঙ্কে...

Punjab Crime: অমৃতসরের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে আম আদমি পার্টির নেতা ও গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানকে জারমাল সিংকে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করা হয়। অতিথি সেজে আসা দুই দুষ্কৃতকারী কাছ থেকে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়, ঘটনায় বিয়ের আনন্দ মুহূর্তে আতঙ্কে বদলে যায়।    

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 5, 2026, 10:12 AM IST
AAP leader Death: বিয়েবাড়িতে অতিথির বেশে হানা! প্রকাশ্যে নেতা-পঞ্চায়েত প্রধানের মাথায় গুলি, রক্ত-আতঙ্কে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবার হইহই করে চলছে বিয়ের অনুষ্ঠান, আনন্দ-খুশিতে ভরা চারিদিক। পঞ্জাবের অমৃতসরের একটি বেসরকারি রিসর্টে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও গ্রামবাসীরা মিলিত হয়েছিলেন খুশির মুহূর্ত ভাগ করে নিতে। কেউ ভাবতেও পারেনি, এই আনন্দের মাঝেই নেমে আসবে এমন এক ভয়ংকর রক্তাক্ত ঘটনা। হঠাৎ করেই আনন্দের সেই পরিবেশ চিরতরে বদলে যায়। আম আদমি পার্টি (AAP)-এর নেতা ও গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানকে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করা হয়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: বাংলার মাটিতে এই সিজনে মাইনাস ৫!!! কলকাতার হাতায় ৭°! তুষারবৃষ্টির আশঙ্কা! সূর্যাস্তের পরই...ভয়ংকর...

দুইজন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতকারী অতিথিদের ভিড়ের মধ্যেই ঢুকে পড়ে। আচমকাই পঞ্চায়েত প্রধানের মাথায় গুলি চালিয়ে পালায়। পুলিস ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গুলি চালানোর পর হামলাকারীরা সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায়, এতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। নিহত ব্যক্তির নাম জারমাল সিং (৫০)। তিনি তারন জেলার ভালতোহা গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান। গত রবিবার তিনি অমৃতসরের ভারকা বাইপাসের কাছে একটি বেসরকারি রিসর্টে বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছিল পাশের গ্রাম অমরকোটের পঞ্চায়েত প্রধান হরজিৎ সিং সেরি-র বোনের বিয়ে উপলক্ষে। জানা গিয়েছে, অনুষ্ঠান স্বাভাবিকভাবেই চলছিল, আচমকাই সবার সামনে এই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে।

ঘটনার একটি ভিডিয়ো পরে শিরোমণি আকালি দল (SAD)-এর সভাপতি সুখবীর সিং বাদল এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেন। ভিডিয়োতে দেখা যায়, হুডি ও জিন্স পরা দুইজন ব্যক্তি ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটছেন এবং তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। তারা অতিথিদের মতোই মিশে ছিল, তাই প্রথমে কারও সন্দেহ হয়নি। ভিডিয়োতে দেখা যায়, জারমাল সিং হলুদ পাগড়ি পরে একটি টেবিলে বসে আরেকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ হামলাকারীরা তাঁর কাছে এসে কাছ থেকে মাথায় গুলি চালায় এবং পালিয়ে যায়। গুলির শব্দে মুহূর্তেই পুরো অনুষ্ঠানস্থল কেঁপে ওঠে। আতঙ্কে অতিথিরা দৌড়াতে শুরু করেন, কেউ লুকোনোর জায়গা খোঁজেন, কেউ চিৎকার করে ওঠেন।

গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর জারমাল সিংকে দ্রুত কাছের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে হাসপাতাল পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তারা জানান, গুলির আঘাতেই তার মৃত্যু হয়েছে।

আরও পড়ুন:SIR in Bengal: অক্সিজেনের নল গুঁজে SIR শুনানিতে বৃদ্ধ নাজিতুল! ফেরার পথেই মর্মান্তিক মৃত্যু...

এই হত্যাকাণ্ড ঘিরে পঞ্জাবের রাজনীতিতে তীব্র ঝড় উঠেছে। শিরোমণি আকালি দল (SAD)-এর সভাপতি সুখবীর সিং বাদল ঘটনার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায়  শেয়ার করে একে 'ঠান্ডা মাথার খুন' বলে অভিহিত করেন। তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ার অভিযোগ তোলেন। বিরোধী দলগুলো প্রশ্ন তোলে—যদি বিয়ের অনুষ্ঠানের মতো জায়গায়ও মানুষ নিরাপদ না থাকে, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?

পুলিসি তদন্ত
পুলিস জানিয়েছে, হামলাকারীরা বিয়ের অতিথি সেজে অনুষ্ঠানে ঢুকেছিল। ঘটনার পরপরই ঊর্ধ্বতন পুলিস কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং তদন্ত শুরু হয়। অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার অব পুলিস (সিটি) জগজিৎ সিং ওয়ালিয়া জানান, হামলাকারীদের ধরতে  একাধিক তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। গোয়েন্দা তথ্য ও প্রযুক্তিগত নজরদারির সাহায্যে হামলাকারীদের খোঁজ চলছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
AAP Sarpanch Shot Dead In PunjabAAP Sarpanch Shot DeadAAP Sarpanch Jarmal Singh Shot DeadJarmal SinghJarmal Singh killedJarmal Singh shot deadPunjab crime
পরবর্তী
খবর

Asaduddin Owaisi on PM Modi: 'ট্রাম্প পেরেছেন, ৫৬ ইঞ্চির ছাতি নিয়ে আপনি কেন মুম্বইয়ে হামলাকারীদের ধরে আনতে পারছেন না মোদীজি!'
.

পরবর্তী খবর

Khokan Chandra Das Murder: ইউনূস আপনার মুখে শান্তির বাণী মানায় না! মৌলবাদের বাংলাদেশে জ্যান্...