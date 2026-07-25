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আরশোলার সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়ার ফল? সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে ধন্যবাদ অভিজিতের, ভাগ্গিস ককরোচ বলেছিল

Dharmendra Pradhan Resignation: প্রধান বিচারপতির এই মন্তব্য মুহূর্তের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। দেশে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও শিক্ষাব্যবস্থার অনিয়মে ক্ষুব্ধ যুবক-যুবতীরা এই মন্তব্যকে উপহাসের ছলে নিজেদের অস্ত্র বানিয়ে নেয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 25, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:14 PM IST
আরশোলার সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়ার ফল? সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে ধন্যবাদ অভিজিতের, ভাগ্গিস ককরোচ বলেছিল

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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