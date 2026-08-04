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ভয়ংকর অভিযোগে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি! সিজেপির পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণার পরই বড় বিপাকে অভিজিৎ দীপকে

Abhijeet Dipke: গ্রেফতার হবেন অভিজিৎ দীপকে? অভিজিৎ দীপকেকে নিয়ে বিরাট খবর। অবিলম্বে গ্রেফতারির দাবি। ভয়ংকর অভিযোগ অভিজিৎ দীপকের অনুগামীদের বিরুদ্ধে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 04, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:18 PM IST
ভয়ংকর অভিযোগে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি! সিজেপির পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণার পরই বড় বিপাকে অভিজিৎ দীপকে
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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