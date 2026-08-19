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‘এক মাস আগেও তো দেশবিরোধী ছিলাম!’ NDA-র অফার পেতেই কটাক্ষ অভিজিৎ দীপকের

Abhijeet Dipke: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আটওয়ালে সিজিপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে-কে এনডিএ জোটে যোগদানের প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে এই অফার পেয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তরুণ এই ছাত্রনেতা। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তিনি প্রশ্ন তোলেন, মাত্র এক মাস আগে যন্তর-মন্তরের ছাত্র আন্দোলনের সময় যাঁদের কাছে তিনি ‘দেশবিরোধী’ ছিলেন, আজ কীভাবে তাঁদের জোটে যোগ দেবেন?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 19, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:47 AM IST
‘এক মাস আগেও তো দেশবিরোধী ছিলাম!’ NDA-র অফার পেতেই কটাক্ষ অভিজিৎ দীপকের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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