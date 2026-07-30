/বিগ ব্রেকিং: শেষে বিজেপি জয়েন করছে অভিজিত্‍ দীপকে? মায়ের বিরাট দাবি-- কী হবে আন্দোলনের? তোলপাড় দেশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি বিতর্কিত নিট (NEET) প্রশ্নফাঁসকাণ্ডের আন্দোলনের মূল হোতা 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে কি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে? সম্প্রতি এমনই তথ্য ঘুরছে নেটপাড়ায়। তাহলে এতদিনের সব আন্দোলন শুধুই লোকদেখানো? নিজের ভবিষ্যত্ সুরক্ষিত করতে আর জনপ্রিয়তার সস্তা খেলা খেলে এতদিন জেন-জিদের শুধুই নাচাল বোস্টন ফেরত অভিজিত্? শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের পিছনেও কি তাঁর এই পদ্মযোগ রয়েছে? সমঝোতা হয়ে গেল বিজেপির সঙ্গে চড়া দামে? ব্যাপারটা কি? খোলসা করে বলা যাক।
অভিজিতের মায়ের একটি ইন্টারভিউ কয়েকদিন ধরেই ভাইরাল সমাজমাধ্যমে। সেখানে তিনি বলছেন, বিজেপি জয়েন করার জন্য ভিডিয়ো বার্তা পাঠিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে অভিজিত্কে এমনই অভিযোগ তুলেছেন তাঁর মা। হুমকিবার্তায় স্পষ্ট বলা হয়েছিল-- তিনি বিজেপিতে যোগ না দিলে তাঁর বাবা-মাকে চরম পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, নিরাপত্তার স্বার্থে অভিজিতের বাবা-মাকে টানা ১৬ দিন নিজেদের বাড়ি ছেড়ে স্বজনদের বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল।
হুমকি ও আত্মগোপনের ঘটনা
অভিজিৎ দীপকের মা অনিতা দীপকে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সামনে এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছেন। তিনি জানান, দিল্লিতে দীর্ঘ আন্দোলন চলার মাঝেই অভিজিৎ একটি বিশেষ ভিডিয়ো হুমকি বার্তা পেয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে তিনি পরিবারের লোকজনকে বিষয়টি জানাতে চাননি এবং মাকে সেই ভিডিয়োটি দেখতেও নিষেধ করেছিলেন। তবে বাবা-মায়ের সুরক্ষার কথা ভেবে তিনি পরে তাঁদের বাড়ি থেকে অন্য কোথাও সরে যাওয়ার পরামর্শ দেন।
অনিতা দীপক বলেন, 'অভিজিৎ নিজে কোনও হুমকিতে ভয় পায়নি, তবে আমরা সাধারণ মানুষ হওয়ায় আমাদের নিরাপত্তা নিয়ে ও খুব দুশ্চিন্তায় ছিল। ওর বাবার উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে। সেই কারণেই ও আমাদের সাবধানে থাকতে বলেছিল।
এরপরই আমরা ছত্রপতি সম্ভাজিনগরের নিজেদের বাড়ি ছেড়ে কোঙ্কণ অঞ্চলে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে টানা ১৬ দিন কাটাই।'
রাজনীতি ও আন্দোলনের প্রেক্ষাপট
উল্লেখ্য, গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত বেকার যুবসমাজকে ককরোচ বলেছিলন। আর তারপরেই সামাজিক মাধ্যম আন্দোলন হিসেবে 'কাকরোজ জনতা পার্টি' (CJP)-র সূচনা করেন রাজনৈতিক কৌশলী অভিজিৎ দীপক।
পরবর্তী সময়ে এটি নিট (NEET) প্রশ্নফাঁস কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে দেশের তরুণ ও ছাত্রদের সংগঠিত করে এক বিশাল আন্দোলনের রূপ নেয়। দীর্ঘ ৩৬ দিন ধরে দিল্লির যন্তর মন্তরে একটানা ধর্না ও দেশব্যাপী তরুণদের প্রতিবাদের মুখে পড়ে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।
শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের পর অভিজিৎ নিজ শহর মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে ফিরে আসার কথা ঘোষণা করতেই তাঁর পরিবার সংবাদমাধ্যমের সামনে এই ভীতি প্রদর্শন ও হুমকির কথা প্রকাশ করে।
সরকারকে সতর্কবার্তা
নিউদিল্লি থেকে নিজ শহরে ফিরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিজিৎ দীপকে স্পষ্ট জানান, ছাত্র বা আন্দোলনকারীরা কেউ 'জঙ্গি বা সন্ত্রাসী' নয়, তারা দেশের ভবিষ্যৎ। আন্দোলন প্রত্যাহারের পরেও বিভিন্ন রাজ্যে পুলিস দিয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বাড়িতে তল্লাশি বা হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।
সরকার অবিলম্বে এই হেনস্থা বন্ধ না করলে পরবর্তীতে আরও বড় মাপের গণআন্দোলন শুরু হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন সিজেপি প্রধান। তবে হুমকি বা বিজেপিতে যোগদানের চাপ সংক্রান্ত অভিজিতের মায়ের এই দাবির বিষয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে বা অভিজিতের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও মেলেনি। তাই এই সম্ভাবনাকে গুজব বলে ভাবা যেতেই পারে।
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