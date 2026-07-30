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বিগ ব্রেকিং: শেষে বিজেপি জয়েন করছে অভিজিত্‍ দীপকে? মায়ের বিরাট দাবি-- কী হবে আন্দোলনের? তোলপাড় দেশ

Abhijit Dipke: অভিজিতের মায়ের একটি ইন্টারভিউ কয়েকদিন ধরেই ভাইরাল সমাজমাধ্যমে। সেখানে তিনি বলছেন, বিজেপি জয়েন করার জন্য ভিডিয়ো বার্তা পাঠিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে অভিজিত্কে এমনই অভিযোগ তুলেছেন তাঁর মা।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 30, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:34 PM IST
বিগ ব্রেকিং: শেষে বিজেপি জয়েন করছে অভিজিত্‍ দীপকে? মায়ের বিরাট দাবি-- কী হবে আন্দোলনের? তোলপাড় দেশ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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