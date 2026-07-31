'আপনার ত্বক দেশের ভবিষ্যতের থেকেও উজ্জ্বল!' সেলফি ভিডিয়ো নিয়ে মোদীকে 'উচ্চ প্রশংসায়' ভরিয়ে দিলেন দীপকে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রশ্নফাঁস বিরোধী বিল পাস হওয়াকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরপর সেলফি ভিডিয়ো পোস্ট করার ট্রেন্ড নিয়ে রাজনীতি তুঙ্গে। এবার প্রধানমন্ত্রীর নতুন এক ভিডিয়ো ঘিরে নজিরবিহীন ব্যাঙ্গাত্মক আক্রমণ শানালেন ককরোচ জনতা পার্টি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। ইনস্টাগ্রামে প্রধানমন্ত্রীর নতুন সেলফি ভিডিয়োর নিচে কমেন্ট করে দীপকে লেখেন— “আপনার ত্বক দেশের ভবিষ্যতের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল!”
পরপর সেলফি ভিডিয়ো ও বিরোধী তোপ
সংসদে ‘পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬’ পাস হওয়ার পর নিজের ইনস্টাগ্রামে একটি সেলফি ভিডিয়ো শেয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি জানান, প্রশ্নফাঁস মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরীক্ষাব্যবস্থা স্বচ্ছ করা হবে। প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে মোদীর পোস্ট করা এটি ছিল চতুর্থ সেলফি ভিডিয়ো।
প্রধানমন্ত্রীর এই প্রচারকৌশলকে তীব্র আক্রমণ করেছে বিরোধী দলগুলি
সম্প্রতি সংসদে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন, "নতুন নতুন অ্যাঙ্গেল থেকে ভিডিয়ো বানিয়ে জেন জি-দের মন জয় করা যাবে না। প্রধানমন্ত্রীর প্রয়োজন ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল না বদলে নিজের মনের অ্যাঙ্গেল বদলানো।" এর আগেই দীপকে সোচ্চার হয়ে বলেছিলেন, "প্রধানমন্ত্রীর উচিত রাজনীতি ছেড়ে পুরোপুরি সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার হয়ে যাওয়া। উনি ওই কাজটা ভালো করেন, তাই প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার খালি করে দেশ চালানোর দায়িত্ব অন্য কারও হাতে তুলে দেওয়া উচিত।"
নতুন কড়া আইন নিয়েও উঠছে প্রশ্ন
নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস নিয়ে দেশজুড়ে ছাত্রবিক্ষোভ এবং তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর সরকার নতুন এই সংশোধন বিল নিয়ে এসেছে। বিলে জেল-জরিমানা বাড়ানো এবং দ্রুত বিচারের জন্য ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্টের কথা বলা হলেও, এই আইনের বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলছে সিজেপি। সিজেপি মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কার বক্তব্য, “প্রশ্নফাঁস হয়ে যাওয়ার পর কী কী শাস্তি দেওয়া হবে, তা নিয়ে সরকার কথা বলছে। কিন্তু প্রশ্নফাঁস যাতে আগেই আটকানো যায়, তার জন্য জাতীয় পরীক্ষা সংস্থা-র কী সংস্কার করা হচ্ছে— সে বিষয়ে বিলে কিছুই বলা হয়নি।”
বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দীপকে। তিনি বলেন, “ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্টের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার তিন দিনের মাথায় দেখা গেল, সিবিআই-এর আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় নিট সংক্রান্ত মামলার প্রথম শুনানিই স্থগিত হয়ে গেল! নিয়তের বদল না হলে শুধু কাগজে-কলমে কড়া আইন বানিয়ে লাভ কী?”
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