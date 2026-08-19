/‘এক মাস আগেও তো দেশবিরোধী ছিলাম!’ NDA-র অফার পেতেই কটাক্ষ অভিজিৎ দীপকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে-কে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আটওয়ালে। ড. বি. আর আম্বেদকরের স্বপ্ন পূরণ এবং সমাজ ও দলকে শক্তিশালী করার কথা বলে তাঁকে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়। তবে এই অফার পাওয়ার পরেই তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন তরুণ এই ছাত্রনেতা।
রামদাস আটওয়ালের প্রস্তাব ও প্রেক্ষাপট
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আটওয়ালে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান যে, অভিজিৎ দীপকে একজন সক্রিয় ও তরুণ আম্বেদকরপন্থী। তাই তাঁর দল ‘রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (আটওয়ালে)’ বা আরপিআই(এ)-তে যোগ দেওয়ার বিষয়টি তাঁর বিবেচনা করা উচিত। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার ভুল করলে শাস্তি দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী, তাই তাঁর শাসক জোটে সামিল হওয়া দরকার। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আটওয়ালের এই মন্তব্যের মূল কারণ ছিল গত মাসে দিল্লির যন্তর-মন্তরে হওয়া তীব্র ছাত্র আন্দোলন, যার নেতৃত্বে ছিলেন অভিজিৎ দীপকে।
‘এক মাস আগে তো আমি দেশবিরোধী ছিলাম?’—অভিজিৎ দীপকের প্রতিক্রিয়া
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এমন অফার পাওয়ার পর চুপ থাকেননি অভিজিৎ দীপক। তিনি তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি সংবাদ প্রতিবেদন শেয়ার করে অত্যন্ত ব্যঙ্গাত্মক সুরে প্রশ্ন তোলেন, “মাত্র এক মাস আগে তো আমি তোমাদের কাছে দেশবিরোধী ছিলাম?” তাঁর এই তীক্ষ্ণ ও সরাসরি মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি করেছে।গত মাসে দিল্লির যন্তর-মন্তরে পরীক্ষা পেপার লিক, ছাত্র আত্মহত্যা এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কারের দাবিতে বড়সড় আন্দোলন গড়ে তুলেছিল সিজেপি এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। সেই আন্দোলনের তীব্র চাপে এবং তীব্র রাজনৈতিক সংকটের মুখে পড়ে গত ২৫ জুলাই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ধর্মেন্দ্র প্রধান। পদত্যাগের সময় ধর্মেন্দ্র প্রধান অভিযোগ করেছিলেন যে, এই আন্দোলনের নেপথ্যে ‘দেশবিরোধী শক্তি’ ও স্বার্থান্বেষী মহল সক্রিয় রয়েছে। এমনকি সেই সময় শাসক শিবিরের বিভিন্ন নেতা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসীদের বি-টিম’ এবং ‘ভাইরাস’ বলেও আক্রমণ করেছিলেন।
মোহন ভাগবতের মন্তব্য ও বর্তমান পরিস্থিতি
গত ৭ অগাস্ট আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত এক বিবৃতিতে জানান যে, যৌক্তিক দাবি ও প্রতিবাদের জন্য জেন-জি প্রজন্মকে ‘দেশবিরোধী’ তকমা দেওয়া ঠিক নয়। প্রতিবাদ করা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং তাদের সমস্যাগুলিও বাস্তবসম্মত। ভাগবতের এই মন্তব্যের সম্পূর্ণ সমর্থন করে অভিজিৎ দীপকে এর আগে বলেছিলেন, বিজেপি নেতারা এতদিন আন্দোলনকারীদের যেভাবে আক্রমণ করেছিলেন, আশা করা যায় এবার তাঁরা মোহন ভাগবতের কথা শুনবেন এবং নিজেদের অবস্থান বদলাবেন। পুরোনো সেই সমস্ত আক্রমণ এবং ‘দেশবিরোধী’ তকমার কথা মনে করিয়ে দিয়েই এবার এনডিএ জোটে যোগ দেওয়ার অফার নিয়ে শাসক শিবিরকে তীব্র কটাক্ষে বিঁধলেন অভিজিৎ দীপকে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)