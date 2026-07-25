/আরশোলার সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়ার ফল? সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে ধন্যবাদ অভিজিতের, ভাগ্গিস ককরোচ বলেছিল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট (NEET) পরীক্ষা অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে টানা ৩৪ দিনের তীব্র আন্দোলন এবং অবশেষে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর নজিরবিহীন রাজনৈতিক আবহ দিল্লিতে। শনিবার দুপুরে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের খবর পৌঁছতেই যন্তর মন্তরে আন্দোলকারী 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র মঞ্চ থেকে দেশের প্রধান বিচারপতি (CJI) সূর্য কান্তকে সরাসরি বার্তা দিলেন সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকে। রসিকতা ও কটাক্ষের সুর মিশিয়ে অভিজিৎ বলেন, ''আমাদের 'ককরোচ' বলে ডাকার জন্য দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তজিকে অসংখ্য ধন্যবাদ! তিনি যদি সেদিন আমাদের ককরোচ না বলতেন, তবে হয়ত আমি বিদেশ থেকে ভারতে ফিরে আসতাম না, আর এই ঐতিহাসিক আন্দোলনও গড়ে উঠত না।"
আদালতের মন্তব্য থেকেই গণঅভ্যুত্থান
এই অভিনব আন্দোলনের উৎস লুকিয়ে গত মে মাসের এক আইনি শুনানিতে। গত ১৫ মে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলার শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত মন্তব্য করেছিলেন যে, সমাজে এমন কিছু বেকার যুবক রয়েছে যারা 'ককরোচ'-এর মতো, যাদের কোনও কাজ নেই এবং তারা সামাজিক মাধ্যমে সবাইকে আক্রমণ করে বেড়ায়।
প্রধান বিচারপতির এই মন্তব্য মুহূর্তের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। দেশে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও শিক্ষাব্যবস্থার অনিয়মে ক্ষুব্ধ যুবক-যুবতীরা এই মন্তব্যকে উপহাসের ছলে নিজেদের অস্ত্র বানিয়ে নেয়।
বস্টন থাকা সাংবাদিকতার ছাত্র অভিজিৎ দীপকে ১৬ মে ব্যঙ্গাত্মকভাবে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP) নাম দিয়ে একটি অনলাইন সামাজিক আন্দোলন শুরু করেন। কিছুদিন পরেই দেশে নিট পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস ও দুর্নীতির চাঞ্চল্যকর খবর সামনে এলে সিজেপি নিছক ব্যঙ্গাত্মক পেজ থেকে একটি সর্বভারতীয় ছাত্র অধিকার রক্ষা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।
প্রধান বিচারপতির ব্যাখ্যা
পরবর্তীকালে বিতর্কের মুখে পড়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত একাধিকবার স্পষ্ট করে বলেন, তিনি সাধারণ বেকার যুব সমাজকে নিয়ে ওই মন্তব্য করেননি। জাল বা ভুয়ো আইনি ডিগ্রি নিয়ে যারা পেশায় ঢুকে গোলমাল পাকাচ্ছে, কেবল তাদের উদ্দেশ্যেই তিনি সেই শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছিলেন এবং গণমাধ্যম তাঁর বক্তব্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। তবে আদালতের এই ব্যাখ্যার আগেই দেশজুড়ে যুবসমাজের ক্ষোভ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।
শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ
দিল্লির যন্তর মন্তরে টানা অবস্থান, জলকামান ও লাঠিচার্জের মতো বাধার মুখে দাঁড়িয়েও সিজেপি নিজেদের মূল দাবি-- অর্থাৎ শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা থেকে একচুলও সরে আসেনি। এই আন্দোলনের সমর্থনে খ্যাতনামা সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক ২৬ দিন অনশন করেন। শনিবার দুপুরে শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করে পদত্যাগপত্র জমা দেন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।
ইস্তফার খবর সামনে আসতেই যন্তর মন্তরে বিজয় উৎসব শুরু হয়। ভিড়ের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে অভিজিৎ দীপকে বলেন, কোনো এক বিচারপতির একটি উপহাসাত্মক মন্তব্য আজ দেশের কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসেছে। ছাত্রশক্তির ঐক্য ও অনড় মনোভাবই শেষ পর্যন্ত একটি শক্তিশালী সরকারকে আন্দোলনকারীদের মূল দাবি মানতে বাধ্য করল।
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