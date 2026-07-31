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'আপনার ত্বক দেশের ভবিষ্যতের থেকেও উজ্জ্বল!' সেলফি ভিডিয়ো নিয়ে মোদীকে 'উচ্চ প্রশংসায়' ভরিয়ে দিলেন দীপকে

Abhijeet Dipke on Modi’s selfie video: প্রশ্নফাঁস বিরোধী বিল পাসের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেলফি ভিডিয়ো ঘিরে রাজনীতি তুঙ্গে। ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে খোঁচা মেরে লেখেন, “আপনার ত্বক দেশের ভবিষ্যতের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল!” বিরোধীদের অভিযোগ, ভিডিয়ো বানিয়ে বা কড়া আইন তৈরি করে লাভ নেই, যতক্ষণ না প্রশ্নফাঁস আটকানোর বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 31, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:40 AM IST
'আপনার ত্বক দেশের ভবিষ্যতের থেকেও উজ্জ্বল!' সেলফি ভিডিয়ো নিয়ে মোদীকে 'উচ্চ প্রশংসায়' ভরিয়ে দিলেন দীপকে
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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